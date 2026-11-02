ভোটের মুখে পঞ্জাবে বড় ধাক্কা আপের, তিন বিধায়ক যোগ দিলেন বিজেপিতে

ভোটের মুখে পঞ্জাবে বড় ধাক্কা আপের, তিন বিধায়ক যোগ দিলেন বিজেপিতে
3 AAP MLAs Join BJP at Delhi: সোমবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে ওই তিন আপ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেন ৷
Published : November 2, 2026 at 7:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট আসন্ন ৷ তার আগে সেখানকার ক্ষমতাসীন দল আম আদমি পার্টি (আপ)-র তিনজন বিধায়ক যোগদান করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে ৷ সোমবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে তাঁরা পদ্ম-শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হন ৷
যে তিনজন যোগদান করলেন, তাঁদের নাম - কুনওয়ার বিজয় প্রতাপ সিং, চেতন সিং জোড়ামাজরা ও হরমিত সিং পাঠানমাজরা । কুনওয়ার বিজয় প্রতাপ সিং অমৃতসর উত্তরের বিধায়ক ৷ চেতন সিং জোড়ামাজরা সামানার বিধায়ক ৷ হরমিত সিং পাঠানমাজরা সানৌর থেকে জিতে গতবার বিধায়ক হন । চেতন সিং জোড়ামাজরা ও হরমিত সিং পাঠানমাজরা রবিবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ সোমবার পদত্যাগ করেন কুনওয়ার বিজয় প্রতাপ সিং ৷
বিজেপিতে যোগদানের পর কুনওয়ার বিজয় প্রতাপ সিং বলেন, ‘‘পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকারের অবসান ঘটেছে ৷ অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ভগবন্ত মান নিজেরাই দলের এই পরিণতির কারণ । কার্যত, পঞ্জাবে আম আদমি পার্টির আর কোনও অস্তিত্ব নেই । এখন সেখানেও একটি 'ডাবল-ইঞ্জিন' সরকার গঠিত হবে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি অমৃতসরে এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি । 2007, 2008 ও 2009 সালে আমরা মাদক সমস্যা ও অপরাধ — উভয়কেই পুরোপুরি নির্মূল করেছিলাম । কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি আর কখনোই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি ।’’
অন্যদিকে চেতন সিং জোড়ামাজরা জানান, পঞ্জাব অতীতের গৌরব হারিয়েছে ৷ অপরাধ ও মাদকই বড় সমস্যা এই রাজ্যের ৷ গত পাঁচ বছরে আপের অধীনে পঞ্জাবের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে ৷ তাঁর দাবি তাঁদের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হত না ৷ তাই পঞ্জাবে বিজেপি সরকার তৈরি হলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি লাগু করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷
আপ থেকে বিজেপিতে আসা আরও একজন হরমিত সিং পাঠানমাজরা বলেন, ‘‘পঞ্জাবে কেউ রাজ্যের কল্যাণের কথা বললে তাঁকে কোণঠাসা করে দেওয়া হয় । আমরা একটি উন্নত পাঞ্জাব গড়ে তুলব ৷ আমাদের মাদকাসক্তি ও দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে । আম আদমি পার্টি বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে রাজ্যটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে । এই সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে । রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী মানুষদের কাছেও আমাদের আবেদন, আপনারা পঞ্জাবে বিজেপি সরকার গঠনে সহায়তা করুন, যাতে একটি 'উন্নয়নমুখী পঞ্জাব' গড়ে তোলা সম্ভব হয় ।’’
এদিন এই তিনজনকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান বিজেপি নেতা সতীশ পুনিয়া ৷ তাঁর দাবি, পঞ্জাবে আপের মুখোশ খুলে গিয়েছে ৷ মানুষ এখন তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে ৷ জনসমর্থন বিজেপির দিকে ৷ পঞ্জাবের অন্যতম বড় সমস্যা, মাদকের কথাও তুলে ধরেছে তিনি ৷ তুলনা টেনেছেন পঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে ৷ পৃথক হওয়ার 60 বছরের মধ্যে খেলাধুলো-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হরিয়ানা এগিয়ে গেলেও পঞ্জাব পিছিয়ে রয়েছে ৷ সতীশ পুনিয়ার দাবি, পঞ্জাবের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারে পঞ্জাবের মাদক সমস্যার কথা তুলে ধরছে বিজেপি ৷
আরেক বিজেপি নেতা অনিল সারিন বলেন, ‘‘এটি কেবল শুরু মাত্র ৷ আম আদমি পার্টির এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে, কেবল বিজেপিই পঞ্জাবকে বাঁচাতে পারে । মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং গ্যাংস্টার-সংস্কৃতির মতো সমস্যাগুলো থেকে রাজ্যটিকে মুক্ত করার সক্ষমতা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিরই রয়েছে । আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা পূরণ করি । অন্যান্য বিভিন্ন দলের এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন ।’’ সবমিলিয়ে এখন দেখার, পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগদানের সংখ্যা আরও বাড়ে কি না !
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