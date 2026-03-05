পরিবর্তন রথযাত্রায় বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, ঝরল রক্ত
পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপি নেতা-কর্মীদের ৷ বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷ পালটা মিছিল থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : March 5, 2026 at 8:06 PM IST
আসানসোল, 5 মার্চ: কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পুজো দিয়ে শুরু হয়েছিল বিজেপির চারটি সাংগঠনিক জেলার পরিবর্তন রথযাত্রা ৷ কিন্তু, সেই পরিবর্তন রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্র ৷ কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে বারাবনি বিধানসভার দিকে ঢুকতেই গৌরান্ডি মোড়ে ধুন্ধুমার বেঁধে যায় বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ৷ অভিযোগ, ভাঙচুর চালানো হয়েছে বিজেপির বেশ কয়েকটি গাড়িতে । ঘটনায় দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে বারাবনি থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷
বিজেপির এই পরিবর্তন রথযাত্রা পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির চারটি সাংগঠনিক জেলার উপর দিয়ে বিভিন্ন বিধানসভা ছুঁয়ে যাবে ৷ সেই মতো কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমেই ছিল বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্র ৷ এ দিন বিজেপির 'পরিবর্তন রথ' বিধানসভার গৌরান্ডি মোড়ে যেতেই পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হয়ে ওঠে ৷ অভিযোগ, দু'পক্ষ একে অপরকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজক স্লোগান দেওয়া শুরু করে ৷ তার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ এরপরে হাতাহাতি বেধে যায় দুই পক্ষের মধ্যে ৷
লাঠির আঘাতে দু-তরফেই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে খবর ৷ পরিবর্তন রথযাত্রায় অংশ নেওয়া বেশ কয়েকটি গাড়ির কাঁচও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনারা চেষ্টা করেন ৷ তবে, তারা ব্যর্থ হলে বারাবনি থানা থেকে বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে ৷ পুলিশ সেখানে গিয়ে দু’পক্ষকে সরিয়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ তবে, বিজেপির তরফে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ তাদের অভিযোগ, পরিবর্তন রথযাত্রা চলাকালীন পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল না ৷
এ নিয়ে আক্রান্ত বিজেপির স্থানীয় কর্মী শ্রীধর বাউড়ি বলেন, "আমাদের পরিবর্তন রথযাত্রা ছিল বলে পতাকা লাগাচ্ছিলাম ৷ সেই সময় আচমকা বেশ কয়েকজন তৃণমূলের গুন্ডা এসে আমাদেরকে মারধর করে ৷ তৃণমূল এইভাবেই সন্ত্রাস চালাচ্ছে এলাকায় ৷" অন্যদিকে, পরিবর্তন রথযাত্রার সঙ্গে বিজেপির বহু সমর্থক এলাকায় ঢুকলে তারা শুনতে পান মারধরের কথা ৷ এরপরেই পালটা রুখে দাঁড়ান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ৷ তখনই দু’তরফে ধুন্ধুমারে বেধে যায় ৷
অভিযোগ, বিজেপির তরফেও তৃণমূল কর্মীদের উপরে আক্রমণ করা হয় ৷ এই ঘটনায় রক্তাক্ত হন তৃণমূল কর্মী রহমান খান ৷ তিনি বলেন, "আমি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিলাম ৷ হঠাৎ করে বিজেপি নেতা অরিজিৎ রায়ের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আমাকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে ৷ আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ৷ শুধু আমাকেই না, আমার সঙ্গে-সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয়েছে ৷"
এর সঙ্গে পরিবর্তন রথযাত্রায় অংশ নেওয়া বেশ কয়েকটি গাড়িকেও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে খবর ৷ যদি ওই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপি বা তৃণমূলের কোনও উচ্চ নেতৃত্বের মন্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল ৷ তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও, এই ঘটনার পরেও থেমে যায়নি বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা শুরু হয় ৷