সরকারি স্লিপের সঙ্গে তৃণমূলের ভোটার স্লিপ বিলির অভিযোগ ! গোসাবায় বিএলও-কে শোকজ

সরকারি স্লিপের সঙ্গে তৃণমূলের ভোটার স্লিপ বিলির অভিযোগ ! গোসাবায় বিএলও-কে শোকজ
একজন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে পারেন ? প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি ৷ অভিযুক্ত বিএলও-র শাস্তির দাবিতে সরব আরএসপিও ৷
Published : April 26, 2026 at 9:15 PM IST
গোসাবা, 26 এপ্রিল: সরকারি ভোটার স্লিপ বিলির পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের ভোটার স্লিপ বিলির অভিযোগ উঠল এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা বিধানসভা এলাকায় । যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও ।
অভিযোগ, গোসাবা বিধানসভার রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের 154 নম্বর বুথের বিএলও অসীম মণ্ডল এক ভোটারের বাড়িতে বসে একসঙ্গে দু’ধরনের স্লিপ বিলি করছিলেন ! একদিকে নির্বাচন কমিশনের সরকারি ভোটার স্লিপ, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের নাম ও প্রতীক ছাপা দলীয় স্লিপ ! এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যা ঘিরে জোর বিতর্ক দানা বেঁধেছে ।
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একটি বাড়ির উঠোনে মাদুর পেতে বসে রয়েছেন ওই বিএলও । তাঁর সামনে স্তূপ করে রাখা রয়েছে সরকারি ভোটার স্লিপ । সেই সঙ্গে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের ছাপানো ভোটার স্লিপও । অভিযোগ, তিনি ভোটারদের হাতে একসঙ্গে দু'ধরনের স্লিপ তুলে দিচ্ছিলেন ।
ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন । গোসাবার বিডিও অভিযুক্ত বিএলওকে শোকজ করেছেন এবং দ্রুত ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে । যদিও অভিযুক্ত অসীম মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা । বিজেপির অভিযোগ, একজন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে পারেন ? তাঁদের কথায়, "এ থেকেই স্পষ্ট প্রশাসনের একাংশ শাসক দলের প্রভাবেই কাজ করছে ।"
শুধু বিজেপিই নয়, আরএসপিও এই ঘটনায় সরব হয়েছে । তাঁদের দাবি, নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের আরও কঠোর নজরদারি প্রয়োজন ।
অন্যদিকে, অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব । স্থানীয় তৃণমূল নেতা তাপস বিশ্বাস বলেন, "এই বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই । কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে কিছু করে থাকে, তার দায় দল নেবে না । দলের পক্ষ থেকে এর কোনও নির্দেশ নেই ।"
ভোটের মুখে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে । গোসাবার এই ঘটনা এখন কমিশনের নজরে । তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে, অভিযোগ কতটা সত্য এবং তার ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয় ।
