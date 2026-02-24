ETV Bharat / politics

সিইও দফতরে শুভেন্দুকে জুতো ছোড়ার অভিযোগ! বিএলওদের বিক্ষোভে উত্তেজনা

suvendu adhikari
শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে বিএলও মঞ্চের বিক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে আচমকাই চরম উত্তেজনা । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার অভিযোগ উঠল বিএলও ঐক্য মঞ্চের সদস্যদের বিরুদ্ধে । মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো তপ্ত হয়ে ওঠে সিইও অফিস চত্বর ।

এদিন আগে থেকেই বিক্ষোভে শামিল ছিলেন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা । তাঁদের অভিযোগ, সূতি লক্ষ্মীপুর এলাকার 1 থেকে 95 নম্বর বুথে প্রায় আট হাজার ভোটারের নাম ‘রোল ব্যাক’ হয়েছে । সেই তালিকায় এক ব্যক্তির গোটা পরিবারের নামও রয়েছে বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের । বিষয়টি ব্লক স্তর থেকে জেলা আধিকারিক পর্যন্ত জানানো হলেও সুরাহা হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁদের ।

এর মধ্যেই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের সিইও মনোজকুমার আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে আসেন শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির প্রতিনিধিদল । তিনি অফিস চত্বরে পৌঁছোতেই বিএলও ঐক্যমঞ্চের বিক্ষোভ তীব্র আকার নেয় । পুলিশের তরফে আগেই ব্যারিকেড করা থাকলেও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় । অভিযোগ, কয়েকজন বিক্ষুব্ধ বিএলও শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করেন এবং তাঁর নামোল্লেখ করে ধিক্কার দিতে থাকেন ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা কমিশনকে ‘ভুল পথে পরিচালিত’ করছেন। তার ফলেই মাঠপর্যায়ের কর্মীদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি । তবে পদ্ম শিবিরের বক্তব্য, ছাপ্পা ভোটের দৌলতে রাজ্যের ক্ষমতায় টিকে আছে তৃণমূল ৷ এসআইআর এর ফলে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেলে বহু বিধানসভাতেই ওদের পরাজয় নিশ্চিত ৷ তাই শুভেন্দুর ওপর ওদের এত রাগ ৷

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কয়েকটি জুতো শূন্যে উড়তেও দেখা যায় ৷ ঘটনার জেরে সিইও দফতরের সামনে কিছুক্ষণ চরম বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয় । পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নিরাপত্তা বলয় আরও জোরদার করে । আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ঘোষণা এখনও না-হলেও এসআইআরকে কেন্দ্র করে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে বঙ্গ রাজনীতিতে ৷ এদিনের ঘটনার পর সেই উত্তেজনা আরও তীব্রতর হবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের ।

