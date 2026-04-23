তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিতে প্রভাবিত করায় অভিযুক্ত বিএলও ! বুথ থেকে সরিয়ে তদন্ত শুরু কমিশনের

তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিতে প্রভাবিত করায় অভিযুক্ত বিএলও ! বুথ থেকে সরিয়ে তদন্ত শুরু কমিশনের
249 নম্বর বুথের বিএলও তিনি ৷ বাবলু সরকারের বিরুদ্ধে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : April 23, 2026 at 8:54 PM IST
মালদা, 23 এপ্রিল: ছোটখাটো দু'একটি ঘটনা ছাড়া এবারের নির্বাচনে মালদা জেলার কোথাও বড় কোনও অশান্তির খবর নেই ৷ এর জন্য জেলাবাসী নির্বাচন কমিশন ও জেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাচ্ছে ৷ কিন্তু দুধে চোনা পড়ার মতো ঘটনা ঘটে গিয়েছে গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বুথে ৷ সেখানে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে খোদ বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে ৷
বিজেপি প্রার্থীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করে কমিশন ৷ ওই বিএলওকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ গাজোল জুড়ে রটে যায়, অভিযুক্ত বিএলওকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ যদিও জেলা নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, গ্রেফতার নয়, ওই বিএলওর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
অভিযোগকারী বিজেপি প্রার্থী চিন্ময় দেব বর্মন বলেন, "ঘটনাটি ঘটে সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ ৷ আমার কাছে খবর আসে, 249 নম্বর বুথের বিএলও, পেশায় প্যারাটিচার বাবলু সরকার লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করছেন ৷ খবর পেয়েই আমি বড়বাড়ি পিপি প্রাইমারি স্কুলের ওই বুথে ছুটে যাই ৷ আমার সামনেই বিএলও উপস্থিত ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন ৷ আমি তাঁকে বাধা দিলেও তিনি আমার কথা কানে তোলেননি ৷ সঙ্গে সঙ্গে আমি বিষয়টি সেক্টর অফিসার অগ্নিশ্বর মুখোপাধ্যায়কে জানাই ৷ তিনিও তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে আসেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "ওই বিএলওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু তাঁর কথাও কানে তোলেননি অভিযুক্ত বিএলও ৷ এরপর সেক্টর অফিসারের পরামর্শে আমি লিখিতভাবে গোটা ঘটনাটি রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক, রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক, এই কেন্দ্রের জেনারেল অবজারভার ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানাই ৷ তারপরেই কমিশনের তরফে ওই বিএলওকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ তবে আমার দাবি, অভিযুক্ত বিএলওর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হোক ৷"
এনিয়ে জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "অনৈতিক আচরণের দায়ে গাজোল কেন্দ্রের জেনারেল অবজারভারের সুপারিশক্রমে ওই বিএলওকে 249 নম্বর বুথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে নতুন বিএলও নিয়োগ করে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত বিএলওর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"