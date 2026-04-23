নৈহাটিতে তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবে বসে ভোটার স্লিপ বিলি ! হাতেনাতে পাকড়াও বিএলও
তৃণমূলের কার্যালয়কে 'আমাদের পার্টি অফিস' বলার অভিযোগ বিএলও-র বিরুদ্ধে ৷ ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : April 23, 2026 at 9:43 PM IST
নৈহাটি, 23 এপ্রিল: তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবঘরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করার অভিযোগ বিএলও-র বিরুদ্ধে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্লাবঘর থেকে বিএলও-র ভোটার স্লিপ বিলি বন্ধ করল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটছে উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ ক্লাবঘরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করাকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপি রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷
আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নৈহাটি-সহ দক্ষিণবঙ্গের 142টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ রয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভোটদাতাদের বাড়িতে ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিএলও-রা ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার নৈহাটি পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের একটি ক্লাবঘরে বসে 157 নম্বর বুথের বিএলও পেশায় শিক্ষক বিজয়কুমার ঝা ভোটার স্লিপ বিলি করছিলেন ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ক্লাবটি তৃণমূল প্রভাবিত ৷ সেখান থেকে ভোটার স্লিপ বিলি করার অর্থ পরোক্ষভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করা ৷ ক্লাবঘরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করার খবর পেয়ে বিজেপির নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ বিএলও তখন কয়েকজনকে ভোটার স্লিপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিএলও-কে ঘিরে তখন প্রশ্ন তোলেন ৷ মুহূর্তে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায় ৷ পরে অবশ্য ক্লাবঘর থেকে ভোটার স্লিপ বিলি বন্ধ করেন বিএলও ৷
বিজেপির নৈহাটি মণ্ডলের সহ-সভাপতি সৌমদীপ মোদক বলেন, "আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় আমাদের এখানে ভোটগ্রহণ রয়েছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আমরা খবর পাই, 11 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রভাবিত একটি ক্লাবঘর থেকে বিএলও ভোটার স্লিপ বিলি করছেন ৷ ঘটনাস্থলে এসে আমরা সত্যি সত্যিই ক্লাবঘর থেকে বিএলও-কে ভোটার স্লিপ বিলি করতে দেখেছি ৷ আমরা মনে করি, তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাব ঘর থেকে ভোটার স্লিপ বিলি করার মানে পরোক্ষে ভোটদাতাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা অভিযোগ করেছি ৷ পক্ষপাতদুষ্ট এমন বিএলও-কে ভোট প্রক্রিয়ায় থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন করেছি ৷"
যদিও বিএলও বিজয় কুমার ঝা ভোটার স্লিপ বিলি করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তিনি বলেন, "বাইরে প্রচণ্ড রোদের তেজ ছিল ৷ আমি অসুস্থ মানুষ ৷ তাই ক্লাবঘরে বসে কাজ করছিলাম ৷ ভোটার স্লিপ বিলি করিনি ৷ সেগুলো কেবল সাজিয়ে রাখছিলাম ৷ আর এই ক্লাব কোনও রাজনৈতিক দলের নয় ৷ এখানে সবাই আসে ৷ তাই আমি ক্লাবঘরে বসে কাজগুলো করছিলাম ৷ আমি কোনও দলের হয়ে কাজ করছি না ৷"
তারপরই অবশ্য বিএলও তৃণমূলের কার্যালয়কে 'আমাদের পার্টি অফিস' রয়েছে বলে উল্লেখ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশ্য তিনি তৃণমূলের কার্যালয়কে 'আমাদের পার্টি অফিস' বলা ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেন ৷ নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে বলেন, "বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও-দের ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ৷ বিএলও কেন ক্লাব ঘরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করছিলেন তা জানি না ৷ বিষয়টা নির্বাচন কমিশন দেখবে ৷ আমরা কোনও বিএলও-কে ক্লাব ঘরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করতে বলিনি ৷"