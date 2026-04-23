ইভিএমে নিশীথের নামের পাশে কালো সেলোটেপ! উত্তেজনা কোচবিহারের মাথাভাঙায়

ইভিএমে নিশীথের নামের পাশে কালো সেলোটেপ! উত্তেজনা কোচবিহারের মাথাভাঙায়
মাথাভাঙার কোচবিহার চা-বাগানে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বচসাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিত তৈরি হয়৷
Published : April 23, 2026 at 8:44 PM IST
মাথাভাঙা (কোচবিহার), 23 এপ্রিল: দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ছবি ধরা পড়ল কোচবিহারের মাথাভাঙায়৷ কোথাও তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের স্লোগান-পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল৷ আবার কোথাও ইভিএমে বিজেপি প্রার্থীর নামের জায়গায় কালো সেলোটেপ আটকে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র হইচই ছড়িয়ে পড়ল৷
কোচবিহারের মাথাভাঙায় এবার বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক৷ তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাবলু বর্মন৷ দিনভরই দুই প্রার্থীই দু’জনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন৷
মাথাভাঙায় ইভিএমে কালো সেলোটেপ
মাথাভাঙা শহরের 5 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ছবিরন্নেছা নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়৷ সেখানেই রয়েছে 261 নম্বর বুথ৷ সেই বুথে ইভিএমে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নামের পাশে কালো সেলোটেপ আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় ভোটগ্রহণ৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে আন্দাজ করে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনীও পৌঁছায়৷
বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নির্বাচনী এজেন্ট কৌশিক ভদ্র বলেন, ‘‘সকালেই আমাদের কাছে খবর আসে যে, এই বুথে আমাদের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নাম ইভিএমে কালো সেলোটেপ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এরপর পোলিং এজেন্টকে টেলিফোন মারফত জানালেও তিনি ঘটনাটির তথ্য যাচাই না করেই বলে দেন এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পরবর্তীতে আরও ভোটাররা একই অভিযোগ জানালে আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তকারী দল এসে পৌঁছায়। এমনকী, ঘণ্টাখানেক ভোটদান প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার পর পুনরায় ভোট গ্রহণ পর্ব চালু হয়৷’’ এমনকী, ওই বুথে রিপোলিংয়ের দাবিও করেন তিনি।
এদিকে মাথাভাঙা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মনের নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ‘‘একটা সমস্যা হয়েছিল, এতে ভোটে কোনও প্রভাব পড়েনি। সমস্ত দলের এজেন্টরা দেখে মিউচুয়াল করে নেওয়া হয়৷’’
বিজেপি-তৃণমূল বচসা
মাথাভাঙার বড়ো শৌলমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের কোচবিহার চা-বাগান এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ ওই এলাকায় 47 ও 48 নম্বর বুথকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল দুই দলের প্রার্থী মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদিকে তৃণমূল কর্মীরা ‘জয় বাংলা’ এবং অন্যদিকে বিজেপি কর্মীরা ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেন৷ উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। তাঁদের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।
মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মন অভিযোগ, চা-বাগান এলাকায় ভোটাররা ভোট দিচ্ছিলেন। নির্বাচনী বিধি লাগু রয়েছে তারই মাঝে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক 200 টাকা করে দিয়ে বাগান এলাকার মানুষদের কিনছিলেন৷
যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ‘‘প্রতিবছর এই বুথে ভোটারদের প্রভাবিত করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে হারানোর চেষ্টা করা হয়, সেটা আমি ধরে ফেলেছি।’’ এমনকী, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাবলু বর্মনকে রাস্তার কুকুরের সঙ্গেও তুলনা করেন তিনি।
এদিকে মাথাভাঙার ঘোকসাডাঙা চা-বাগান এলাকায় বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। এর জেরে উত্তেজনা ছড়ায়৷ তৃণমূলের অভিযোগ, নিশীথ ভোটারদের প্রভাবিত করছিল। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের অভিযোগ তৃণমূল প্রতিবছর এই বুথে ঝামেলা করে। সেটা দেখতেই এসেছিলাম। তখন মহিলাদের সামনে এনে বিক্ষোভ দেখায়।