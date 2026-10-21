বামপন্থা ছেড়ে বিজেপিতে এসে বিধায়ক, এবার জাতীয় স্তরে ‘গুরুদায়িত্ব’ পেলেন সৌমেন

বামপন্থা ছেড়ে বিজেপিতে এসে বিধায়ক, এবার জাতীয় স্তরে ‘গুরুদায়িত্ব’ পেলেন সৌমেন
BJYM Organisational Reshuffle: ভাতারের বিধায়ক সৌমেন কার্ফাকে যুব মোর্চার জাতীয় সহ-সভাপতি করল বিজেপি ৷ যুব মোর্চার জাতীয় কার্যকারিণী সমিতিতে জায়গা পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অঙ্কিতা বিশ্বাস ৷
Published : October 21, 2026 at 10:04 AM IST
কলকাতা ও বর্ধমান, 21 অক্টোবর: জাতীয় স্তরে বড় সাংগঠনিক পদ পেলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিধায়ক সৌমেন কার্ফা ৷ তবে মূল সংগঠনে নয় ৷ তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জাতীয় স্তরের সংগঠনে ৷ বিজেপির যুব সংগঠনের জাতীয় সহ-সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে ভাতারের বিধায়ককে ৷
মঙ্গলবার বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন যুব মোর্চার একাধিক পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করেন ৷ সেই তালিকায় সাতজনের নাম ছিল জাতীয় সহ-সভাপতি হিসেবে ৷ সেই সাতজনের একজন সৌমেন কার্ফা ৷ তিনি ছাড়াও যাঁরা সহ-সভাপতি হয়েছেন, তাঁরা হলেন - শগুন পরিহার (বিধায়ক – জম্মু ও কাশ্মীর), নিখিল মণি তিওয়ারি (উত্তরপ্রদেশ), অরবিন্দ দামানী (নাগাল্যান্ড), মালথ কোমলী নায়ক (তেলেঙ্গানা), রাজ রাজেন্দ্র সিং (বিহার) ও ভূপেন্দ্র নাগ (ছত্তীসগঢ়) ৷
সৌমেন কার্ফার রাজনৈতিক পরিচয়
সৌমেন কার্ফার দাদু ছিলেন কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের নেতা ৷ তবে তাঁর বাবা সক্রিয়ভাবে সিপিএমের সদস্য ৷ পঞ্চায়েতস্তরে জনপ্রতিনিধিও হন সৌমেনের বাবা ৷ সেই সূত্রে সৌমেনের রাজনীতিতে হাতেখড়ি বামপন্থা দিয়ে ৷ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় সৌমেনের । ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এ যোগ দেন তিনি ৷ 2008 সালে মাধ্যমিক এবং 2010 সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । দু’টি পরীক্ষাই দেন ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুল থেকে । এরপর চন্দ্রপুর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করেন । উচ্চশিক্ষার জন্য যান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বিএড-ও সম্পূর্ণ করেন ।
পড়াশোনার পাশাপাশি সংগঠনের কাজেও ক্রমশ দায়িত্ব বাড়তে থাকে তাঁর । 2012 সালে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় এসএফআই-এর সহ-সম্পাদক হন সৌমেন । শুধু ছাত্র সংগঠনেই নয়, সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় ছিলেন তিনি । বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ।
রাজনৈতিক জীবনে বড় পরিবর্তন আসে 2020 সালের ডিসেম্বর মাসে । বাম শিবিরের সঙ্গে মতপার্থক্যের পর সিপিএমের পরিসর ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন সৌমেন । এতদিন যে রাজনৈতিক সংগঠনের পরিসরে তাঁর উত্থান, সেখান থেকে বেরিয়ে নতুন দলের হয়ে কাজ শুরু করা ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য মোড় ।
এরপর বিজেপির সাংগঠনিক রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেন সৌমেন । 2021 সালে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । পরবর্তী সময়ে দু’জনের রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায় । শুভেন্দুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে একাধিকবার দাবি করেছেন সৌমেন ।
মাসকয়েক আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হন ভাতার থেকে ৷ প্রায় সাড়ে ছ’হাজার ভোটে হারান তৃণমূল কংগ্রেসের শান্তনু কোনারকে ৷ এবার জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি জাতীয় স্তরে বিজেপির যুব সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হবে ৷
কী বলছেন ভাতারের বিধায়ক ?
যুব মোর্চার জাতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর সৌমেন কার্ফা বলেন, ‘‘দল প্রথমে আমাকে ভরসা করে বিধানসভার টিকিট দিয়ে বিধায়ক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে । এবার যুব মোর্চার জাতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে । দলের এই আস্থার মর্যাদা রাখতে আমি নিজেকে উজাড় করে দেব ।’’
যুব মোর্চায় সাংগঠনিক রদবদল
মঙ্গলবার নিতিন নবীন যুব মোর্চায় যে সাংগঠনিক রদবদলের ঘোষণা করেছেন, সেই তালিকায় রয়েছে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ-সহ একাধিক পদাধিকারীর নাম ৷ জাতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে তিনজনকে ৷ তাঁরা হলেন - অর্পিতা অপরাজিতা বড়জেনা (ওড়িশা), হর্ষবর্ধন সিং (উত্তরপ্রদেশ) ও মিত্ত বামশি কৃষ্ণা (অন্ধ্রপ্রদেশ) ৷
জাতীয় সম্পাদক করা হয়েছে সাতজনকে ৷ বিশ্বজিৎ খোঁড (অসম), আশিস ঝালা (মধ্যপ্রদেশ), সয়ালী রঘুনাথ কুলকর্নী (মহারাষ্ট্র), হিমাংশু শর্মা (রাজস্থান), সরদার আরমানজোত ব্রার (পঞ্জাব), আমন যাদব (ঝাড়খণ্ড) ও রাহুল ঝা (বিহার) ৷ জাতীয় কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বিনীত বৎস ত্যাগীকে ৷ জাতীয় সহ-কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন রাজস্থানের দেবব্রত সিং রাজাবত ৷ কেন্দ্রীয় অফিস ইনচার্জ ধ্রুব পণ্ডিত (গুজরাত) এবং কো-ইনচার্জ মোহিত সোনি (দিল্লি) ৷
এছাড়া পলিসি ও রিসার্চ ইনচার্জ করা হয়েছে, তেলেঙ্গানার আকিলা বান্দামকে ৷ আর পলিসি ও রিসার্চ কো-ইনচার্জ করা হয়েছে তিনজনকে ৷ তাঁরা হলেন - রঙ্গম ত্রিবেদী (গুজরাত), কমল মাদিশেট্টি (তেলেঙ্গানা) ও রমা বলহারা (হরিয়ানা) ৷
একইসঙ্গে মঙ্গলবার যুব মোর্চার জাতীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্যদের নামও ঘোষণা করেন বিজেপির সভাপতি ৷ মোট 34 জনকে এই সমিতিতে রাখা হয়েছে ৷ সেখানেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন জায়গা পেয়েছেন ৷ তাঁর নাম অঙ্কিতা বিশ্বাস ৷
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