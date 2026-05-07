শপথের আগেই 'জনতার বিধায়ক' ! রোগী 'সেবায়' হাসপাতালে নম্বর বিলি বিজেপির জয়ী প্রার্থীর

শপথের আগেই 'জনতার বিধায়ক' ! রোগী 'সেবায়' হাসপাতালে নম্বর বিলি বিজেপির জয়ী প্রার্থীর
2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে সাঁইথিয়া তৃণমূলের দখলে । তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহাকে এবার নির্বাচনে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কৃষ্ণকান্ত সাহা ।
Published : May 7, 2026 at 5:42 PM IST
সাঁইথিয়া, 7 মে: এখনও সরকার গঠন হয়নি। মন্ত্রিসভার শপথ বাকি। কোন দফতর কে সামলাবেন- সেই জল্পনাও চলছে জোরকদমে । কিন্তু তার আগেই 'মাঠে নেমে' জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বীরভূমের সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি জয়ী প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা । আর প্রথম দিনেই তাঁর গন্তব্য হল হাসপাতাল ।
বুধবার হঠাৎ করেই সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পৌঁছে যান কৃষ্ণকান্ত সাহা । হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । রোগীদের পরিষেবা নিয়ে কোনও গাফিলতি যেন না হয়, 24 ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা সচল থাকে, সেই বিষয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে নজর দিতে বলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী ।
শুধু হাসপাতাল পরিদর্শনেই থেমে থাকেননি তিনি । ওযার্ডে গিয়ে রোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন । কারও ওষুধ পেতে সমস্যা হচ্ছে কি না, পরিষেবায় কোনও ঘাটতি রয়েছে কি না, তা জানতে চান সরাসরি । আচমকাই বিধায়কের এই সফরে হাসপাতালে কিছুটা চাঞ্চল্যও তৈরি হয় ।
তবে সবচেয়ে বেশি নজরকাড়ে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ । হাসপাতালের দেওয়ালে নিজের দু’টি মোবাইল নম্বর লেখা লিফলেট সাঁটিয়ে দেন কৃষ্ণকান্ত সাহা । সেই লিফলেটে স্পষ্ট লেখা, হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা সমস্যা হলে ওই নম্বরে ফোন করলেই 30 মিনিটের মধ্যে বিধায়কের প্রতিনিধি হাসপাতালে পৌঁছে যাবেন । দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে সেখানে ।
কৃষ্ণকান্ত সাহার কথায়, "মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললাম । আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি । তাই নিজের নম্বর দিয়ে দিলাম । কেউ অভিযোগ করলে তা দ্রুত দেখা হবে । রোগীরা যেন সব সময় পরিষেবা পান, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।"
2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে সাঁইথিয়া কেন্দ্র ছিল তৃণমূলের দখলে । তিন বারের তৃণমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহাকে এবার নির্বাচনে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কৃষ্ণকান্ত সাহা । সেই জয়ের পর থেকেই এলাকায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছেন তিনি বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের ।
আগামী 9 মে রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা । সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের । তার আগেই সাঁইথিয়ায় 'জনসেবার বার্তা' দিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলাদা ইঙ্গিত দিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ৷
আরও পড়ুন: