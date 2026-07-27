ETV Bharat / politics

ধর্মতলার অশান্তির জবাবে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির ! 'আরশোলা মারার ওষুধ' নিয়ে নিশানা CJP-কে

নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে গত 24 জুলাই বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মিছিল ঘিরে ধর্মতলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে।

BJPs Tiranga Yatra
বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 27, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 জুলাই: ধর্মতলায় নিট-প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বাম ছাত্র সংগঠন ও ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ডাকা মিছিল ঘিরে অশান্তির রেশ এখনও রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু । সেই আবহেই সোমবার কলকাতার রাস্তায় পালটা শক্তিপ্রদর্শনে নামল বিজেপি । তবে এ দিনের কর্মসূচিতে দলীয় পতাকা নয়, হাতে ছিল জাতীয় পতাকা । বিজেপির দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয়, বরং 'রাষ্ট্রের সম্মান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার পক্ষে নাগরিকদের পদযাত্রা' ।

আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সোমবার তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে থাকবেন । তবে তাঁর নির্দেশ মেনেই রাজ্য জুড়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের দাবি । কলকাতায় এ দিন শহরের দুই প্রান্ত থেকে বের হয় দুটি পৃথক মিছিল ।

bjp
ধর্মতলার অশান্তির জবাবে (নিজস্ব চিত্র)

উত্তর কলকাতায় শিয়ালদা থেকে শুরু হওয়া মিছিল ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত যায় । অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক থেকে যাদবপুর 8বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা হয় । সকাল থেকেই দুই জায়গায় ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । জাতীয় পতাকার রঙে সেজে ওঠে মিছিল । কোথাও ঢাকের বাদ্যি, কোথাও দেশাত্মবোধক গান সব মিলিয়ে কর্মসূচিকে ঘিরে ছিল উৎসবের আবহ ।

মিছিলে অংশ নেন মহিলা ঢাকিরা । উপস্থিত ছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও । উত্তর কলকাতার কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা-সহ একাধিক নেতা । যদিও তাঁদের দাবি, এ দিনের কর্মসূচি দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের পক্ষে মানুষের ঐক্যের বার্তা বহন করছে ।

bjp
পথে বিজেপি (নিজস্ব চিত্র)

মিছিলে ককরোচ জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষও চোখে পড়ে । অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড । কোথাও আবার প্রতীকীভাবে দেখা যায় 'আরশোলা মারার ওষুধ' । সেই প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে সিজেপি-কে নিশানা করেন বিজেপি কর্মীরা ।

বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "ধর্মতলায় আন্দোলনের নামে যে হিংসার ছবি দেখা গিয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক । সাংবাদিকদের উপর হামলা হয়েছে, পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে । যাঁরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইছে, তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আজ জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমেছেন । এখানে বিজেপি বা অন্য কোনও দলের প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন দেশের ।"

তিনি আরও দাবি করেন, সিজেপি-র আড়ালে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল এবং জামাতি শক্তি একজোট হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে । অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, দেশে অশান্তির চেষ্টা করছে এই ককরোচরা । পড়ুয়াদের শিখণ্ডী করে ক্ষমতা দখল করতে চায় ওরা ।

মন্ত্রী তাপস রায়ও নিট-প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ করেন । তাঁর বক্তব্য, "দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে । পশ্চিমবঙ্গেও অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে । অথচ এখন এই বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা হচ্ছে । সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়, রাজনৈতিক ফায়দাই এখানে মূল লক্ষ্য ।"

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাপস বলেন, সারা দেশে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ৷ 26 হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনাতেও তিনি পদত্যাগ করেননি । নৈতিকতার প্রশ্নে ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি । এখানেই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির পার্থক্য ৷

অন্যদিকে, তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, "আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের আড়ালে যদি জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্র বা দেশের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়, তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । তাই আজ দলীয় পতাকা সরিয়ে রেখে তিরঙ্গা হাতে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন । এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য একটাই, দেশবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।"

উল্লেখ্য, গত 24 জুলাই নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মিছিল ঘিরে ধর্মতলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনায় একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । সেই ঘটনার পরেই রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে ।

TAGGED:

LEFT FRONT
NEET QUESTION PAPER LEAK ISSUE
DHARMATALA
বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা
BJP TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.