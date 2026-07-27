ধর্মতলার অশান্তির জবাবে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির ! 'আরশোলা মারার ওষুধ' নিয়ে নিশানা CJP-কে

ধর্মতলার অশান্তির জবাবে তিরঙ্গা যাত্রা বিজেপির ! 'আরশোলা মারার ওষুধ' নিয়ে নিশানা CJP-কে
নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে গত 24 জুলাই বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মিছিল ঘিরে ধর্মতলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে।
Published : July 27, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: ধর্মতলায় নিট-প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বাম ছাত্র সংগঠন ও ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ডাকা মিছিল ঘিরে অশান্তির রেশ এখনও রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু । সেই আবহেই সোমবার কলকাতার রাস্তায় পালটা শক্তিপ্রদর্শনে নামল বিজেপি । তবে এ দিনের কর্মসূচিতে দলীয় পতাকা নয়, হাতে ছিল জাতীয় পতাকা । বিজেপির দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয়, বরং 'রাষ্ট্রের সম্মান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার পক্ষে নাগরিকদের পদযাত্রা' ।
আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সোমবার তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে থাকবেন । তবে তাঁর নির্দেশ মেনেই রাজ্য জুড়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের দাবি । কলকাতায় এ দিন শহরের দুই প্রান্ত থেকে বের হয় দুটি পৃথক মিছিল ।
উত্তর কলকাতায় শিয়ালদা থেকে শুরু হওয়া মিছিল ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত যায় । অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক থেকে যাদবপুর 8বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা হয় । সকাল থেকেই দুই জায়গায় ভিড় জমাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । জাতীয় পতাকার রঙে সেজে ওঠে মিছিল । কোথাও ঢাকের বাদ্যি, কোথাও দেশাত্মবোধক গান সব মিলিয়ে কর্মসূচিকে ঘিরে ছিল উৎসবের আবহ ।
মিছিলে অংশ নেন মহিলা ঢাকিরা । উপস্থিত ছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও । উত্তর কলকাতার কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ, শঙ্কুদেব পণ্ডা-সহ একাধিক নেতা । যদিও তাঁদের দাবি, এ দিনের কর্মসূচি দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের পক্ষে মানুষের ঐক্যের বার্তা বহন করছে ।
মিছিলে ককরোচ জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষও চোখে পড়ে । অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড । কোথাও আবার প্রতীকীভাবে দেখা যায় 'আরশোলা মারার ওষুধ' । সেই প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে সিজেপি-কে নিশানা করেন বিজেপি কর্মীরা ।
বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "ধর্মতলায় আন্দোলনের নামে যে হিংসার ছবি দেখা গিয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক । সাংবাদিকদের উপর হামলা হয়েছে, পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে । যাঁরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইছে, তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আজ জাতীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নেমেছেন । এখানে বিজেপি বা অন্য কোনও দলের প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন দেশের ।"
তিনি আরও দাবি করেন, সিজেপি-র আড়ালে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল এবং জামাতি শক্তি একজোট হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে । অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, দেশে অশান্তির চেষ্টা করছে এই ককরোচরা । পড়ুয়াদের শিখণ্ডী করে ক্ষমতা দখল করতে চায় ওরা ।
মন্ত্রী তাপস রায়ও নিট-প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ করেন । তাঁর বক্তব্য, "দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে । পশ্চিমবঙ্গেও অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে । অথচ এখন এই বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা হচ্ছে । সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়, রাজনৈতিক ফায়দাই এখানে মূল লক্ষ্য ।"
এ প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাপস বলেন, সারা দেশে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয়েছে পশ্চিম বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ৷ 26 হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনাতেও তিনি পদত্যাগ করেননি । নৈতিকতার প্রশ্নে ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি । এখানেই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির পার্থক্য ৷
অন্যদিকে, তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, "আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের আড়ালে যদি জাতীয় পতাকা, রাষ্ট্র বা দেশের বিরুদ্ধে বার্তা দেওয়া হয়, তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । তাই আজ দলীয় পতাকা সরিয়ে রেখে তিরঙ্গা হাতে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন । এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য একটাই, দেশবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।"
উল্লেখ্য, গত 24 জুলাই নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির ডাকা মিছিল ঘিরে ধর্মতলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর, সাংবাদিকদের উপর হামলা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনায় একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । সেই ঘটনার পরেই রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে ।