ETV Bharat / politics

তৃণমূল-ভাঙনের নেপথ্যে 'অপারেশন লোটাস', এই দলবদল গণতন্ত্রের পরিপন্থী: সৌগত

কেন্দ্রে-রাজ্যে বিজেপির দল ভাঙানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবার সুর চড়িয়েছেন প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, সাগরিকা ঘোষ। ঘাসফুলের বিপর্যয়ে বিজেপির 'অপারেশন লোটাস'-এর অভিযোগ এনেছেন তিনি ৷

TMC MP Saugata Roy
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 জুন: দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের 'মহাভাঙন'-এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপির চক্রান্ত ৷ কেন্দ্রে-রাজ্যে বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবার সুর চড়িয়েছেন প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়। রবিবার তিনি সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে 'অপারেশন লোটাস'-এর অভিযোগ এনেছেন। তাঁর কথায়, "যাঁরা দুর্বল, যাঁদের নীতিবোধের অভাব রয়েছে বা রাজনৈতিক আদর্শ সুদৃঢ় নয়, তাঁরাই দল ছেড়েছেন।"

বিদ্রোহী সাংসদদের এই দলবদলকে ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "বিদ্রোহী সাংসদদের নিজেদের দলের প্রতি বিশ্বাস নেই বলেই বি জেপির এই কৌশল আংশিক সফল হয়েছে। তবে এই সাংসদদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি সন্দিহান। তিনি বলেন, "আমি জানি না বিজেপি তাঁদের দলে নেবে কি না। এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি, ওঁরা শুধু বলছেন আলাদা ব্লকে বসবেন।"

রাজধানীর বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এবার চূড়ান্ত নাটকীয় পরিস্থিতি। সোমবারই লোকসভায় আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে ঘাসফুলের এক বিরাট বিক্ষুব্ধ শিবিরের। আর এই মহাভাঙনের ঠিক প্রাক্কালে রীতিমতো বোমা ফাটিয়েছেন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অন্যতম মুখ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে তিনি স্পষ্ট দাবি করেছেন, তাঁদের বিদ্রোহী শিবিরে সাংসদের সংখ্যা 20 নয়, বরং তা বেড়ে 22-এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, কাকলিদের হাত ধরে আরও দুই তৃণমূল সাংসদ দিল্লিতে নিজেদের অবস্থান বদল করতে চলেছেন। যদিও সেই দুই নতুন মুখ কারা, তা নিয়ে এখনও জল্পনা জিইয়ে রেখেছেন তাঁরা।

Sagarika Ghose
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ (ইটিভি ভারত)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও অনুগত রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্র, প্রতিমা মণ্ডল, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং সাজদা আহমেদ। দলের এই চরম সংকটের মুহূর্তে কড়া ভাষায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক ব্যবহার করে ভোটে জিতেছিলেন, আজ দল হারতে বসলে তাঁরাই নেতাকে ছেড়ে পালাচ্ছেন। এটা চরম লজ্জার।" তাঁর মতে, এই সাংসদদের নিজস্ব কোনও নীতি বা আদর্শ নেই। বিজেপির 'অপারেশন লোটাস'-এর তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, অর্থ এবং ভয় দেখিয়ে দল ভাঙানোর খেলা চলছে। বাংলায় নির্বাচন অবাধ হয়নি দাবি করেও তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন এই সাংসদরা বিজেপির কাছে এভাবেই আত্মসমর্পণ করছেন ৷

এই ডামাডোলের মধ্যেই বাংলায় দলের সংগঠন মজবুত করতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনা হয়েছে এবং উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুণাল ঘোষকে। তবে অস্বস্তি বাড়িয়ে, বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিতে সই জালিয়াতির অভিযোগে সিআইডি-র বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) রবিবারই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক কুণাল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এর আগে গত 13 জুন ভবানী ভবনে এই একই মামলায় অভিষেককে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিআইডি। সব মিলিয়ে, এক দিকে দিল্লিতে সাংসদদের বিদ্রোহ এবং অন্য দিকে রাজ্যে তদন্তকারী সংস্থার চাপ— জোড়া ফলায় চরম সঙ্কটের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল।

TAGGED:

SAUGATA ROY
OPERATION LOTUS
SAGARIKA GHOSE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
BJPS OPERATION LOTUS AGAINST TMC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.