হয়নি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা, তার আগেই কেষ্ট গড়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

হয়নি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা, তার আগেই কেষ্ট গড়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে
গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই আজ পর্যন্ত বোলপুরে শাসকদল বিজেপির একটা দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত নেই ।
Published : May 28, 2026 at 2:43 PM IST
বোলপুর, 28 মে: রাজ্যে পালাবদলের পর এখনও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভাই গঠন হল না, অথচ কেষ্ট গড় বোলপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ৷ বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বনাম দলের যুব মোর্চার অন্তঃকলহ প্রকাশ্যে ৷ তৃণমূলের সঙ্গে সেটিংয়ের জন্যই বোলপুরে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে, এমনই দাবি দলের বোলপুর যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায়ের ৷ শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে যে তৃণমূল নেতার পার্কিং বন্ধ করা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে দিলীপ ঘোষ গোপন বৈঠকও করেছেন বলে অভিযোগ শম্ভুনাথের ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দ্বন্দ্বের জেরেই আজ পর্যন্ত বোলপুরে শাসকদল বিজেপির একটা দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত নেই ।
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পদ্ম ফুটেছে ৷ স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাঘরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে ৷ 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । যদিও, নির্বাচনের বিপুল জয়ের পর 25 দিন পার হলেও এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেনি বিজেপি ৷ এরই মধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের গড় বোলপুরে শুরু হয়েছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ।
প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে তৃণমূল নেতা নিমাই দাসের 'বেআইনি' পার্কিং বন্ধ করে দিয়েছিল বিজেপি ৷ সেই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দলের বোলপুর যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় । পাশাপাশি, জঙ্গলের পরিবেশ বাঁচাতে সোনাঝুরির খোয়াই হাটটিকে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল গেরুয়া শিবির ৷ এরই প্রতিবাদ করেছিলেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ । তিনি এবার বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী হয়ে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহর কাছে পরাজিত হয়েছেন ৷
দিলীপ ঘোষ এদিন বলেন, "সোনাঝুরির হাট বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের দলের নয় ৷ এই সিদ্ধান্ত তৃণমূল আগেই নিয়েছিল ৷ টাকা রোজগারের জন্য হাট বদল করার পরিকল্পনা তৃণমূলের ছিল ৷ এখন শম্ভু কেন একথা বলছে আমি জানি না ৷ তবে বিজেপিতে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তই হয়নি ।"
বিজেপির বোলপুর যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় বলেন, "এই দিলীপ ঘোষের নামে একাধিক স্ক্যাম আছে ৷ আমরা সোনাঝুরিতে যে তৃণমূল নেতা নিমাই দাসের পার্কিং বন্ধ করেছি তাঁর সঙ্গে ভোটের আগে এই দিলীপ ঘোষ বেআইনি একটা হোটেলে বৈঠক করেছিল ৷ প্রতিবার ভোটে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং থাকায় উনি হেরে যান ৷ যেখানে এবার মঙ্গলকোট, কেতুগ্রামের মতো জায়গায় বিজেপি জয়ী হয়েছে, সেখানে এত হিন্দু ভোট থাকা সত্ত্বেও দিলীপ ঘোষ হেরে গেলেন ৷ ওঁর জন্যই আজ বোলপুরে বিজেপির সংগঠনের এই হাল ৷ আমরা ওঁর বিরুদ্ধে মৌখিক ভাবে দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে জানিয়েছি ।"
অর্থাৎ, বোলপুরে বিজেপির অন্তঃকলহ এবার প্রকাশ্যে ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ শুরু করেছে দু'পক্ষ ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেষ্ট গড়ে আজ পর্যন্ত বিজেপি একটা দলীয় কার্যালয় গড়ে তুলতে পারেনি ৷ গেরুয়া শিবির রাজ্যের মসনদে থাকলেও বোলপুরে শাসকদলের একটা দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত নেই ৷