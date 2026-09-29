শুভেন্দুর মৃত্যু কামনা ! পালটা হুমায়ুনের কুশপুতুল কবর বিজেপি যুব মোর্চার

শুভেন্দুর মৃত্যু কামনা ! পালটা হুমায়ুনের কুশপুতুল কবর বিজেপি যুব মোর্চার
BJP Yuva Morcha Buries Effigy of Humayun Kabir: ক্ষমা না-চাইলে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ৷
Published : September 29, 2026 at 7:07 PM IST
দুর্গাপুর, 29 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যু কামনা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ৷ এবার খাটিয়ায় তাঁর কুশপুতুল নিয়ে গিয়ে কবর দিল বিজেপি যুব মোর্চা ৷ মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্ব হাতে কালো পতাকা ও খাটিয়ায় করে হুমায়ুন কবীরের কুশপুতুল নিয়ে মিছিল করে ৷
দুর্গাপুরের বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শুভম সিং বলেন, "রাজনীতিতে মতভেদ থাকবে, তর্ক-বিতর্ক হবে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ৷ হুমায়ুন কবীরের আমরা কঠোর শাস্তি চাইছি ৷ পাশাপাশি তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইতে হবে ৷ তা না-হলে আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে ৷"
এদিন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে হুমায়ুনের কুশপুতুলে জুতোর মালা পরানো হয় ৷ এরপর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিছিল করেন দুর্গাপুর বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা ৷ শেষে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সেই কুশপুতুলকে কবর দেওয়া হয় ৷ তাঁদের বক্তব্য, কেন হুমায়ুন কবীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন, তার জবাব দিতে হবে ৷ পাশাপাশি, তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও তুলেছে যুব মোর্চার নেতৃত্ব ৷
উল্লেখ্য, গত রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে নওদার বিধায়ক সংখ্যালঘুদের উপর রাজ্যে অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ করেন হুমায়ুন কবীর ৷ আর সেই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "ক্ষমতা পেয়ে হাতির পাঁচ পা দেখেছে ! উপরওয়ালার কাছে দোয়া চাইব, যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে চলে যায় ৷ আল্লাহ তাঁর টিকিট কাটিয়ে দিক ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন নিজের দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিলেন, সেদিনও দোয়া চেয়েছিলাম, উনি যেন ক্ষমতাচ্যুত হন, বর্তমান থেকে প্রাক্তন হন ৷ আল্লাহ সেকথা শুনেছেন ৷ মহারাষ্ট্রের অজিত পওয়ার, মাধবরাও সিন্ধিয়া কিংবা ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধিদের যেমন হয়েছিল, একেও সেভাবে পৃথিবী থেকে যেতে হবে ৷ আস্ফালন, অহংকারের পতন হবে ৷"
তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপির যুব মোর্চার পক্ষ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়, যদি হুমায়ুন কবীর মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে করা তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না-করেন, তাহলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে হুমায়ুন কবীরকে যেখানেই দেখা হবে, যেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন বিজেপির যুব মোর্চার সদস্য ও সমর্থকরা ৷