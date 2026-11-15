ব্যারাকপুরে কৌস্তভকে গো-ব্যাক স্লোগান বিজেপি নেতার ! তেড়ে গেলেন বিধায়ক

ব্যারাকপুরে কৌস্তভকে গো-ব্যাক স্লোগান বিজেপি নেতার ! তেড়ে গেলেন বিধায়ক
BJP factionalism in Barrackpore: শনিবার প্রকাশ্য রাস্তায় বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ও ব্যারাকপুর 2 নম্বর মন্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় যাদব তীব্র বচসা জড়িয়ে পড়েন।
Published : November 15, 2026 at 12:07 AM IST
ব্যারাকপুর, 15 নভেম্বর: ব্যারাকপুরের রাজনীতিতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে । এবার বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী আর বিজেপির স্থানীয় নেতাদের একাংশ প্রকাশ্য রাস্তায় বচসায় জড়িয়ে পড়লেন। ঘটনায় ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল । ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে কৌস্তভ এবং সঞ্জয় একে অপরের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন। একে অন্যকে কখনও পাগল, কখনও আবার খুনের ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ করছেন ।
জানা গিয়েছে, শনিবার কৌস্তভ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যারাকপুর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় সঞ্জয় যাদব তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একই জায়গায় হাজির হন । মুখোমুখি হতেই বিজেপি বিধায়ককে লক্ষ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেন সঞ্জয়ের অনুগামীরা । খোদ বিধায়কের সঙ্গে সঞ্জয়ও বচসায় জড়িয়ে পড়েন ।
বিধায়ক এবং মন্ডল সভাপতির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করতে থাকে । বিজেপি নেতা সঞ্জয় ও তাঁর দলবল বিধায়ককে মনীশ শুক্লার হত্যাকারী বলেও স্লোগান দিতে থাকেন ।
কিছুদিন আগেই বিধায়ক অভিযোগ করেছিলেন, দলের একাংশ এমনকী মন্ত্রী অর্জুন সিংহ বিজেপি নেতা নিহত মণীশ শুক্লার খুনিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের দলে আনার চক্রান্ত করছেন। সেই সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তৃণমূলে নেতাদের বিজেপিতে নিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। পাল্টা সঞ্জয় দাবি করেন, কৌস্তভ ব্যারাকপুরে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের থেকে তোলা চেয়ে হুমকি দিচ্ছেন । এমনকী তাঁদের প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টাও করতে পারেন বিধায়ক ।
এমনই আবহে এদিন বচসা চলাকালীন বিজেপির মন্ডল সভাপতি এবং বিধায়ক একে অপরকে পাগল বলে সম্বোধন করে চিৎকার করতে থাকেন । সেই সময় সঞ্জয় দাবি করেন, "গোটা ব্যারাকপুর জানে কে আসলে পাগল । সবাই মনে করে বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি একটা পাগল !"
উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় বিধায়ক পাল্টা দাবি করেন মণীশ শুক্লার হত্যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । তাঁর কথায়, "মণীশ শুক্লার হত্যায় অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান উত্তম দাসকে এরাই (সঞ্জয় গোষ্ঠী) মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, দলে স্বাগত জানানোর চেষ্টা করছে ! আর বলছে, আমি মণীশ শুক্লার হত্যাকারীদের নিয়ে ঘুরছি ! এরা আসলে পাগল হয়ে গিয়েছে । এঁদের কোনও লজ্জা নেই। আমার সঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় এই আচরণ করায় টিটাগর থানায় অভিযোগ দায়ের করব।"