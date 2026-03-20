উত্তরবঙ্গে প্রার্থী অসন্তোষ ! বিজেপির ঘরে বিদ্রোহের আগুন, ভাঙচুর পার্টি অফিস
উত্তরবঙ্গের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস কি বিজেপির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে ?
Published : March 20, 2026 at 4:52 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 মার্চ: 21 এর ছায়া 26 এর ভোটেও ! বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ৷ আর তারপরই উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দলের একাংশ প্রার্থীকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভের আগুন ! জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার—তিন জেলাতেই বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, এমনকি দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর মতো ঘটনাও সামনে এসেছে । ভোটের মুখে এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিজেপির সংগঠনকে চাপে ফেলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে উঠে এসেছিল । আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসনেই জয় পায় বিজেপি । জলপাইগুড়ির সাতটির মধ্যে চারটি এবং কোচবিহারের নয়টির মধ্যে সাতটি আসন দখল করে পদ্ম শিবির । কিন্তু এবারের প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে, তা সেই জমি ধরে রাখার লড়াইকে কঠিন করে তুলতে পারে বলেই মত অনেকের ।
সবচেয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি আলিপুরদুয়ার সদর কেন্দ্রে । বিজেপি প্রার্থী হিসেবে পরিতোষ দাসের নাম ঘোষণার পরই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা জেলা পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালায় । চেয়ার-টেবিল ভাঙার পাশাপাশি আগুন লাগানোর অভিযোগও উঠেছে । এমনকি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে টানা তিন দিন অবস্থান বিক্ষোভ চালানোর ঘটনাও সামনে এসেছে । বিক্ষুব্ধ কর্মী শঙ্কর ঘোষের অভিযোগ, "আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে । আমরা এই প্রার্থী মানি না, পরিবর্তন চাই ।"
একই ছবি মাদারিহাট-বীরপাড়া কেন্দ্রেও । বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লক্ষ্মণ লিম্বুর নাম ঘোষণার পরেই ক্ষোভ ফেটে পড়ে কর্মীদের একাংশে । দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । ভাঙচুরও চালানো হয় । বিক্ষুব্ধ কর্মী কার্তিক ওরাওর বক্তব্য, "যারা সারা বছর দল করে, তাঁদেরই প্রার্থী করা উচিত । আমরা মিঠুন ওরাওকেই চাই । দাবি না মানা পর্যন্ত অফিস খোলা হবে না ।"
মালবাজারেও একই পরিস্থিতি । বিজেপি প্রার্থী হিসেবে শুক্রা মুন্ডার নাম ঘোষণার পর ক্ষুব্ধ কর্মীরা পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালান । কাগজপত্র ও ফ্লেক্সে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, "শুক্রা মুন্ডা এই এলাকার বাসিন্দা নন । আমরা মালবাজারের স্থানীয় প্রার্থী চাই ।" কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রেও প্রার্থী ঘোষণার পর বিক্ষোভ দেখা যায় । দধিরাম রায়ের নাম সামনে আসতেই হলদিবাড়ির একটি পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা । যদিও পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় ।
তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ক্ষোভকে সাময়িক বলেই মনে করছে । দধিরাম রায়ের দাবি, "দলের কর্মীদের মধ্যে কিছু ক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু সব মিটে যাবে । সবাই একসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে ।" একই সুর মালবাজারের প্রার্থী শুক্রা মুন্ডার গলাতেও । তাঁর কথায়, "সবাইকে নিয়ে আলোচনা করেই প্রচারে নামব । কোনও সমস্যা থাকবে না ।"
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিজেপি দু’দফায় মোট 256 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে । এখনও বাকি রয়েছে 38টি আসন । অতীতেও 2021 সালে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর এমন বিক্ষোভের ছবি দেখা গিয়েছিল পদ্ম শিবিরে । এবারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় নেতৃত্বর কপালের ভাঁজ চওড়া হচ্ছে ৷
এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—এই কোন্দল কি ভোটে প্রভাব ফেলবে ? উত্তরবঙ্গের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস কি বিজেপির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারবে ? ভোটের আগে এই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ঐক্যের বার্তা দিতে পারবে কি পদ্ম শিবির ?
উত্তর মিলবে ভোটের ময়দানেই। আপাতত উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—বিজেপির লড়াই কি প্রতিপক্ষের সঙ্গে, না কি নিজেদের ঘরের ভেতরেই?