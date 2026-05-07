বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে শুটআউট ! 24 ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার প্রধান অভিযুক্ত
অভিযোগ, খুব কাছ থেকে গুলিও চালানো হয় । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
Published : May 7, 2026 at 3:01 PM IST
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 7 মে: বিজেপি কর্মী রোহিত রায় ওরফে 'চিন্টু'কে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতের নাম জাহিনুর গাজি । বৃহস্পতিবার তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণও করে বসিরহাট থানার পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত প্রায় 10টা নাগাদ ময়লাখোলা স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে বসে ছিলেন রোহিত । সেই সময় আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায় । অভিযোগ, খুব কাছ থেকে গুলিও চালানো হয় । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি ।
ঘটনার তদন্তে নেমে দ্রুত জাহিনুর গাজিকে আটক করে পুলিশ । পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ বসিরহাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ জানান, জেরায় ধৃত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে । তাঁর কথায়, "অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে । যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ।"
বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতকে নিয়ে গোডাউন পাড়া এলাকায় পৌঁছয় পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল । সেখানে কীভাবে হামলা চালানো হয়েছিল, কোন দিক দিয়ে অভিযুক্তরা পালিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হয় । এলাকায় যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সে কারণে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ।
এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে বসিরহাটে । বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপির পরাজিত প্রার্থী শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, "ভোলা আর বুদ্ধ নামে দুই দুষ্কৃতী দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে । এরা তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ । সাধারণ মানুষ আতঙ্কে রয়েছে । পুলিশ যেন দ্রুত বাকিদেরও গ্রেফতার করে ।"
যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি রাজনৈতিক রং লাগিয়ে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে । হাসপাতালের বেড থেকেই রোহিত রায় অভিযোগ করেছিলেন, এলাকায় বিজেপির পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করেই তাঁর উপর হামলা হয় । তাঁর দাবি, জাইনুল, সন্টু ও উজ্জ্বল-সহ কয়েকজন মিলে তাঁকে মারধর করে এবং পরে গুলি চালায় ।
তবে পুলিশ এখনও কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে না । তদন্তকারীদের দাবি, রাজনৈতিক শত্রুতা ছাড়াও ব্যক্তিগত বিবাদ বা এলাকা দখলের মতো অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জাহিনুরকে জেরা করে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।
আরও পড়ুন: