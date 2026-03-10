'এত গুলি করব, গুনে শেষ করতে পারবি না !' ভাটপাড়ায় বিজেপি কর্মীকে মামলা প্রত্যাহারের 'চাপ'
সোমবার ভাটপাড়ায় অমিত সাউয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । 'তৃণমূলের মদতপুষ্ট' দুষ্কৃতী সুজিত ওই হামলায় যুক্ত বলে অভিযোগ ।
Published : March 10, 2026 at 6:36 PM IST
ভাটপাড়া, 10 মার্চ: ভাটপাড়া আছে ভাটপাড়াতেই ! গুলি-কাণ্ডের পর 24 ঘন্টাও কাটল না! ফের বিজেপি কর্মী অমিত সাউকে প্রাণনাশের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠল । অভিযোগ, তৃণমূলের মদতপুষ্ট এক দুষ্কৃতী সরাসরি তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে । অমিত বলেন, বাড়ি বয়ে এসে হামলাকারী বলছে, সোমবারের ঘটনার মামলা প্রত্যাহার না করলে 'এত গুলি করব, যে গুনে শেষ করতে পারবি না ।'
অমিত সাউ জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার সকালে তিনি ঘুম থেকে ওঠার পরই সুজিত ওরফে কালু নামের ওই দুষ্কৃতী তার বাড়িতে হাজির হয় । জানলার কাছে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে । অভিযোগ, হুমকিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, মামলা না প্রত্যাহার করলে পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে । এই হুমকিতে অমিত, তাঁর স্ত্রী, অসুস্থ বাবা ও দুই সন্তান আতঙ্কিত । বাড়ি থেকে বের হওয়া এখন তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছে ।
বিষয়টি জানতে পারার পরই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতী মদতের অভিযোগে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং । তিনি বলেন, "গুলি চলার পর বাড়ি বয়ে বিজেপি কর্মীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে । পুলিশ তৎপর নয় । দু-তিন দিন অপেক্ষা করব, তারপর আমাদের দল যা করতে হবে তা করবে ।" পাশাপাশি বিষয়টি তিনি নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন বলেও জানিয়েছেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভাটপাড়া থানার কর্তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন । ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "ঠিক কী ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে । ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করা হবে ।"
উল্লেখ্য, সোমবার ভাটপাড়ার 35 নম্বর ওয়ার্ডে অমিত সাউয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় এবং ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । তৃণমূলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতী সুজিত ওরফে কালুর দলবল ওই হামলায় যুক্ত বলে অভিযোগ । রাজু সাউয়ের পরিবর্তন যাত্রায় যোগদানের জেরেই এই হামলা, যেখানে রাজুর অনুপস্থিতিতে তাঁর দাদাকে টার্গেট করা হয় বলে অভিযোগ।
পালটা মন্তব্যে তৃণমূলের ভাটপাড়া পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, "এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । সবই ব্যক্তিগত ঝামেলা । অভিযোগকারী বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে ।"
ঘটনার জেরে ভাটপাড়া এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । যদিও পরিস্থিতির জন্য বিজেপি ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব পরস্পরকে দুষছেন ৷ এদিকে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি কর্মী অমিত সাউ ও তাঁর পরিবার ৷ পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে, নিরাপত্তার আর্জিও জানানো হয়েছে ৷
