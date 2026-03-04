ETV Bharat / politics

ফের বারাবনিতে রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

রূপনারায়ণপুরে মহাবীর কলোনির ঘটনায়৷ কাঠগড়ায় তৃণমূল৷ অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের নেতার৷

বারাবনিতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
আসানসোল, 4 মার্চ: বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই তপ্ত হচ্ছে বারাবনি বিধানসভার মাটি। এবার বারাবনি বিধানসভার রূপনারায়ণপুরে মহাবীর কলোনির এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পাথর ছোড়া ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল শাসক দল তৃণমূলের দিকে। এমনকী, ওই বিজেপি কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, এটা ওই বিজেপি কর্মীর ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা নিজেদের দলীয় কোন্দল।

ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলেও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি৷ পুলিশের কাছেও এই নিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে৷ তবে বিজেপি সূত্রে খবর, মৌখিকভাবে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে৷ লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হবে৷ তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি৷

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর মহাবীর কলোনিতে নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়ির উপরে হামলা হয়। গভীর রাতে বেশ কয়েকজন মত্ত যুবক গিয়ে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিজেপি কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয় বলেও অভিযোগ৷ পুরো ঘটনাটি তাঁর নিজস্ব মোবাইলে ক্যামেরা বন্দী করে রেখেছেন ওই বিজেপি কর্মী।

সেই ছবি উল্লেখ করে ওই বিজেপি কর্মী দাবি করেছেন, "যাঁরা আমার বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ভোলা সিংয়ের চালকও ওর মধ্যে ছিল। ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা করে আসলে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ভয় দেখাতে চাইছে তৃণমূল। পুলিশকে আমরা জানিয়েছি৷ কিন্তু পুলিশ দলদাসের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাই এক্ষেত্রে খুব বেশি বিচার আমরা পাবো বলে মনে হয় না।''

ঘটনার খবর পেয়ে সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও কেউ গ্রেফতার হয়নি এখনও৷ অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ভোলা সিং বলেন, "যাঁর নাম নিয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে, তিনি বর্তমানে আমার গাড়িচালক নন।"

ভোলা সিংয়ের পালটা দাবি, ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেন বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি। তাঁর কথায়, সালানপুরে শান্তি বজায় রয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই শাসকদলকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে।

