হাত-পা বেঁধে চোখের সামনে বাড়িটা জ্বালিয়েছিল ! তৃণমূলের 'সন্ত্রাস' নিয়ে থানায় বিজেপি কর্মী

হাত-পা বেঁধে চোখের সামনে বাড়িটা জ্বালিয়েছিল ! তৃণমূলের 'সন্ত্রাস' নিয়ে থানায় বিজেপি কর্মী
অজয় বিশেষভাবে সক্ষম ৷ অভিযোগ, তা সত্ত্বেও প্রাক্তন শাসকের অত্যাচার থেকে রেহাই মেলেনি ৷ পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছিল তাঁকে ৷
Published : May 21, 2026 at 6:18 PM IST
কোচবিহার, 21 মে: "এখন চাইলে আমরাও মারধর করতে পারি । কিন্তু সেই মানসিকতা আমাদের নেই । আইন অনুযায়ী দোষীদের শাস্তি চাই ।" 2 বছর আগে মারধরের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বিশেষভাবে সক্ষম বিজেপি কর্মী অজয় অধিকারী । অভিযোগ, শুধুমাত্র বিজেপি করার 'অপরাধে' দীর্ঘদিন ধরে হামলার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের দিনহাটা-2 ব্লকের বড়শাকদল এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অজয় অধিকারী দিনহাটা-2 ব্লকের বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা । বিশেষভাবে সক্ষম অজয় 2015 সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত । পরে বুথ সভাপতির দায়িত্বও পান । 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজের বুথে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি । তৃণমূল প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন । অভিযোগ, সেই সময় তাঁর বাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় । অজয়ের কথায়, "অন্য রাজনৈতিক দল করার অপরাধে আমার ওপর কী অত্যাচারটা না হয়নি ! বিজেপি করি বলে, ভোটের ফল প্রকাশের পর আমার হাত-পা বেঁধে চোখের সামনে আস্ত বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তৃণমূলের লোকজন ৷"
অজয়ের দাবি, তবুও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে দাঁড়াননি তিনি । পরিবারের দাবি, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে সক্রিয় প্রচার চালানোর পরিণাম হিসেবে ফের তাঁর উপর আক্রমণ নামে । অভিযোগ, কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির পরাজয়ের পর তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বড়শাকদল তৃণমূল পার্টি অফিসে । সেখানে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।
ঘটনার একটি ভিডিয়ো মোবাইলে রেকর্ড করে রেখেছিল অভিযুক্তদেরই একাংশ । এতদিন সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে না-এলেও সম্প্রতি আচমকাই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । তারপরই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর । নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসনও । বৃহস্পতিবার অজয় অধিকারী সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর দাবি, এতদিন এলাকায় তৃণমূলের প্রভাব থাকায় থানায় অভিযোগ জানানোর সাহস পাননি তিনি ।
অজয়ের মা ঝর্না অধিকারী বলেন, "ও এমনিতেই শারীরিকভাবে অসুস্থ । শুধু পার্টি করার জন্য এভাবে মারধর করা হবে ভাবতেই পারিনি ।" যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, "যারা মারধর করেছে তারা দুষ্কৃতী । তৃণমূলের কেউ এটা করতে পারে না ।" এ ব্যাপারে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।