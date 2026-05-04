ডায়মন্ডহারবারে গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপি কর্মীকে মারধর ! ফাটল মাথা
কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে থেকে বিজেপি কর্মীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ৷ মাথা ফাটল বিজেপি কর্মীর ৷
Published : May 4, 2026 at 5:50 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 4 মে: ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ৷ অভিযোগ, গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপি কর্মী তাপস নস্করের উপর হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ সমর্থক ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই বিজেপি কর্মী, তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছে ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল ভোট গণনা ৷ কাউন্টিং অগ্রগতি নিয়ে জানতে সকাল থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমতে শুরু করে ৷ অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট রাউন্ডে এগিয়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায় ৷ তারা গেরুয়া আবির মেখে স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং জয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন ৷
এই সময়ই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ ৷ বিজেপির দাবি, হঠাৎ করেই তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু দুষ্কৃতী সেখানে উপস্থিত হয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয় ৷ সেখানে বিজেপি কর্মী তাপস নস্করকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ মারধরের জেরে তাঁর মাথা ফেটে যায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই বিজেপি কর্মী ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় ৷ বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷
ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিজেপি কর্মীরা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷ বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছে ৷ গণনার সময় আতঙ্ক তৈরি করা ও বিজেপি কর্মীদের চাপে রাখা উদ্দেশ্য ছিল তৃণমূলের ৷
এ নিয়ে আহত বিজেপি কর্মী তাপস নস্কর বলেন, "আমরা এখানে বিজয় উৎসব পালন করছিলাম ৷ সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ তৃণমূলের 30 থেকে 40 জন তৃণমূল কর্মী আমাকে তুলে নিয়ে যায় ৷ তারপর মাটিতে ফেলে মারধর করা হয় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল ৷ আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পিছনে লুকানোর চেষ্টা করেছিলাম ৷ কিন্তু, বাহিনী আমাকে সাহায্য করেনি ৷ অনেক পরে আমাকে ওঁরা উদ্ধার করে ৷"
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে ৷ ঘাসফুল শিবিরের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ তাদের বক্তব্য, গণনা কেন্দ্রের বাইরে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি এবং বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷
পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি ছড়িয়ে না-পড়ে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷