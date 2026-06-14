মহুয়া 'বরণে' পচা ডিম-টমেটো হাতে বিজেপির মহিলা কর্মীরা ! কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদের

মহুয়া 'বরণে' পচা ডিম-টমেটো হাতে বিজেপির মহিলা কর্মীরা ! কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল সাংসদের
আদালতে না-এলেও বিষয়টি মহুয়ার কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি । পরে সোশাল মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া জানান কৃষ্ণনগরের সাংসদ ।
Published : June 14, 2026 at 12:47 PM IST
কৃষ্ণনগর, 14 জুন: আদালত চত্বরে ডিম ও পচা টমেটো হাতে অপেক্ষা করছিলেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা । লক্ষ্য একটাই, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আদালতে এলেই তাঁর দিকে ডিম ও টমেটো ছোড়া হবে । এমনই ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা । তবে শেষ পর্যন্ত আদালতে হাজিরা দিতে আসেননি মহুয়া । কিন্তু শনিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ।
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতা-নেত্রী গ্রেফতার হয়েছেন । তাঁদের আদালত বা থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম ছোড়ার ঘটনাও বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে । সেই আবহেই শনিবার কৃষ্ণনগর জেলা ও দায়রা আদালত চত্বরে জমায়েত হন বিজেপির মহিলা কর্মীদের একাংশ ।
বিজেপি কর্মীদের দাবি, একটি পুরনো মামলায় মহুয়া মৈত্রের আদালতে আসার কথা ছিল । সেই 'খবর' পেয়েই তাঁরা আদালত চত্বরে উপস্থিত হন । তাঁদের হাতে ছিল ডিম ও পচা টমেটো । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির কয়েকজন কর্মী বলেন, "মহুয়া মৈত্র এলে তাঁর দিকে ডিম ও পচা টমেটো ছোড়া হবে ।"
কেন এমন কর্মসূচি? বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, মা কালীকে নিয়ে মহুয়ার বিতর্কিত মন্তব্য এবং নারী সুরক্ষা বিল নিয়ে তাঁর অবস্থানের প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি । তাঁদের দাবি, "অতীতে মা কালীকে নিয়ে কু-মন্তব্য করে মহুয়া মৈত্র ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন এবং মহিলাদের স্বার্থবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন । সেই কারণেই প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে এসেছি ।"
তবে আদালতে না এলেও বিষয়টি মহুয়ার কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি । পরে সোশ্যাল মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া জানান কৃষ্ণনগরের সাংসদ । তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আদালত চত্বরে যাঁরা ডিম ও পচা টমেটো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মুখ পরিষ্কারভাবে চেনা যাচ্ছে ।
মহুয়ার হুঁশিয়ারি, "আমি উজ্জ্বল বিশ্বাস নই বা অন্য কোনও নেতা নই, যাঁদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করে পার পাওয়া যাবে । আমার বিরুদ্ধে বা আমাকে লক্ষ্য করে কোনও বেআইনি কাজ হলে আইনগত পদক্ষেপ নেব ।"
তিনি আরও জানান, প্রথমে থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন । সেখানে ব্যবস্থা না হলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন । প্রয়োজন হলে হাইকোর্ট এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হবে এবং আইন নিজের পথে চলবে । একই সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কটাক্ষের সুরে মহুয়া বলেন, "যাঁদের দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিশ্চয়ই ভদ্র পরিবারের এবং শিক্ষিত মহিলা । তবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । আদালত চত্বরে রাজনৈতিক প্রতিবাদের এই ধরন কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ।