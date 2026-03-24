মোদি ট্রাম্পকে বলে 'জি মালিক'! 56 নয়, ওর ছাতি 5.6 ইঞ্চিরও কম: কীর্তি আজাদ

মোদি ট্রাম্পকে বলে 'জি মালিক'! 56 নয়, ওর ছাতি 5.6 ইঞ্চিরও কম: কীর্তি আজাদ
বিজেপি 50টা আসনও পাবে না, 2026 এর নির্বাচনে 250 আসন তৃণমূলের ৷ ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় বিস্ফোরক কীর্তি আজাদ ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : March 24, 2026 at 4:58 PM IST
দুর্গাপুর, 23 মার্চ: তাঁর বাবা ভাগবৎ ঝা আজাদ ছিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । অতীতে তিনি কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন । 2014 সালে বিহারের দ্বারভাঙা থেকে বিজেপির টিকিটে লোকসভায় যান । তবে গত লোকসভা নির্বাচনের আগেই শিবির বদলে তৃণমূলে নাম লেখান কীর্তি আজাদ ৷ বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পরাজিত করেন তিনি ।
একদা বিজেপি সাংসদ হওয়ার দৌলতে সামনে থেকে দেখেছেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে । আবার তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর কাছ থেকে দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও । রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই ফের ময়দানে কীর্তি । মোদি, শাহ থেকে মমতা, ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি ৷
প্রশ্ন: 2026 এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী কী ?
কীর্তি আজাদ: তৃণমূলের ইতিহাস দেখুন । 2011-র থেকে 2016-তে আসন বেশি, 2016-র থেকে 2021-এ আরও বেশি আসন পেয়েছে দল । সেই ধারাই বজায় থাকবে । 2026-এ তৃণমূল 250 আসন জিতবে । বিজেপি 50টি আসনও টপকাতে পারবে না ।
প্রশ্ন: বিজেপি 'পরিবর্তন' এর দাবি তুলছে, কী বলবেন ?
উত্তর: পরিবর্তন তো তখন আসার কথা ছিল, যখন বলেছিল এবারে 200 পার ! 21 এর নির্বাচনে সরকার বানানোর কথা বলেছিল ওরা । কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল ? 77টি আসন পেয়ে থেমে যেতে হয়েছিল । তাই এবার দেখুন, আর মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কারণ, এবার ওরা বুঝে গেছে যে 50টা আসনও পেরোতে পারবে না !
প্রশ্ন: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কেন প্রশ্ন তুলছেন ?
উত্তর: নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির অঙ্গ হয়ে গেছে । 50টি জায়গায় আমাদের আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে । রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজি সবাইকে সরানো হয়েছে । এর কোনও স্বচ্ছ ব্যাখ্যা নেই । এটা সেই বিজেপি, যারা 2019 সালে রাকেশ কুমারকে ডিজিপি বানিয়েছিল ৷ আর এখন সেই রাকেশ কুমারকে টিকিট দিয়েছে ! মনে হচ্ছে জ্ঞানেশ কুমারও (দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) টিকিটের চক্করে আছেন ! আর যেরকম পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে উনি টিকিট নেবেনই ! কিন্তু বিজেপি কোথাও নেই । বিজেপি সমাপ্ত হয়ে গেছে, বিজেপির আর কোন অস্তিত্ব নেই, ওরা মাটিতে মিশে গেছে !
প্রশ্ন: অ্যাডজুডিকেশনে এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি । কী হবে তাহলে ?
উত্তর: এটাই তো প্রচেষ্টা । আমি ওই জন্য তো বলছি, ওটা ইলেকশন কমিশন নয়, বিজেপির কমিশন । যাঁরা বৈধ ভোটার, তাঁদের অধিকার আপনি কেড়ে নিতে পারেন না । নির্বাচন কমিশনের এটা কাজ নয়, যে কারা দেশের নাগরিক এটা দেখা । কমিশনের কাজ হচ্ছে, যাঁদের কাছে ঘরবাড়ির কাগজ আছে, আধার কার্ড আছে, বৈধ পরিচয় পত্র আছে, স্কুল ও কলেজের সার্টিফিকেট আছে, যাঁর কাছে জন্মশংসাপত্র আছে, তার মাধ্যমে তাঁকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া । এখনও পর্যন্ত কুড়ি লক্ষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, আরো 50 লক্ষ বিচারাধীন । আমি আশাবাদী তাঁদেরকেও ভোটদানের অধিকার দেওয়া হবে ।
প্রশ্ন: সামনে থেকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের কেমন দেখেছেন ? এ ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী ?
উত্তর: ভীতু এরা, এরা ভয় পায় । দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদী যে ধরণের ভাষা ব্যবহার করছেন, তা অত্যন্ত কুরুচিকর । প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'মঙ্গলসূত্র নিয়ে যাওয়া', 'গরু-মহিষ কেড়ে নেওয়া' বা 'মাছ-মাংস খাওয়া'র মতো প্রসঙ্গগুলো শোভা পায় না । মাছ-ভাত আমাদের সংস্কৃতি । সেই খাবার নিয়েও যখন রাজনীতি করা হয়, তখন বোঝা যায় তাদের মানসিকতা কতটা নিচু । আর অমিত শাহ পার্লামেন্টে যে ভাষা ব্যবহার করেন সেই ভাষা 'তপোরি' সুলভ (রাস্তার গুন্ডা বা অসভ্য) এবং 'সড়কছাপ' গোছের!
প্রধানমন্ত্রীর বহুল চর্চিত '56 ইঞ্চির ছাতি' নিয়ে কটাক্ষ করেছেন কীর্তি৷ তাঁর শ্লেষ, 56 ইঞ্চি নয়, ওর ছাতি 5.6 ইঞ্চিরও কম ! একটা ছোট ব্রিফকেসের থেকেও ওঁর ছাতি ছোট ! সবটাই প্রচারের অংশ । বাস্তবে সাহসের অভাব রয়েছে । আসলে বিজেপি সরকার শুধুমাত্র মিথ্যে প্রতিশ্রুতি এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে শাসন করতে চাইছে ।
প্রশ্ন: দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে আপনি সরব হয়েছিলেন । কী ছিল সেই দুর্নীতি ?
উত্তর: ও তো চোর, চুরি করেছিল অরুণ জেটলি এবং তার দল ! 400 কোটি টাকা দুর্নীতি । সেই কাগজ আমার তৈরি করা কাগজ ছিল না । কাগজ ছিল কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের । কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক নিজে চুরির কথা বলেছিল । একজন প্রশাসককে বসানো হয়েছিল । আমি নিজে হাইকোর্টে গিয়ে কোনও আইনজীবীকে না রেখে নিজেই এই মামলার সওয়াল করেছিলাম । বিচারক নিজে বলেছিলেন, 400 কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে । কিন্তু মোদি বলতেন, 'না খায়েঙ্গে না-খানে দেঙ্গে' । 2015 তে আমি যখন মোদির কাছে বলতে গিয়েছিলাম, তার ফল কিছুই হয়নি । এরপর অমিত শাহর কাছে পাঠালাম, ফলাফল সেই একই, 'ঠন ঠন গোপাল' ! উলটে আমাকে প্রলোভন দেওয়া হল । আমাকে বলা হয়েছিল, যা চাইবে তাই পাবে । আমি বলেছিলাম, আমাকে আমার সম্মানটুকু দিন । আমি এমপি থাকি বা না থাকি কিন্তু 83 বিশ্বকাপের বিজয়ী হিসেবে তো থাকব ! আমি সততার সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম । আমার বিরুদ্ধে না খুনের অভিযোগ, না আমার উপর চুরির মামলা, না দুর্নীতির মামলা, কিচ্ছু নেই আমার বিরুদ্ধে । তাই আমি ভয় পাই না । আমি আমার দেশের মান -সম্মান- মর্যাদার জন্য খেলেছি । আমি লড়াই করেছি দেশের গদ্দার আরএসএস, বিজেপির বিরুদ্ধে ।
প্রশ্ন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাছ থেকে দেখে কী মনে হয়েছে?
উত্তর: উনি মানুষের নেতা । বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রীতির যে পরিবেশ, সেটা তাঁর নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে । এখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে উৎসব পালন করে ।
প্রশ্ন: দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার বার্তা কী ?
উত্তর: বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে । কিন্তু বাংলা সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবে । এখান থেকে যে বার্তা যাবে, তা গোটা দেশকে প্রভাবিত করবে ।
ভোটকে ঘিরে এমনিতেই বঙ্গ রাজনীতির রাজনৈতিক পারদ চড়ছে৷ তারই মধ্যে বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে মোদি-শাহকে নিয়ে কীর্তি আজাদের একাধিক মন্তব্য ৷ বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা সাংসদের দাবি, এবারের বিধানসভা ভোটে বিজেপি বাংলায় 50টি আসনও পাবে না ৷ কীর্তির সেই দাবি মিলল কিনা, তা বোঝা যাবে 4 মে গণনার পরই ! আপাতত অপেক্ষার পালা !
আরও পড়ুন: