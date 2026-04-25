তৃণমূল মুখে নারী উন্নয়নের কথা বললেও ওদের চরিত্র নারী-বিরোধী: রাহুল সিনহা

তৃণমূল মুখে নারী উন্নয়নের কথা বললেও ওদের চরিত্র নারী-বিরোধী: রাহুল সিনহা
নন্দীগ্রাম-ভবানীপুর দুই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রথম দাবিদার কি শুভেন্দুই? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা ৷
Published : April 25, 2026 at 4:42 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: তিনি বঙ্গ বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা । বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পদেও ছিলেন । জাতীয় সম্পাদকও হন । তবে গত কয়েক বছর তিনি বিজেপির কোনও পদে ছিলেন না । দলের বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর আমলে অবশ্য শিকে ছিঁড়েছে রাহুল সিনহার । বর্তমানে তিনি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ।
2026 সালে বাংলায় বদল নিশ্চিত করতে বঙ্গ বিজেপির অন্য নেতাদের মতো তিনিও কাঠফাটা গরমকে 'টাটা বাই বাই' বলে জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন । নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোয় এবারের ভোটকে 'অন্যরকম' বলেই মনে করছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ।
ইটিভি ভারত: আপনি দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত । বহু নির্বাচন দেখেছেন । 2026 এর বিধানসভা ভোট কতটা আলাদা ?
রাহুল সিনহা: 1980 সালে দল গঠনের সময় থেকে আমি বিজেপির সঙ্গে রয়েছি । বহু নির্বাচন দেখেছি । কিন্তু এবারের ভোট একেবারেই আলাদা । সবচেয়ে বড় বিষয়, ভোটার তালিকায় দীর্ঘদিন ধরে যে কারচুপি চলছিল, তার অনেকটাই ধরা পড়েছে । ফলে ভোটার তালিকা অনেক বেশি শুদ্ধ হয়েছে, এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ।
ইটিভি ভারত: বিজেপির জন্য এই নির্বাচন কতটা সহজ বা কঠিন?
রাহুল: নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ, যেমন মদের দোকান বন্ধ রাখা, বাইক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক বদল সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বদলেছে । আগে শাসক দল গুন্ডামির জোরে ভোট নিয়ন্ত্রণ করত । এবার মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে । তৃণমূল মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চাকরি দুর্নীতি, মহিলাদের উপর অত্যাচার, শিল্পের অবস্থা সব মিলিয়ে একাধিক ইস্যুতে সামগ্রিকভাবে এই সরকার ব্যাকফুটে । তাই আমরা নিশ্চিত, বিজেপি দু'তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে ।
ইটিভি ভারত: বিরোধীরা অভিযোগ করছেন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির পক্ষেই কাজ করছে । আপনার প্রতিক্রিয়া?
রাহুল : এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশেই হয়েছে । কিন্তু বাংলায় এটাকে ইস্যু করা হচ্ছে । রাজ্য সরকার সহযোগিতা করলে এত সমস্যা হতো না । উলটে বাধা দেওয়ার জন্যই প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে । এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ।
ইটিভি ভারত: নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও লড়ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সূত্রে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রথম দাবিদার কি শুভেন্দুই, আপনার কী মত ?
রাহুল : কে কোন পদে থাকবেন, সেটা দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড ঠিক করে । এ নিয়ে জল্পনার কোনও প্রয়োজন নেই । আমাদের কাছে কেন্দ্রেও মুখ নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যেও মুখ নরেন্দ্র মোদি । বাকিটা দল ঠিক করবে ।
ইটিভি ভারত: শুভেন্দু অধিকারীকে 'বহিরাগত' বলা হচ্ছে । এতে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিধা হবে?
রাহুল: এই তত্ত্ব ঠিক নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত ছিলেন, যেমন নন্দীগ্রামে । সেখানেই তিনি হেরেছিলেন । ভবানীপুরেও মানুষ চুপ করে থাকলেও সময়মতো জবাব দেবে । অহংকারের জবাব ভোটেই মিলবে ।
ইটিভি ভারত: মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিজেপির অবস্থান কী ?
রাহুল: বিজেপি বহু আগেই সংগঠনে 33 শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ করেছে । প্রার্থী তালিকায় 33 জন মহিলা রাখা হয়েছে, যা কম নয় । তৃণমূল মুখে নারী উন্নয়নের কথা বললেও বাস্তবে তাদের চরিত্র নারী-বিরোধী । এমন প্রচুর উদাহরণও রয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গ ও গোর্খা ইস্যু নিয়ে অমিত শাহর মন্তব্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
রাহুল: গোর্খা সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত । তাঁদের আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্যই এই স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে। তাঁদের দাবি শোনা এবং মর্যাদা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । অমিত শাহ সেটাই বলেছেন ৷
2021 এ পালা বদলের স্বপ্ন পূরণ হয়নি ৷ তবে 2026 এর ভোটে বাংলায় পরিবর্তনের প্রশ্নে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মোদি, শাহ থেকে শুরু করে বঙ্গ বিজেপির ভোট ম্যানেজাররা ৷ তবে বিজেপি নেতৃত্বর দাবির সঙ্গে জনতা জনার্দনের রায় মিলল কিনা বা কতখানি মিলল, তা জানতে 4 মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে ৷
