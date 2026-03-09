জামুড়িয়ায় প্রিয়াঙ্কার নামে 'বহিরাগত' পোস্টার বিতর্কে বাকযুদ্ধে বিজেপি-তৃণমূল

জামুড়িয়ায় প্রিয়াঙ্কার নামে 'বহিরাগত' পোস্টার বিতর্কে বাকযুদ্ধে বিজেপি-তৃণমূল
তৃণমূলের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের ৷ পোস্টার রাজনীতি করে না তৃণমূল, পালটা জবাব হরেরাম সিংয়ের ৷
Published : March 9, 2026 at 7:47 PM IST
আসানসোল, 9 মার্চ: জামুড়িয়ায় প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের বিরুদ্ধে 'বহিরাগত' পোস্টার পড়েছে বিজেপির পদ্মফুল প্রতীককে ব্যবহার করেই ৷ যা নিয়ে আসানসোলে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই বিতর্কে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল ৷ তাঁর দাবি, তৃণমূলই ভয় পেয়ে এমন কাজ করেছে ৷ তাই বিজেপির প্রতীক ব্যবহার করে পোস্টার দিচ্ছে ৷ যার পালটা জবাবে জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের দাবি, তৃণমূল পোস্টারের রাজনীতি করে না ৷
ভোট ঘোষণা এখনও হয়নি ৷ তার আগেই পোস্টার রাজনীতি শুরু হয়েছে জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকায় ৷ ইতিমধ্যেই, বাংলা পক্ষের তরফে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার দিয়ে দাবি করা হচ্ছে, জামুড়িয়াতে বাঙালি বিধায়ক চাই ৷ অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জামুড়িয়াতে বিজেপির প্রতীকে 'বহিরাগত' পোস্টার পড়েছে ৷ পোস্টারগুলি এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে মনে হচ্ছে বিজেপির একাংশ কর্মী-সমর্থকরাই সেগুলি লাগিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের খোলা চিঠি দিয়েছেন ৷
সম্প্রতি বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়ালকে জামুড়িয়ায় ঘনঘন দেখা যাচ্ছে ৷ বলা চলে তিনি জামুড়িয়ার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন ৷ আর তা থেকে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যে, প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল জামুড়িয়ায় বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন ছাব্বিশের নির্বাচনে ৷ আর এমন সম্ভাবনার মধ্যেই বিতর্কিত ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'কোনও বহিরাগত পার্থীকে বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা মেনে নেবে না' ৷ আর বিধানসভা ভোটের আগে জামুড়িয়ার রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল এই পোস্টার বিতর্কে ৷
সম্প্রতি জামুড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় 'প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল হটাও, জামুড়িয়া বাঁচাও' পোস্টার সাঁটানো হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ওই পোস্টারে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব হাজরার বিরুদ্ধেও কটূক্তি করা হয়েছে ৷ তাঁকে 'কয়লা চোর' ও 'বালি চোর' বলে উল্লেখ করে জামুড়িয়ার রাজনীতি থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে ৷
পোস্টারে আরও দাবি করা হয়েছে, প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের মতো কোনও 'বহিরাগত' প্রার্থীকে জামুড়িয়া মেনে নেবে না ৷ ফলে এই পোস্টার ঘিরে বিজেপির অন্দরেই চর্চা শুরু হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, বহিরাগত প্রার্থী দিলে স্থানীয় নেতাকর্মীরা ভোটের কাজ থেকে বিরত থাকবেন বলেই পোস্টারে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনাকে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পদ্মশিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল বলে উল্লেখ করেছেন ৷
যদিও বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, পুরো বিষয়টাই বিরোধীদের চক্রান্ত ৷ দলকে অস্বস্তিতে ফেলতেই এই ধরনের পোস্টার লাগানো হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ ৷ যদিও, প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল বলছেন, "ভয় পেয়েছে তৃণমূল ৷ তাই এমন ঘৃণ্য কাজ করেছে ৷ এই ভয়টা আমার খুব ভালো লেগেছে ৷ আমি চাইছি তৃণমূল আরও ভয় পাক ৷ তবেই লড়াই জমবে ৷"
অন্যদিকে, জামুড়িয়ায় তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং বলেন, "আমরা পোস্টারের রাজনীতি করি না ৷ তৃণমূল কারও বিরুদ্ধে এই ধরনের পোস্টার দেয় না ৷ এটা বিজেপির এক শ্রেণির ক্ষোভ ৷ তাঁরা বহিরাগত প্রার্থী মেনে নিতে পারছে না ৷ সেই কারণেই দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই পোস্টার পড়েছে ৷"