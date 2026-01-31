রেস্তরাঁয় মাংস বিভ্রাট ! বিজেপি বনাম তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের তরজায় সরগরম রাজনীতি

রেস্তরাঁয় মাংস বিভ্রাট ! বিজেপি বনাম তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের তরজায় সরগরম রাজনীতি
রেস্তরাঁয় মাংস বিভ্রাট হওয়ার ভিডিয়ো ছড়ানোকে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা বলে অভিযোগ অধিকাংশের ৷ পাল্টা পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সওয়াল বিজেপির ৷
Published : January 31, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: পার্কস্ট্রিটের জনপ্রিয় রেস্তরাঁয় মাংস বিভ্রাটের ঘটনায় এবার সরগরম হয়ে উঠল রাজ্য রাজনীতি ৷ এক সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের পোস্ট করা ভিডিয়োকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ যেখানে রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভুল খাবার পরিবেশন করে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলেছেন ওই সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ৷ আর তাই নিয়ে রীতিমতো দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে বিজেপি বনাম তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের তরজায় সরগরম রাজনীতির আঙিনা ৷
এই নিয়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছে ৷ যেখানে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁরা ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, "বিরোধীরা এটা পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা বলছেন ৷ এই ঘটনার ঠিক উল্টো যদি ঘটত বাস্তবে ! তাহলে কী হতো ! প্যাটিস বিক্রি করতে গেল ধর্মীয় মঞ্চে ৷ চিকেন প্যাটিস দেখানো হল, চিকেন খাওয়ানো হল, এটা প্রোপাগান্ডা ৷ এই ঘটনার উল্টো হলে কী হতো এতক্ষণে ! যিনি ঘটনা ঘটাতেন, তাঁকে স্টেক করে ফেলা হতো ৷ ভুল হোক আর ঠিক হোক; যিনি খাবার দিলেন, তিনি বিফ খেতে ভালোবাসেন ৷ কিন্তু, তিনি শুকরের মাংস খান না ৷ আর এটা হয়ে গেল প্রোপাগান্ডা ৷ যাঁর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে, তিনি গত রাতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷"
তবে, এই ইস্যুতে প্রায় কমবেশি একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বাম নেতৃত্বের গলায় ৷ এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বিজেপির কাজ পয়সা দিয়ে ইউটিউবার-দের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া ৷ বাংলায় সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিলে, এখানকার মানুষ জানেন কীভাবে তাদের জব্দ করতে হবে ৷ যে ব্যক্তি রেস্তরাঁয় গিয়ে ধর্ম উল্লেখ করে বলছেন, আমাকে অমুক কেন খাওয়ানো হয়েছে, তিনি জানতেন না-ওখানে কী পাওয়া যায় ? মেনু কার্ড দেখেননি ?"
ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের প্রশ্নে অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, "একই জায়গায় যখন রান্না হচ্ছে, তখন ওঁর ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত লাগছে না ? তিনি যখন ঈদে গিয়ে নিহারি খাচ্ছেন, সেই ভিডিয়ো দিচ্ছেন সেখানে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি জাগেনি ! পুরোটাই বিজেপির থেকে পয়সা খেয়ে নাটক করেছ ৷ যাতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরি করা যায় ৷ মানুষে বিভেদ করা যায় ৷ পুলিশ-প্রশাসন সামাজিক মাধ্যমের উপর কঠোর নজর রাখছে ৷ কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার ভালোই সমাজ মাধ্যমে সাবলীল ৷ ফলে তাঁরা সবটাই নজরে রাখছেন ৷"
সিপিআইএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "এই ধরনের ভুলভ্রান্তি আখছার হয় রেস্তরাঁয় ৷ এটা কথা বলেই মিটিয়ে ফেলা যায় ৷ কিন্তু, সমাজ মাধ্যমে দেওয়া ও তাতে তিনি যেসব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেছেন, তাতে স্পষ্ট এটা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা ৷ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কেনাকাটায় এমন ভুল হয়, ঝামেলা হয়, আবার মিটেও যায় ৷ তবে, এই ধরনের কন্টেন্ট কেন করা হল বা ছড়ানো হল, সেটার উদ্দেশ্য কী দেখতে হবে ৷ এরপর যদি মানুষের মধ্যে সম্প্রতি নষ্ট হয়, তাহলে তার দায় যাঁরা এই সব করছেন, তাঁরা নেবেন ? সমাজ মাধ্যমে সতর্ক থাকা উচিত ৷"
প্রদেশ কংগ্রেস নেতা রোহন মিত্র বলেন, "খাবার ভুল পরিবেশন করে থাকলে, সেটা ভুল ৷ কিন্তু, সেটা নিয়ে রাজনীতি হতে পারে না ৷ বিজেপি বাংলায় আসার অনেক আগে থেকে ওই রেস্তরাঁ আছে কলকাতায় ৷ বিজেপি নেতারাও সেখানে যান ৷ একটা ঘটনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরি করা কাম্য নয় ৷"
উল্লেখ্য, ওই সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তাঁর ভিডিয়োতে অভিযোগ করেছেন, পার্ক স্ট্রিটের ওই রেস্তরাঁয় তাঁদের মটন স্টেকের বদলে বিফ স্টেক পরিবেশন করা হয়েছে ৷ আর এই ভুলের জন্য তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগে সরব হয়েছেন ৷ এই ঘটনায় পার্ক স্ট্রিক থানায় অভিযোগ দায়ের করিয়েছেন ওই যুবক ৷