সন্ত রবিদাসের 650তম জন্মজয়ন্তীতে বিজেপির দু'দিনের 'কলস যাত্রা'
শুক্রবার আসানসোল থেকে কলস যাত্রা শুরু হয়েছে ৷ শনিবার কলকাতায় মূল অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 31, 2026 at 10:33 PM IST
কলকাতা ও আসানসোল, 31 জুলাই: ভক্তি সাধক, কবি ও সমাজ সংস্কারক সন্ত রবিদাসের এই বছরটি 650তম জন্মবার্ষিকী । আর সেই জন্মবার্ষিকীকে স্মরণে রেখেই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গোটা দেশজুড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে ।
এই রাজ্যেও লাগাতার কর্মসূচি রয়েছে । সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে বেনারসে সন্ত রবিদাসের জন্মস্থান থেকে মাটি এল বাংলায় । বাংলায় প্রথম আসানসোল শহরের সন্ত রবি দাসের জন্মস্থানের মাটি ভর্তি কলস প্রবেশ করল । তা মাথায় নিয়ে ধর্মীয় কলস যাত্রা করলেন বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি ।
এই কলস যাত্রা শুক্রবার রাতে কলকাতায় পৌঁছাবে৷ তার পর কলকাতা শহরে মিছিল হবে ৷ সবশেষে তিলজলার রবিদাস মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান হবে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
উল্লেখ্য, বিজেপির পক্ষ থেকে এই বছরটিকে সন্ত রবিদাসের জন্মের 650 বছর হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সারা দেশ জুড়েই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ত রবিদাসের 650তম জন্মবার্ষিকী পালন করবে বিজেপি এবং তার শাখা সংগঠনগুলি । এ রাজ্যেও এ নিয়ে বহু কর্মসূচি রয়েছে । ধর্মীয় কর্মসূচির পাশাপাশি সন্ত রবিদাসের মতাদর্শে অনেক সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
তারই অঙ্গ হিসেবে রবিদাসের জন্মস্থান বেনারস থেকে মাটি নিয়ে আসা হল বাংলায় । বিজেপির সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে এই মাটি বেনারস থেকে আসানসোলে এসে পৌঁছেছে । যেহেতু আসানসোল রাজ্যের সীমাবর্তী শহর, সেই কারণে আসানসোল থেকেই সন্ত রবি দাসের জন্মস্থানের মাটি ভর্তি কলস নিয়ে যাত্রা শুরু হল ।
শুক্রবার এই যাত্রার সূচনা করেন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি এবং অরিজিৎ রায় । এই দুই বিধায়ক মাথায় কলস নিয়ে দীর্ঘ পথযাত্রা করেন । আসানসোলের প্রাচীন মন্দিরে ঘাগরবুড়ি মন্দিরে কলস পৌঁছালে সেখানে পুজোর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় । উপস্থিত ছিলেন আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব ।
দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, "সন্ত রবিদাসের জন্মস্থানের মাটি ভর্তি কলস আসানসোলে এসে পৌঁছেছে । এই বছরটি তার জন্মের 650 বছর । সেই কারণে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা রাজ্যজুড়ে তার জন্মবর্ষ পালন করব । তার জন্মস্থান থেকে নিয়ে আসা এই মাটি ভর্তি কলস রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যাবে । মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবে । আগামী 2027 সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচির মাধ্যমে সন্ত রবিদাসকে স্মরণ করবে বিজেপি ।’’
এদিকে আসানসোল থেকে যে কলস যাত্রার সূচনা হয়েছে, তা শুক্রবার রাতেই কলকাতায় পৌঁছচ্ছে ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, শোভাযাত্রা কলকাতায় পৌঁছানোর পর কলকাতা উত্তর জেলা বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে এই কলস যাত্রাকে বরণ করে নেবে এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করা হবে । শনিবার, দ্বিতীয় দিনে কলকাতা শহর জুড়ে রোড শো হওয়ার কথা রয়েছে । কলকাতায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর মুরলিধর সেন লেনের বিজেপি প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে মিছিল যাবে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত৷ ধর্মতলা ক্রসিং থেকে আবার শুরু হবে যাত্রা । কলকাতা দক্ষিণ জেলা বিজেপি এই যাত্রাকে অভ্যর্থনা জানাবে । তারা রোড শো আয়োজন করেছে । শহরের প্রধান জায়গাগুলি দিয়ে এই শোভাযাত্রা যাবে । যাত্রাটি তিলজলার কাছে শেষ হবে ।
শনিবার তিলজলার রবিদাস মন্দিরে মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব । রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্ত রবিদাসের সাম্য, সামাজিক ন্যায় ও সম্প্রীতির বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং রাজ্যব্যাপী সামাজিক জনসংযোগ জোরদার করতেই বিজেপি এই কলস যাত্রার উদ্যোগ নিয়েছে ।
কর্মসূচির দায়িত্বে থাকা রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে জাতি, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সমতা, সম্মান ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশজুড়ে সংকল্প যাত্রা করছে বিজেপি । বেনারস থেকে শুরু হওয়া সেই 'এক কলস, এক সংকল্প যাত্রা' শুক্রবার এসে পৌঁছেছে রাজ্যে ।
লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই দেশে সন্ত রবিদাসের মতো বহু সাধুসন্ত মানুষ ছিলেন, যাঁরা সমাজকে একসূত্রে বাঁধতে জীবন উৎসর্গ করেছেন । কিন্তু তাঁরা সেভাবে সম্মান পাননি । সারা দেশে সন্ত রবিদাসের একাধিক মন্দির ও আশ্রম রয়েছে । আমাদের রাজ্যে কলকাতায় তিলজলায় এরকমই একটি বড় মন্দির রয়েছে । কলস সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে এই মন্দির ও সন্ত রবিদাসের জীবন ও কর্মকে মানুষের কাছে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শনিবার তিলজলায় সন্ত রবিদাসের মন্দিরে এই সংকল্প কলস গ্রহণ ও স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে মিছিল হবে ।’’
ইতিমধ্যেই বঙ্গ বিজেপির পক্ষ থেকে একটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে । পোস্টার অনুসারে, আসানসোল থেকে কলকাতা পর্যন্ত আসবে কলস যাত্রার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা । জাতীয় সড়ক ধরে আসানসোল থেকে কলকাতা পর্যন্ত এই যাত্রার মূল স্লোগান হল ‘সমতা, সম্মান, অউর সমৃদ্ধি কা সংকল্প’ এবং ‘এক কলস, এক সংকল্প – রবিদাসজি-কে আদর্শ, হামারা প্রেরণা স্তম্ভ’ ।