ভোটের আগে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তাল কালনা, আহত 6
মারামারির জেরে তৃণমূল ও বিজেপির দুই পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হন । তাঁদের স্থানীয় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।
Published : April 27, 2026 at 5:54 PM IST
সমুদ্রগড়, 27 এপ্রিল: নির্বাচনের মাত্র দু'দিন আগে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সমুদ্রগড় সংলগ্ন নসরতপুর এলাকায় । এই ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন । তাঁদের স্থানীয় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । এঁদের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । দুই দলই একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ তুলেছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তফাদারের সমর্থনে বিজেপির একটি মিছিল সমুদ্রগড়ের দিকে যাচ্ছিল । সেই সময় নসরতপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে মিছিলটি যাওয়ার সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করলে বিজেপি কর্মীরাও পালটা স্লোগান দেন । এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা, যা মুহূর্তের মধ্যে মারামারিতে রূপ নেয় । তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ।
বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরা প্রথমে তাঁদের লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে শুরু করে এবং কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় । অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, তারা পার্টি অফিসে নিজেদের কাজ করছিলেন, সেই সময় বিজেপির মিছিল থেকে হঠাৎ করেই কর্মীরা চড়াও হয় এবং তাঁদের মারধর করে । পাশাপাশি পার্টি অফিস ভাঙচুরেরও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল । সংঘর্ষের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নাদনঘাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করে ।
যদিও বিজেপির তরফে এও অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একতরফাভাবে তাঁদের কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ চালিয়েছে । এই ঘটনায় আহতদের মধ্যে তৃণমূলের অমল হালদার ও সামসার আলি শেখকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । অন্যদিকে বিজেপির কমল দাস ও সৌভিক পানও একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর বলেও জানা গিয়েছে ।
বিজেপির যুব নেতা কমল দাস বলেন, "আমরা প্রার্থী প্রাণকৃষ্ণ তফাদারের সমর্থনে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার করছিলেন । নসরতপুরে পৌঁছতেই তৃণমূলের নেতা অমিত মোদকের নেতৃত্বে আমাদের উপর হামলা চালানো হয় । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আমাদেরই মারধর করেছে, এমনকি আমাকে মাটিতে ফেলে পেটানো হয়, যার ফলে আমার মাথা ফেটে যায় ।"
তৃণমূলের পূর্বস্থলী দক্ষিণের যুব সভাপতি রাজেশ বসাক সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেছেন । তাঁর কথায়, "আমরা পার্টি অফিসে পতাকা লাগানোর কাজ করছিলাম । সেই সময় বিজেপির মিছিল থেকে কয়েকশো কর্মী এসে হঠাৎ আমাদের উপর আক্রমণ চালায় । মারধরের পাশাপাশি পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয় এবং অন্তত 7-8 জন আমাদের কর্মী আহত হয় ৷ যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর ।"
এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের আগে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে । প্রশাসন ইতিমধ্যেই এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে পরবর্তী সময়ে আর কোনো অশান্তির ঘটনা না ঘটে ।