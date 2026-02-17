মার্চের শুরুতেই বিজেপির 'পরিবর্তন রথযাত্রা', তারপরেই মোদির ব্রিগেড সমাবেশ !
দোলযাত্রার পরেই 10টি রথে রাজ্যজুড়ে শুরু হবে পরিবর্তন যাত্রা ৷ প্রথম ধাপে গুরুত্ব পাচ্ছে 150টি বিধানসভা কেন্দ্র ৷
Published : February 17, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে প্রায় শেষের দিকে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই যে কোনও দিন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ তার আগে সব রাজনৈতিক দলই তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ৷ পিছিয়ে নেই বিরোধী দল বিজেপিও ৷ নির্বাচনকে মাথায় রেখে মার্চ মাসের শুরুতেই রাজ্যে 'পরিবর্তন রথযাত্রা' শুরু করছে পদ্ম শিবির ৷ সেই রথযাত্রা শেষ হলে 15 মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশাল জনসভা হবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের প্রস্তুতি তুঙ্গে বিজেপির ৷ সেই প্রচারের অঙ্গ হিসাবে এবার গোটা রাজ্যে 'পরিবর্তন রথযাত্রা'র আয়োজন করছে গেরুয়া শিবির ৷ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে দশটি রথ নামানো হবে বিজেপির তরফে ৷ এই 10টি রথ কোন-কোন বিধানসভা কেন্দ্রগুলি দিয়ে যাবে এবং তার রুটই বা কী হবে, সেইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এ দিন সল্টলেকের একটি পাঁচতারা হোটেলে বৈঠকে বসেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷
এ দিন বিজেপির 'পরিবর্তন রথযাত্রা' বৈঠকে রয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, সহকারী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা ৷
বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, দশটি রথ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে যাত্রা করবে ৷ মার্চের তিন তারিখ দোলযাত্রার পরেই শুরু হবে বিজেপির 'পরিবর্তন রথযাত্রা'র ৷ মূলত 2019 ও 2024 লোকসভা এবং 2021 বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে ভালো ফলাফল করেছিল, সেই কেন্দ্রগুলি দিয়ে যাবে এই রথগুলি ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, সেই হিসাবে মোট 150টি বিধানসভা কেন্দ্র প্রথম সারিতে রয়েছে ৷ সেইসব এলাকাগুলি দিয়ে বিজেপির 'পরিবর্তন রথযাত্র' যাবে ৷ তারপরের সারিতে রয়েছে অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলি ৷ এই রথযাত্রার মাধ্যমেই বিজেপি রাজ্য জুড়ে নির্বাচনী প্রচার এবং জনসংযোগ চালাবে ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের মানুষের সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরা হবে বলে জানা গেছে ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, এই কর্মসূচি মিটলে আগামী 15 মার্চ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একটি বিশাল জনসভা করবে রাজ্য বিজেপি ৷ আর এই জনসমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তবে, এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্তভাবে কিছু জানানো হয়নি পদ্ম শিবিরের তরফে ৷