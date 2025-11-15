ETV Bharat / politics

ক্ষমতায় এলে শুধু বাংলার লক্ষ্মী নয়, নারায়ণদের জন্যও ব্যবস্থা করবে বিজেপি: সুকান্ত

তৃণমূলকে বিঁধে সুকান্ত মজুমদারের দাবি, এখানে এখন দুয়ারে উগ্রপন্থী প্রকল্প চালু হয়েছে ৷ এখন দিল্লিতে ফাটাচ্ছে, দু'দিন পর রাজ্যের মানুষের বাড়ির সামনে ফাটবে বোমা ৷

Sukanta Majumdar
বিজেপি নেতা সুনীল বনসল ও সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)
Published : November 15, 2025 at 5:29 PM IST

মালদা, 15 নভেম্বর: ক্ষমতায় এলে বিজেপি শুধু বাংলার লক্ষ্মীদের কথাই ভাববে না, নারায়ণদের জন্যও ব্যবস্থা করবে ৷ বিহার নির্বাচনে সংখ্যালঘু মহিলাদের ভোট বিজেপির দিকে গিয়েছে ৷ এই রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷ শনিবার মালদায় এই মন্তব্য করলেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

তিনি বলেন, "বাংলার মা-বোনদের আমরা আশ্বস্ত করছি, বিজেপির ভয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অর্থ সচিবকে বলেছেন, তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে হাজার টাকা করে বাড়াতে চান ৷ আমার কাছে খবর, রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো নেই ৷ 2025 সালে প্রায় আট লাখ কোটি টাকা ঋণ হয়ে যাবে ৷ অর্থাৎ প্রত্যেকের মাথার উপর এখন 70 হাজার টাকা করে ঋণ রয়েছে ৷ এত ঋণ নিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অত টাকা বাড়ানো সম্ভব নয় ৷ তবে কিছু টাকা বাড়ানো হবে ৷"

ক্ষমতায় এলে শুধু বাংলার লক্ষ্মী নয়, নারায়ণদের জন্যও ব্যবস্থা করবে বিজেপি: সুকান্ত (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "বিজেপির একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি রাজ্যের মহিলাদের আশ্বস্ত করছি, 50 টাকা বেশি হলেও তৃণমূল যা ঘোষণা করবে, আমরা তার থেকে বেশি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে দেব ৷ শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে আমরা নারায়ণদের জন্যও ব্যবস্থা করব ৷ তৃণমূল এখন লক্ষ্মীদের কাছ থেকে নারায়ণছাড়া করে দিয়েছে ৷ লক্ষ্মী এখন গ্রামে আর নারায়ণদের কেউ গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, বেঙ্গালুরুতে ৷ যেভাবে বিহারে জীবিকা দিদি করা হয়েছে, মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানেও সেটা করা হবে ৷ যাতে তাঁর পরিবারকে তাঁকে ছেড়ে যেতে না-হয় ৷"

এদিন পুরাতন মালদার একটি হোটেলে চারটি সাংগঠনিক জেলার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা সুনীল বনসল ৷ সুকান্ত ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু-সহ দলীয় বিধায়করা ৷ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দলীয় নেতৃত্বও সভায় অংশ নেন ৷ মূলত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের রূপরেখা ঠিক করতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল বলে গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর ৷

Sukanta Majumdar
মালদায় বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

সভা শুরুর আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ সেখানেই তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এই মন্তব্য করেন৷ পাশাপাশি তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শুক্রবারই বলে দিয়েছেন, যেভাবে মা গঙ্গা বিহার হয়ে বাংলায় এসেছেন, ঠিক সেভাবেই বিজেপির জয়যাত্রাও বিহার হয়ে বাংলায় ঢুকবে ৷ তার জন্য ইতিমধ্যে দলের নেতা-কর্মীরা প্রত্যেকে ময়দানে নেমে পড়েছেন ৷ উগ্রপন্থীদের মদতদাতা তৃণমূলকে উপড়ে ফেলতে তাঁরা কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে রয়েছেন ৷"

উত্তর দিনাজপুর থেকে গ্রেফতার চিকিৎসক

দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে উত্তর দিনাজপুর থেকে এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সেই বিষয়ে তিনি বলেন, "বিস্ফোরণের পরপরই আমি কলকাতায় সাংবাদিকদের বলে দিয়েছিলাম, এর আগে যত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, প্রতিটির সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে পশ্চিমবঙ্গের নাম জড়িয়ে রয়েছে ৷ এবারও তেমন হলে আমি আশ্চর্য হব না ৷ মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়ার বেশ কিছু অংশ, বীরভূম এখন উগ্রপন্থীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে ৷ তাই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবার সময় এসেছে, আগামিদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যদি এই রাজ্য চলে তাহলে কতটা বিপদ হতে পারে ৷ এখনই পাড়ায় পাড়ায় উগ্রপন্থী তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ এখানে এখন দুয়ারে উগ্রপন্থী প্রকল্প চালু হয়েছে ৷ এখন দিল্লিতে ফাটাচ্ছে, দু'দিন পর রাজ্যের মানুষের বাড়ির সামনে বোমা ফাটবে ৷"

বিজেপির উপর হামলার অভিযোগ

বালুরঘাটের সাংসদের অভিযোগ, "রাজ্যের দিকে দিকে বিজেপির উপর হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল ৷ ডায়মন্ডহারবারের মতো জায়গায় বিজেপির লোকজন আক্রান্ত হচ্ছে ৷ এতেই প্রমাণিত, এরা বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে ৷ ডায়মন্ড হারবারের মতো লোকসভা কেন্দ্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চুরি করে সাত লাখ ভোটে জেতে, সেখানে যদি বিজেপির কর্মীদের মারতে হয় তবে বোঝাই যায়, বিজেপির দম আছে ৷ আমরা প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসাব নিয়ে নেব ৷ বাংলায় ইতিমধ্যেই হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে গিয়েছে ৷ গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তার প্রমাণ মিলেছে ৷ হিন্দুরা বুঝতে পেরেছে, যদি বিজেপি ক্ষমতায় না আসে তবে তাদের জন্য এই বঙ্গভূমি আগামীতে বধ্যভূমিতে পরিণত হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমরা সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরুতে বিশ্বাস করি না ৷ আমাদের চোখে প্রত্যেকে বাঙালি ৷ প্রত্যেকে ভারতবর্ষের নাগরিক, ভারতমায়ের সন্তান ৷ আমরা সর্বধর্ম সমভাব নীতি নিয়ে চলি ৷ এটা আমাদের পঞ্চনিষ্ঠা ৷ বিজেপি উন্নয়নে বিশ্বাস করে ৷ বিহারে সংখ্যালঘু মহিলারাও বিজেপি এবং এনডিএ জোটকে ভোট দিয়েছেন ৷ আমার বিশ্বাস, আগামীতে মুসলিম সমাজও বুঝতে পারবে, তাদের কেন বছরের পর বছর কোনও উন্নয়ন হয়নি ৷ কেন তাদের মধ্যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার আতশকাচ দিয়ে খুঁজতে হয় ৷ তারাও তো বাঙালি ৷ আমাদের যা বুদ্ধিমত্তা, তাদেরও তাই ৷ শিক্ষার কেন অভাব? স্বাস্থ্যের কেন অভাব? কেন মেয়েদের উপর বাড়িতে অত্যাচার হয়, হিংসার ঘটনা ঘটে? এর মূল কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে তাদের প্রত্যেকে মুসলিম হিসাবেই দেখে এসেছে, কেউ মানুষ হিসাবে দেখেনি ৷ বিজেপি তাদের মানুষ হিসাবে দেখতে চায় ৷"

