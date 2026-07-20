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'উস্কানিমূলক মন্তব্য', অভিষেকের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে ডিম ফাটাল বিজেপি

অভিষেক বলেন, 2031 সালে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরলে এই সব ঘটনার পালটা জবাব দেওয়া হবে ৷ তিনি একে 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' বলে তোপ দাগেন ৷

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অভিষেকের ছবিতে জুতার মালা পরিয়ে ডিম ফাটাল বিজেপি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 3:17 PM IST

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দুর্গাপুর, 20 জুলাই: ফের ডিম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ! এবার তাঁর ছবিতে একের পর এক ডিম ফাটানো হল ৷ সেই ছবিতে পরানো হল জুতোর মালা ৷ তৃণমূল সাংসদের একটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিবাদ জানালেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা । সোমবার দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বিজেপি ।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বহুতল কার্যালয় বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছিল, এই কার্যালয়টি একটি বেআইনি নির্মাণ । এটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য 15 জুলাই দুটি নোটিশ দেওয়া হলেও তার কোনও জবাব দেওয়া হয়নি বলেও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয় । তার পরেই বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এই কার্যালয় । বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, এই কার্যালয় থেকেই ভোট লুটের পরিকল্পনা করা হতো । আরও অভিযোগ, সাংসদের লোকসভা এলাকায় অবস্থিত এই বহুতল দফতরটি বেআইনি নির্মাণ ছিল ৷ এর মালিকানায় নাম রয়েছে অভিষেকের বাবা-মায়ের ৷ জমিটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে রয়েছে ৷

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অভিষেকের ছবিতে জুতার মালা পরিয়ে ডিম ফাটাল বিজেপি (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েই অভিষেক হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এটা যেন বিজেপি নেতারা ভুলে না-যান ৷" একথা বলে তিনি বলেন, 2031 সালে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরলে এই সব ঘটনার পালটা জবাব দেওয়া হবে ৷ তিনি একে 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' বলার পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, "যে আইনের যে ধারার বলে আজ তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছে, রাজ্যে সরকার বদলালে সেই একই আইনের একই ধারায় বিজেপির একটা পার্টি অফিসও পশ্চিমবঙ্গে রাখা হবে না ।" এরপরেই অভিষেক বলেন, "2031 সালে ফের ক্ষমতার বদল হলে এ রাজ্যে বিজেপির কার্যালয় আর থাকবে না, কারণ সব ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে ।"

তাঁর এই মন্তব্যের পরই ক্ষোভ জন্মেছে বিজেপি শিবিরে ৷ অভিষেক 'উস্কানিমূলক মন্তব্য' করেছেন বলে দাবি করে দুর্গাপুরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা । ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে তার উপর একের পর এক ডিম ফাটানো হয় । বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, এই ধরনের বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে ।

বিজেপির ওবিসি মোর্চার জেলা সম্পাদক স্বাধীন রায় বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের উস্কানিমূলক কথাবার্তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি । তাই তাঁর ছবিতে ডিম নিক্ষেপ করেছি এবং জুতোর মালা পরিয়ে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখিয়েছি । আগামী দিনেও যদি এই ধরনের উলটোপালটা মন্তব্য করা হয়, তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।" এবিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

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