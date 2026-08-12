'ভালো তৃণমূল'-এর সমর্থনে বিজেপির দখলে ফুলবাড়ি-1 গ্রাম পঞ্চায়েত

'ভালো তৃণমূল'-এর সমর্থনে বিজেপির দখলে ফুলবাড়ি-1 গ্রাম পঞ্চায়েত
বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপিকে সমর্থন ! দ্রুত এলাকা ছাড়লেন 12 জন তৃণমূল সদস্য ৷
Published : August 12, 2026 at 6:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 অগস্ট: কালীঘাট-তৃণমূল বনাম ঋতব্রত-তৃণমূল দ্বৈরথের প্রভাব এবার উত্তরবঙ্গেও ৷ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-থাকা সত্ত্বেও ঋতব্রত-তৃণমূল বা 'ভালো তৃণমূল'-এর 12 জন সদস্যের সমর্থনে ফুলবাড়ি-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর একাধিক পুরনিগম, পুরসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রশাসক বসার ঘটনা ঘটেছে ৷ কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের দখলও নিয়েছে বিজেপি ৷ এবার সেই ধারা দেখা গেল ফুলবাড়িতে ৷
30 আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে একসময় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ৷ যেখানে 24 জন সদস্য ছিল ঘাসফুল শিবিরের এবং 6 জন সদস্য ছিল বিজেপির ৷ গত 1 অগস্ট বিজেপি তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় বিডিও দফতরে ৷ সেই মতো এ দিন বিডিও আস্থা ভোট করান ৷
এ দিনের আস্থা ভোটে তৃণমূলের 12 জন সদস্য বিজেপিকে সমর্থন জানায় ৷ এতেই তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড ভেঙে যায় ৷ অন্যদিকে, দয়াল রায়ের নেতৃত্ব 18 জন সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠন করে বিজেপি ৷ নাটকীয় এই পট-পরিবর্তনে বোর্ড গঠন নিশ্চিত করে ফুলবাড়ি-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন দয়াল রায় ৷
ফুলবাড়ি-1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেওয়া পরেই উল্লাসে মাতেন বিজেপি কর্মীরা ৷ গেরুয়া আবির, মুড়ি-মিষ্টি বিতরণের পাশাপাশি চলে দেদার বাজি ফাটানো ৷ তবে, যে 12 জন তৃণমূল সদস্যের সমর্থনে পঞ্চায়েত গেরুয়া শিবিরের হাতে গেল, তাঁরা নিজেদের অবস্থান বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ এমনকি ক্ষমতাচ্যুত হওয়া তৃণমূলের প্রধান, উপপ্রধানও কিংবা সদস্যরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
বোর্ড গঠনের পর এলাকার প্রশাসনিক রোডম্যাপ স্পষ্ট করে নতুন পঞ্চায়েত প্রধান দয়াল রায় বলেন, "এই সাফল্য কোনও একটি দলের নয়, ফুলবাড়ির সর্বস্তরের মানুষের জয় ৷ এতদিন ধরে পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত জনকল্যাণমুখী কাজ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আটকে ছিল, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত শেষ করা হবে ৷ স্বচ্ছতা বজায় রেখে কোনওরকম স্বজনপোষণ ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম লক্ষ্য ৷"
এ নিয়ে বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন মন্তব্য করেন, "তৃণমূলের অভ্যন্তরে চলা সীমাহীন দুর্নীতি ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওখানকার ভালো মনের পঞ্চায়েত সদস্যরা আজ আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ৷ সাধারণ মানুষ যে এই অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি চাইছে, ফুলবাড়ির এই বোর্ড দখল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ এই অঞ্চলের রাজনীতিতে তৃণমূলের অবক্ষয় এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷"