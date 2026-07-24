কল্যাণের দুর্গাপুজোর 'দখল' নিল বিজেপি ! উলটো রথে হল খুঁটি পুজো
তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করে বিজেপির দাবি, এই পুজোয় কোনও নাটকবাজি হবে না, কান্নাকাটি হবে না ৷ সনাতন ধর্ম মেনেই ধুমধামের সঙ্গে পুজো হবে ।
Published : July 24, 2026 at 5:54 PM IST
শ্রীরামপুর, 24 জুলাই: পার্টি অফিসের মতো এবার দুর্গাপুজোর দখল নেওয়ার অভিযোগ ৷ অভিযোগের তির শ্রীরামপুর বিজেপির দিকে । রাজ্যে ছাব্বিশের নির্বাচনে পূর্বতন সরকারের ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূলের সাংসদ থেকে পুরসভার স্থানীয় নেতা-কর্মীদের এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না । আর সেই আবহে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীরামপুর আরএমএস মাঠে পাঁচ ও ছয়ের পল্লি গোষ্ঠী ব্যবসায়ী সমিতির পুজো এবার বন্ধ হওয়ার মুখে বলে মনে করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা । রথের দিন সেখানে এবার খুঁটি পুজোও হয়নি ৷ তবে উলটো রথে সেই খুঁটি পুজো সারলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাতেই পুজো দখলের অভিযোগ উঠলেও, বিজেপির দাবি, কোনও দল নয়, এটা সবার পুজো ৷
শ্রীরামপুর আরএমএস মাঠে পাঁচ ও ছয়ের পল্লি গোষ্ঠী ব্যবসায়ী সমিতির পুজোর এবার 114 বছর । প্রথমে ব্যবসায়ীদের পুজো থাকলেও পরে এই পুজো তৃণমূলের হাতে চলে যায় । দীর্ঘ 15 বছর ধরে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃণমূল নেতা সন্তোষ সিং ও তাঁর অনুগামীরা এই পুজো করতেন । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই পুজো কমিটির সভাপতি । সন্তোষ (পাপ্পু) সিং ছিলেন কমিটির সম্পাদক । প্রতি বছর রথযাত্রার দিনে ঢাক, কাঁসর বাজিয়ে খুঁটি পুজো করতেন স্বয়ং সাংসদ । পুজোর বাজেট ছুঁয়ে যেত কোটি টাকায় ।
তবে রাজ্যে পালাবদলের পর এ বছর রথের দিন সেই খুঁটি পুজো হয়নি । পুজো নিয়ে কোন উদ্যোগও দেখা যায়নি । এর পর উলটো রথে সেই খুঁটি পুজো করলেন বিজেপির কর্মীরা ৷ তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিনের এই পুজো যাতে বন্ধ হয়ে না-যায়, সেজন্যই এই উদ্যোগ । তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করে বিজেপির দাবি, এই পুজোয় কোনও নাটকবাজি হবে না, কান্নাকাটি হবে না, সনাতন ধর্ম মেনেই ধুমধামের সঙ্গে এই পুজো হবে ।
স্থানীয় বিজেপি নেতা অমিতাভ ঘোষ, স্বপন চক্রবর্তীরা বলেন, "বিজেপি পুজোর দখল নেয়নি । যারা পুজো করত, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না । তাই বহু পুরনো এই পুজো যাতে বন্ধ হয়ে না-যায়, সেই কারণে আমরা এগিয়ে এসেছি । ভাদ্র মাস পড়ে গেলে খুঁটি পুজো আর হবে না । বড় করে না-হলেও ভক্তি ভরে পুজো হবে । প্রতিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধি পুজোয় আরতি করে হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসাতেন । সেসব এবার আর হবে না ।শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে । এই পুজোয় তাঁরও সম্মতি আছে ।"
তবে এবিষয়ে পুজো কমিটির এতদিনের সম্পাদক সন্তোষ সিং বলেন, "এই দুর্গা পুজো তৃণমূল কখনও দখল নেয়নি । 2010 সালে ব্যানার টাঙিয়ে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তারা আর পুজো করতে পারছে না । সেই সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে এই পুজোর দায়িত্ব নেওয়া হয় । সেই থেকেই ধারাবাহিক ভাবে পুজো চালিয়ে যাচ্ছিলাম । এবছর আমরা বলিনি যে, পুজো করতে পারব না । শুনছি, বিজেপি পুজো দখল নিয়ে নিয়েছে । পুজো করার জন্য আমরা মিটিং ডেকেছিলাম আগামিকাল । কিন্তু তার আগেই দেখলাম খুঁটি পুজো হচ্ছে । মা দুর্গার পুজো সবার ৷ তার কোনও ভাগাভাগি হয় না ।"