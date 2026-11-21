রাজস্থানে কংগ্রেসের কাছে ধরাশায়ী বিজেপি, ভরাডুবি হেভিওয়েট নেতাদের গড়েও
Rajasthan Panchayat Election Results: রাজস্থানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ জায়গায় কংগ্রেসের কাছে হেরেছে বিজেপি ৷ অনেক জায়গায় কংগ্রেস-বিজেপিকে ধাক্কা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি ৷
Published : November 21, 2026 at 3:38 PM IST
জয়পুর (রাজস্থান), 21 নভেম্বর: কংগ্রেসের হার, বিজেপির জয় ৷ লোকসভা-বিধানসভা হোক, কিংবা বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয়স্তরের নির্বাচন, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এটাই কার্যত সারাদেশের ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছিল ৷ যার উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস বারবার বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগ তুলছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে রাজস্থানের গ্রামীণ অংশের ভোটাররা ঘুরিয়ে দিলেন নির্বাচনী-ট্রেন্ডের চাকা ৷ ওই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে বিজেপির ভরাডুবি হল ৷
গেরুয়া শিবিরের এই ছন্নছাড়া দশায় সবচেয়ে বেশি চিন্তিত রাজস্থান বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা ৷ কারণ, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর গড়ে বিজেপিকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় হেভিওয়েট নেতাদের পরিবারের সদস্যরাও হেরেছেন ৷ দু’বছর পরই বিধানসভা ভোট ৷ তার আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের এই ফলাফল বিজেপিকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিল ৷
রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি
শুক্রবার ভোটগণনার সময় প্রাপ্ত জেলাভিত্তিক ফলাফল ও প্রবণতা অনুযায়ী, 37টি জেলা পরিষদের মধ্যে 21টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে অথবা এগিয়ে রয়েছে । অন্যদিকে, বিজেপি ন’টি জেলা পরিষদে এগিয়ে আছে । নাগৌর জেলায় হনুমান বেনিওয়ালের রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি (আরএলপি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ৷ সেখানে কংগ্রেস দ্বিতীয় এবং বিজেপি তৃতীয় স্থানে রয়েছে ।
কিছু জেলায় অন্যান্য দল ও নির্দল প্রার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতে কংগ্রেসের আধিপত্য দেখা গিয়েছে ৷ তারা 269টি সমিতিতে জয়ী হয়েছে, যেখানে বিজেপির জয় এসেছে মাত্র 73টিতে । এছাড়া, 60টি পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্দল প্রার্থী ও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ।
রাজস্থানের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জয়পুর, চিত্তোরগড়, হনুমানগড়, ভরতপুর, চুরু এবং বুন্দি-সহ বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস ভালো ফলাফল করেছে । জয়পুর জেলা পরিষদে 57টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 40টিতে জয়ী হয়েছে ৷ আর বিজেপি পেয়েছে 11টি আসন । চিত্তোরগড়ে 35টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 28টিতে এবং বিজেপি সাতটিতে জয়ী হয়েছে । হনুমানগড়ে কংগ্রেস 26টি ও বিজেপি সাতটি আসন পেয়েছে । ভরতপুরে 31টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 21টিতে, বিজেপি ন’টিতে এবং আরএলপি একটি আসনে জয়ী হয়েছে । চুরুতে কংগ্রেস 21টি ও বিজেপি 17টি আসন পেয়েছে । বুন্দিতে 27টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 17টিতে জয়ী হয়েছে, আর বিজেপি পেয়েছে দশটি আসন ।
আজমেঢ় ও বিওয়ার বিজেপির দখলে
আজমেঢ় ও বিওয়ারের ফলাফল বিজেপির পক্ষে গিয়েছে । আজমেঢ় জেলা পরিষদে বিজেপি 33টি আসনের মধ্যে 19টিতে জয়ী হয়েছে, যেখানে কংগ্রেস পেয়েছে 12টি আসন । বিওয়ারে বিজেপি 13টি এবং কংগ্রেস দশটি আসন লাভ করেছে । ঝালাওয়ারে বিজেপি 33টির মধ্যে 17টি আসন জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ।
বিকানের, আলওয়ার ও সিরোহিতে বিজেপির হার
বিকানেরে কংগ্রেস 41টি আসনের মধ্যে 30টিতে জয়ী হয়েছে ৷ বিজেপি আটটি ও আরএলপি দু’টি আসন পেয়েছে ৷ একটি আসন গিয়েছে অন্য এক প্রার্থীর ঝুলিতে । আলওয়ারে কংগ্রেস 39টি আসনের মধ্যে 33টিতে জয়ী হয়েছে ৷ আর বিজেপির আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে চারটিতে । সিরোহিতে কংগ্রেস 22টি এবং বিজেপি পাঁচটি আসন পেয়েছে । বারমেড়ে কংগ্রেস 21টি, বিজেপি 11টি এবং আরএলপি পাঁচটি আসনে জয়ী হয়েছে ।
নগৌরে আরএলপির জয়
নগৌরে আরএলপি 37টি আসনের মধ্যে 19টিতে জয়ী হয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে । বালোত্রায় কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলই 12টি করে আসন পেয়েছে, আর আরএলপি পেয়েছে সাতটি আসন । পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচনেও বিজেপিকে পেছনে ফেলেছে কংগ্রেস ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কংগ্রেস 2463টি আসনে এবং বিজেপি 1512টি আসনে জয়ী হয়েছে । এছাড়া আরএলপি 354টি, বিএপি 168টি এবং নির্দল প্রার্থীরা 380টি আসনে জয়লাভ করেছেন । তবে চূড়ান্ত পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি ।
মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় আরএলপি-র চ্যালেঞ্জ
সাঙ্গানের পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফল, যা মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এখানে আরএলপি বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জয়লাভ করে বিজেপি ও কংগ্রেসকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে । 15টি ওয়ার্ডের মধ্যে 12টির প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, আরএলপি আটটি আসনে জয়ী হয়েছে, যেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস পেয়েছে দু’টি করে আসন ।
পরবর্তী আপডেটগুলোতেও সাঙ্গানোরে আরএলপি-র এগিয়ে থাকার ধারা অব্যাহত ছিল । এই ফলাফল প্রমাণ করে, স্থানীয় পর্যায়ে একটি তৃতীয় দলও কার্যকর চ্যালেঞ্জ গড়ে তুলতে পারে । মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে এমন ফলাফল বিজেপি সংগঠনকে তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক কৌশল নতুন করে পর্যালোচনার দিকে ঠেলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন, বৈরওয়া ও খিমসারের জন্য হতাশাজনক ফলাফল
শিল্পমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের ঝোটওয়ারা বিধানসভা কেন্দ্রেও বিজেপি বড় ধাক্কা খেয়েছে । এখানকার পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে কংগ্রেস সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে এবং তাদের প্রার্থীরা বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছেন । ঝোটওয়ারার 15টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস সাতটি, আরএলপি দু’টি এবং অন্যান্য প্রার্থীরা দু’টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ অন্যদিকে বিজেপি মাত্র একটি আসন জিততে পেরেছে ।
ডুডু এবং মৌজামাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বিজেপি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে । এই অঞ্চলগুলিতে উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেমচাঁদ বৈরওয়ার প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয় । এসব এলাকায় কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলেছেন । এছাড়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসারের প্রভাব রয়েছে লোহাওয়াতে ৷ সেখানেও বিজেপির ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
রাঠোর পরিবারের জন্য রাজনৈতিক ‘অক্সিজেন’
এই ফলাফল প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজেন্দ্র রাঠোরের পরিবারের জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে । তাঁর ছেলে পরাক্রম সিং রাঠোর 7633 ভোটের ব্যবধানে চুরু জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন । তাঁর পুত্রবধূ কণিকা সিংও জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন । এই সাফল্য স্থানীয় রাজনীতিতে রাঠোর পরিবারের নিয়ন্ত্রণকে আরও সুদৃঢ় করেছে । পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের এই জয় এমন এক সময়ে এল, যখন অন্য অনেক প্রবীণ বিজেপি নেতার আত্মীয়রা নির্বাচনে পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছেন ।
নজরে 'জেলা প্রমুখ' ও 'প্রধান' নির্বাচন
এই ফলাফলের পর, সব দল এখন 'জেলা প্রমুখ' (জেলা প্রধান) এবং 'প্রধান' (ব্লক প্রধান) নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেবে । যেসব জেলায় কোনও দল স্পষ্ট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, সেখানে নির্দল প্রার্থী ও ছোট দলগুলো স্থানীয় প্রশাসন বা বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ।
আগামী 25 নভেম্বর 37টি জেলায় ‘জেলা প্রমুখ’ ও ‘প্রধান’ পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । ‘উপ-জেলা প্রমুখ’ (জেলা প্রধানের সহকারী) ও ‘উপ-প্রধান’ (ব্লক প্রধানের সহকারী) পদের নির্বাচন যথাক্রমে 26 নভেম্বর ও 28 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে । চারটি জেলায় সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী, 22 ডিসেম্বর ‘জেলা প্রমুখ’, 23 ডিসেম্বর ‘উপ-জেলা প্রমুখ’, 24 ডিসেম্বর ‘প্রধান’ এবং 25 ডিসেম্বর ‘উপ-প্রধান’ নির্বাচন করা হবে ।
রাজস্থানে বিজেপির চ্যালেঞ্জ
বিজেপি-র সামনে এখন চ্যালেঞ্জ হল, তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে দলের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করে বোর্ড গঠনের কৌশল তৈরি করা এবং একই সঙ্গে স্থানীয় সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা খতিয়ে দেখা । যেসব এলাকায় মন্ত্রী বা প্রবীণ নেতারা প্রতিনিধিত্ব করেন, সেখানকার ফলাফল তাঁদের স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব এবং সাংগঠনিক পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিতে পারে । সব ওয়ার্ডের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা এবং বোর্ড গঠনের পরই পুরো পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে ।
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