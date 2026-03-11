ফাঁকা মাঠে পরিবর্তন যাত্রার সভা শমীকের ! ওরা কেবল রথে ঘোরে, কটাক্ষ তৃণমূলের
পরিবর্তন রথযাত্রা যাওয়ার সময় রাস্তার দু’ধারে প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল, অস্বস্তি ঢাকতে তড়িঘড়ি আসরে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের ৷
Published : March 11, 2026 at 5:01 PM IST
দুর্গাপুর, 11 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পরিবর্তন রথযাত্রা বা পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি করছে বিজেপি ৷ মঙ্গলবার তেমনই দুর্গাপুর মহকুমার একাধিক বিধানসভা এলাকায় পরিবর্তন যাত্রা ছিল গেরুয়া শিবিরের ৷ সেখানে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে পরিবর্তন যাত্রা শেষে জনসভা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ কিন্তু, সেই সভাস্থলে দর্শকদের জন্য রাখা চেয়ারের অধিকাংশই এ দিন ছিল ফাঁকা ৷ যে ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব ৷ আর জেলা বিজেপির সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ৷
দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ক্ষুদিরাম ময়দানে বিজেপির পরিবর্তন সভায় বক্তব্য রাখেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ দিনভর দুর্গাপুর মহকুমার একাধিক বিধানসভা এলাকায় পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচি পালন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷ সন্ধের সময় ক্ষুদিরাম ময়দানে জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিধায়কদের সঙ্গে যখন মঞ্চে উঠলেন শমীক, তখন সামনের দৃশ্যটা মোটেও পছন্দ হয়নি তাঁর ৷ সভাস্থলে কিছু না-বললেও তিনি যে বেজায় ক্ষুব্ধ ও অস্বস্তিতে রয়েছেন, তা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় ৷
শমীক বলেন, "লোকজনের জন্য চেয়ার রাখা হয়েছিল ৷ তাঁরা কেউ আসেননি ৷" ব্যস এটুকুতেই তাঁর বক্তব্য থামিয়ে দেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ উল্লেখ্য, সভাস্থলে দর্শকাসনের সামনের সারিতে লোকজন থাকলেও, তা নামমাত্র ছিল ৷ মেরে কেটে সংখ্যাটা একশো পেরোয়নি বলে অভিযোগ ৷ আর পিছনের দিকে তার কয়েকগুণ চেয়ার ফাঁকা পড়েছিল ৷ এই বিতর্কের মুখে পাছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়, তাই সভা শেষ হতেই তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়েন দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ৷
এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপি নেতাদের নম্বর যে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অনেকটাই কমবে, সেটাই স্বাভাবিক ৷ তাই অস্বস্তি ও বিতর্ক ঢাকতে তড়িঘড়ি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ পরিবর্তন রথযাত্রা চলাকালীন রাস্তায় ভিড় করেছিলেন ৷ গোটা দুর্গাপুর জুড়ে শয়ে-শয়ে, হাজারে-হাজারে মানুষ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ আর তার থেকেই বোঝা যায় দুর্গাপুরের মানুষ 2026 সালেও বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে ৷"
শমীক ভট্টাচার্যের সভায় লোক না-হওয়ার বিষয়টিকে হাতিয়ার করতে ছাড়েনি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ রাজ্যর পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ব্যঙ্গের সুরেই বললেন, "ওদের রথ আছে, মানুষ নেই ৷ ওরা রথে থাকে, আর আকাশের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থেকে দেখে, কখন ওদের নেতারা প্যারাশুটে করে নামবে ৷ এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই ৷ ওরা তো মানুষকে নিয়ে চলে না ৷ ওরা রথ নিয়ে হাওয়ায় ভাসে ৷ পথচারী সব আমাদের সঙ্গে ৷ আর রথে ওদের উপরওয়ালারা আকাশ থেকে নামে ৷"