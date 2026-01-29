ETV Bharat / politics

শিলিগুড়ির উত্তরা ময়দানে অমিত শাহের কর্মিসভার প্রস্তুতি শুরু বিজেপিতে

আগামী শনিবার বিকেলে এই কর্মসভা করবেন অমিত শাহ৷ কলকাতা থেকে তিনি সেখানে যাবেন৷ সেখান থেকে চলে যাবেন দিল্লিতে৷

Amit Shah Meeting
শিলিগুড়ির উত্তরা ময়দানে অমিত শাহের কর্মিসভা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 29, 2026 at 7:42 PM IST

দার্জিলিং, 29 জানুয়ারি: উত্তরবঙ্গে বিধানসভার আসন সংখ্যা 54৷ 2021 সালে অর্ধেকের বেশি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি৷ এবারও সেই জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া গেরুয়া শিবির৷ সাংগঠনিক প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে৷ এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷

আগামিকাল, শুক্রবার দু’দিনের বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির শীর্ষসারির এই নেতা৷ সফরের দ্বিতীয় তথা শেষদিন অর্থাৎ শনিবার তাঁর কর্মসূচি রয়েছে শিলিগুড়িতে৷ বিজেপি সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার গোঁসাইপুরে উত্তরা ময়দানে সভা করবেন অমিত শাহ৷ শনিবার বিকেলে আয়োজিত ওই কর্মসূচি আসলে কর্মিসভা৷ সেখানে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেবেন তিনি৷

শিলিগুড়ির উত্তরা ময়দানে অমিত শাহের কর্মিসভার প্রস্তুতি শুরু বিজেপিতে (ইটিভি ভারত)

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, 31 জানুয়ারি উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক ও কর্মিসভা করবেন অমিত শাহ৷ সেখান থেকে বিকেলে শিলিগুড়িতে আসবেন তিনি৷ তার পর উত্তরা ময়দানে গিয়ে বিজেপির কর্মিসভায় তিনি যোগ দেবেন৷ ওইদিনই বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি৷

অমিত শাহের কর্মিসভার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে উত্তরা ময়দানে। মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ওই ময়দানে একটি মূল মঞ্চ ও আরেকটি অতিরিক্ত মঞ্চ তৈরি করা হবে। মূল মঞ্চে অমিত শাহের সঙ্গে থাকবেন উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ও রাজ্য নেতৃত্ব। অন্য মঞ্চে দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বদের রাখা হবে।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ও অমিত শাহের এই সফরের আগে উত্তরবঙ্গের গেরুয়া শিবিরকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার 54টি বিধানসভাকে দু’টি ভাগে ভাগ করে অতিরিক্ত নেতৃত্ব নিযুক্ত করা হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং জেলার 27টি বিধানসভা মিলিয়ে শিলিগুড়ি বিভাগ করা হয়েছে। যার আহ্বায়ক করা হয়েছে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রথীন্দ্র বোসকে। তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। অন্যদিকে, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 27টি বিধানসভার আহ্বায়ক করা হয়েছে শঙ্কর চক্রবর্তীকে।

বরাবর বিজেপির পাখির চোখ উত্তরবঙ্গের এই 54টি বিধানসভা আসন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এর মধ্যে অন্তত 40টি আসন নিজেদের দখলে আনার কাজ শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের গোর্খা, আদিবাসী, রাজবংশী ভোটকেই কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি।

2016 সালে উত্তরা ময়দানে জনসভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার ওই জনসভার পর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনটিতে রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি ভোট 84 হাজার ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর জনসভার পর 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ে অতিরিক্ত সাহস জুগিয়েছিল। এবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মিসভা সেই প্রতিফলনই রাখবে বলে মনে করছে দলীয় নেতৃত্ব।

এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই সভা অবশ্যই দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে এবারের নির্বাচনে লড়াইয়ের অতিরিক্ত সাহস দেবে। কেন্দ্র সরকার বরাবর উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দেয় ও দেবে।"

মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, "এবারের নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কর্মিসভা থেকেই রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদায়ের ঘণ্টা বাজবে। এবার উত্তরবঙ্গে আগের থেকে বেশি আসনে আমরা জয়ী হব।"

সম্পাদকের পছন্দ

