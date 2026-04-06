বঙ্গে ভোট প্রচারে মোদি-শাহ থেকে মিঠুন-লিয়েন্ডার, 40 'স্টার ক্যাম্পেনার' নামাচ্ছে বিজেপি

অমিত শাহ আগেই ভোটের সময় 15 দিন বঙ্গে থাকার কথা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করতে দেখা যাবে বিভিন্ন বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও ৷

BJP Star campaigners lis
বঙ্গে ভোট প্রচারে 40 জন 'স্টার ক্যাম্পেনার' নাম প্রকাশ বিজেপির
Published : April 6, 2026 at 12:36 PM IST

কলকাতা, 6 এপ্রিল: পশ্চিবমঙ্গের মাটিতে পদ্ম ফোটাতে বদ্ধপরিকর বিজেপি । তাই বিধানসভা ভোট প্রচারে বঙ্গে আসতে চলেছেন 40 জন 'স্টার ক্যাম্পেনার' । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । আবার অভিনেত্রী তথা সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত থেকে হেমা মালিনী, এমনকি কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ লিয়েন্ডার পেজ, কে নেই বিজেপির ওই 'স্টার ক্যাম্পেন্যার'-এর তালিকায় ।

'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকার শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী

কার্যত বাংলা দখলের লড়াইয়ে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব । বিজেপির পক্ষ থেকে রবিবার 40 জন হেভিওয়েটদের তালিকা শিডিউল-1 প্রকাশ করা হয়েছে, যাঁরা রাজ্যে 'স্টার ক্যাম্পেনার' বা তারকা প্রচারক হিসেবে জনসভা ও রোড-শো করবেন । বিজেপির এই তালিকায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এক নম্বরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । প্রথম দফার ভোটের আগে রাজ্যে একাধিক মেগা র‍্যালি ও রোড-শো করবেন তিনি ।

BJP Star campaigners lis
'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকার শীর্ষে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নরেন্দ্র মোদির সম্ভাব্য সভা

রবিবারই কোচবিহারে জনসভা করে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি । এরপর আগামী 9 এপ্রিল রাজ্যের একাধিক জায়গায় সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর । একই দিনে তমলুক, হলদিয়া, আসানসোল ও বীরভূমের সিউড়িতে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর । এরপর আগামী 11 এপ্রিল আরও একাধিক জায়গায় যেমন - কৃষ্ণনগর, জঙ্গিপুর, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর । তারপর আগামী 12 এপ্রিল শিলিগুড়ি রোড শো-র পরে একটি জনসভা করার কথা রয়েছে মোদির । দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে 24 অথবা 25 এপিল কলকাতায় মেগা রোড শো করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । যদিও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সূচি চূড়ান্ত নয়, পরে জায়গা ও দিনের পরিবর্তন করা হতে পারে ৷

BJP Star campaigners lis
বিজেপির 'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সভা

অন্যদিকে বঙ্গের ভোট প্রচারে রাজ্যে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং । আগামী 7 এপ্রিল ব্যারাকপুরে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর । বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী 6 এপ্রিল সোমবার রাতে রাজ্যে আসছেন তিনি ৷ নিউটাউনের একটি বেসরকারি হোটেলে থাকবেন ৷ এরপর 7 এপ্রিল ব্যারাকপুরে একটি জনসভা করে ওইদিনই দিল্লি ফিরে যাবেন রাজনাথ সিং । পাশাপাশি আগামী 8 এপ্রিল আবারও রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এছাড়া 'স্টার ক্যাম্পেনার'-এর তালিকায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ।

BJP Star campaigners lis
'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় রয়েছেন অমিত শাহ

তারকা সাংসদদের সভা

বঙ্গ রাজনীতিতে গ্ল্যামারের ছোঁয়া বজায় রাখতে তালিকায় রয়েছেন বলিউডের একঝাঁক তারকাও । বিজেপির হয়ে প্রচার করতে চলেছেন অভিনেতা তথা দলীয় নেতা মিঠুন চক্রবর্তী, 'কুইন'-খ্যাত অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত । বর্ষীয়ান বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী হেমা মালিনীও থাকছেন এই তালিকায় । 'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় রয়েছেন অভিনেতা মনোজ তিওয়ারিও । তৃণমূল থেকে বিজেপিতে সদ্য যোগদান করেছেন টেনিস আইকন লিয়েন্ডার পেজ । তিনিও বিজেপির হয়ে নামছেন বঙ্গ ভোটে প্রচারের ময়দানে ।

BJP Star campaigners lis
'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী

'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীরা

স্টার প্রচারকের তালিকায় রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ । বিজেপির অন্যতম প্রধান এজেন্ডা সনাতনবাদ ও হিন্দুবাদকে সামনে রেখেই হিন্দুত্ববাদী ভোটব্যাংক সুনিশ্চিত করতে যোগী আদিত্যনাথকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়াও 'স্টার ক্যাম্পেনার' হিসাবে অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে নাম রয়েছে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ত্রিপুরার মানিক সাহারও । ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিও থাকছেন ।

BJP Star campaigners lis
'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় রয়েছেন স্মৃতি ইরানি

'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় রাজ্য নেতারা

'স্টার ক্যাম্পেনার' তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মধ্যে থাকছেন নীতিন গড়করি, ধর্মেন্দ্র প্রধান, অশ্বিনী বৈষ্ণব, স্মৃতি ইরানি এবং বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের মতো হেভিওয়েটরা । কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশাপাশি থাকছেন রাজ্য নেতারাও । বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা তথা খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর-সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নেতারাও প্রচার চালাবেন ।

বিজেপির 40 জন 'স্টার ক্যাম্পেনার'-এর তালিকা:

  1. নরেন্দ্র মোদি
  2. নিতীন নবীন
  3. রাজনাথ সিং
  4. অমিত শাহ
  5. নিতীন গড়করি
  6. জেপি নাড্ডা
  7. ধর্মেন্দ্র প্রধান
  8. মিঠুন চক্রবর্তী
  9. লিয়েন্ডার পেজ
  10. হিমন্ত বিশ্বশর্মা
  11. যোগী আদিত্যনাথ
  12. রেখা গুপ্তা
  13. দেবেন্দ্র ফড়নবিশ
  14. মোহন চরণ মাঝি
  15. মানিক সাহা
  16. শিবরাজ সিং চৌহান
  17. অশ্বিনী বৈষ্ণব
  18. স্মৃতি ইরানি
  19. হেমা মালিনী
  20. কঙ্গনা রানাওয়াত
  21. অনুরাগ ঠাকুর
  22. অন্নপূর্ণা দেবী
  23. অর্জুন মুণ্ডা
  24. বাবুলাল মারাণ্ডি
  25. সম্রাট চৌধুরী
  26. মনোজ তিওয়ারি
  27. ভূপেন্দর যাদব
  28. সুনীল বানসাল
  29. বিপ্লব কুমার দেব
  30. মঙ্গল পাণ্ডে
  31. অমিত মালব্য
  32. শমীক ভট্টাচার্য
  33. শুভেন্দু অধিকারী
  34. দিলীপ ঘোষ
  35. সুকান্ত মজুমদার
  36. শান্তনু ঠাকুর
  37. রাজু বিস্তা
  38. জয়ন্তকুমার রায়
  39. মনোজ টিগ্গা
  40. বিজন গোস্বামী

সম্পাদকের পছন্দ

