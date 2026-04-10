বিজেপি ক্ষমতায় এলে বেকার যুবকদের মিলবে তিন হাজার টাকা ভাতা, প্রতিশ্রুতি স্মৃতি ইরানির
মঞ্চ থেকে পুলিশকে হুঁশিয়ারি ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের ! কথা না-শুনলে পুলিশকে হাঁটুর নিচে রাখার হুঁশিয়ারি ৷
Published : April 10, 2026 at 9:08 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 10 এপ্রিল: ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউয়ের সমর্থনে প্রচারে এলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ৷ বিনপুর 1 নম্বর ব্লকের চন্দ্রপুরের সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি ও বেকারত্ব নিয়ে সরব হলেন বিজেপির এই তারকা নেত্রী ৷ সেই সঙ্গে বিজেপির সংকল্প পত্রে উল্লেখ থাকা যুবক-যুবতীদের তিন হাজার টাকা দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি ৷
বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 'যুব সাথী' প্রকল্প ঘোষণা করেন ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে দেড় হাজার টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ এবার তার পালটা বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত হয়েছে যুবক-যুবতীদের জন্য তিন হাজার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার ৷
এ দিনের জনসভা থেকে বক্তব্য পেশের শুরুতেই স্মৃতি ইরানি মঞ্চের সামনে থাকা মহিলাদের দিদি ও বউদি সম্বোধন করে ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউকে জেতানোর জন্য উলুধ্বনি দিতে অনুরোধ করেন ৷ সেখানেই স্মৃতি বলেন, "জেলায় রাস্তার বেহাল দশা, আপনাদের সাধারণ মানুষের সম্পত্তি, নদীর বালি চুরি করে খেয়ে ফেলছে এখানকার তৃণমূলের নেতারা ৷ জঙ্গলমহলের যুবক-যুবতীরা কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন ৷"
বিজেপির তিন হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত যুবক-যুবতীদের এর প্রতিমাসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷ আর এই টাকা পেতে হলে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে ৷" রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ইস্যুতে সকলের জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করার বিষয়টিও তুলে ধরেন স্মৃতি ৷
এ দিন সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুখময় সৎপতি, ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ৷ সভা থেকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী লক্ষীকান্ত সাউ ৷