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বর্ধমানে বোর্ড মিটিংয়ে বিজেপির 'হানা' ! পুরপ্রধান-সহ সব কাউন্সিলরের ইস্তফা দাবি

রাস্তা, নিকাশি, আবর্জনা, বেআইনি নির্মাণ- একের পর এক অভিযোগ তুলে বোর্ড মিটিংয়ে ঢুকে পদ্ম শিবিরের বিক্ষোভ । লিখিত অভিযোগ চেয়ে তদন্তের আশ্বাস পুরপ্রধানের ।

Burdwan Municipality
বোর্ড মিটিংয়ে বিজেপির বিক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 8:58 PM IST

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বর্ধমান, ৩০ জুলাই: বোর্ড মিটিং তখন পুরোদমে চলছে । পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলররা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন । ঠিক সেই সময়ই বর্ধমান পুরসভার মূল ফটকে জড়ো হয় বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল । কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় বিক্ষোভ । পরে বিক্ষোভকারীদের একাংশ সরাসরি বোর্ড মিটিংয়ের ভিতরে ঢুকে নাগরিক পরিষেবার ব্যর্থতার অভিযোগে সরব হন । পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া এবং পুরপ্রধান-সহ সমস্ত কাউন্সিলরের পদত্যাগের দাবি জানান ৷ যার জেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বর্ধমান পুরসভা চত্বর ।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বোর্ড মিটিংয়ে প্রায় 20 জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন । সেই সময় বিজেপির 13 সদস্যের প্রতিনিধি দল পুরসভায় পৌঁছয় । প্রতিনিধি দলের দাবি, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র নাগরিক পরিষেবার উপর নজরদারি চালানোর জন্য তাঁদের এই কমিটি গঠন করেছেন । সেই দায়িত্ব পালন করতেই তাঁরা পুরসভায় এসেছিলেন ।

প্রতিনিধি দলের সদস্য সুদীপ কুমার সাধু অভিযোগ করেন, কয়েক দিন আগেই প্রতিনিধি দলের তালিকা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু পুরসভা সেই তালিকাকে গুরুত্ব দেয়নি । তাই বোর্ড মিটিংয়ের দিনই সরাসরি পুরপ্রধানের সঙ্গে দেখা করে নাগরিক সমস্যার কথা জানাতে তাঁরা পুরসভায় আসেন ।

প্রথমে পুরপ্রধানের দফতরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু হয় । পরে বিক্ষোভকারীদের একাংশ বোর্ড মিটিংয়ে ঢুকে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । কয়েক মিনিটের জন্য বৈঠকের পরিবেশও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।

বিজেপির অভিযোগের তালিকাও ছিল দীর্ঘ । তাঁদের দাবি, শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে । নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে দুর্ভোগে পড়ছেন বাসিন্দারা । আবর্জনা অপসারণে গাফিলতির অভিযোগও তোলেন তাঁরা । পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বেআইনি বহুতল নির্মাণ, রেলব্রিজের নীচে জমে থাকা জঞ্জাল এবং নাগরিক পরিকাঠামোর অবনতির বিষয়েও পুর কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তোলা হয় ।

প্রতিনিধি দলের সদস্য অনিল সাঁতরা ও সুবীর দত্ত আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান পুরবোর্ড সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে । কয়েক জন জনপ্রতিনিধির সম্পত্তি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ । সেই কারণেই পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া এবং পুরপ্রধান-সহ সমস্ত কাউন্সিলরের পদত্যাগের দাবি তোলেন বিজেপি প্রতিনিধিরা ।

বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপির জেলা কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য মহাদেব ঘোষ প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন বলে দাবি করা হয় । অভিযোগ, সেই কথোপকথনের একটি অংশ লাউডস্পিকারে শোনানো হয় । সেখানে জনস্বার্থে বর্তমান পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় বলেও দাবি বিজেপির । পরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে পুরসভা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যান বিক্ষোভকারীরা ।

পুরো ঘটনাটিকে প্রশাসনিকভাবেই দেখার বার্তা দিয়েছেন বর্ধমান পুরসভার পুরপ্রধান পরেশচন্দ্র সরকার । তাঁর বক্তব্য, "প্রতিনিধিরা কিছু অভিযোগ জানিয়েছেন । তাঁদের লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছে । অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে নিয়ম মেনেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

পুরসভা সূত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, বোর্ড মিটিং চলাকালীন কয়েক জন কাউন্সিলর কাজের পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও কেউ পদত্যাগ করেননি । নির্ধারিত সূচি মেনেই বৈঠকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

বর্ধমানে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । বিজেপির দাবি, শহরের নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে বলেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সামনে এসেছে । অন্যদিকে পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ এলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে, তবে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রমাণ বলা যায় না ।

পুরবোর্ডের বৈঠক চলাকালীন বিরোধী প্রতিনিধিদের সরাসরি ঢুকে পড়া, পুরপ্রধানের পদত্যাগ দাবি এবং নাগরিক পরিষেবাকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ- সব মিলিয়ে বর্ধমানের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূচনা হল । এখন নজর, বিজেপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুরসভা আদৌ কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করে কি না ।

TAGGED:

BURDWAN MUNICIPALITY
BJP VS TMC
BOARD MEETING
বর্ধমান পুরসভা
BURDWAN MUNICIPALITY

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