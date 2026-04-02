শাহ-শুভেন্দুর যুগলবন্দিতে লক্ষ্মীবারে মমতার পাড়ায় গেরুয়া-শক্তি প্রদর্শন

শাহ-শুভেন্দুর যুগলবন্দিতে লক্ষ্মীবারে মমতার পাড়ায় গেরুয়া-শক্তি প্রদর্শন
বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পেশ করেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী৷ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন৷
Published : April 2, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: হাজরা মোড় থেকে গোপালনগরের সার্ভে বিল্ডিং৷ এই পথে যেতে আদি গঙ্গার ব্রিজে ওঠার ঠিক আগে ডানদিকে ঢুকে গিয়েছে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট৷ ওই রাস্তার ‘30বি’ ঠিকানাটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷ সেখানেই তাঁর বাড়ি৷ ফলে হাজরা-কালীঘাট চত্বরকে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া বললেও ভুল হবে না৷ সেই পাড়াতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শক্তি প্রদর্শন করল গেরুয়া শিবির৷ যা নিয়ে ভোটের বাংলার রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে৷
পশ্চিমবঙ্গে এবার দুই দফায় হবে বিধানসভার নির্বাচন৷ দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী 29 এপ্রিল৷ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ভোটের বিজ্ঞপ্ত জারি হয়েছে৷ এদিনই ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রথম দিন৷ সেই উপলক্ষ্যেই এদিন সকাল থেকে দলে-দলে বিজেপি সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন হাজরা মোড়ে৷ হাজরা থেকে গোপালনগর পর্যন্ত পুরো এলাকা মুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিজেপির পতাকায়৷ এছাড়াও অসংখ্য গেরুয়া পতাকাও দেখা গিয়েছে এই রাস্তায়৷
এদিনের এই বিশাল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশ৷ তিনি এবার নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও ভোটে লড়ছেন৷ প্রতিপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ শুভেন্দু ভোটের ময়দানে সরাসরি মমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পর থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা একটু বেশিই দেখাই যাচ্ছে৷ ফলে বেলা যত বেড়েছে, ভিড় ততই বেড়েছে হাজরা মোড় থেকে কালীঘাট চত্বরে৷
ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্লোগান৷ কারও মুখে শোনা গিয়েছে ‘জয় শ্রীরাম’, তো কেউ আবার চিৎকার করে বলেছেন ‘ভারত মাতা কী জয়’৷ শুভেন্দুর নামে জয়ধ্বনিও শোনা গিয়েছে মিছিল থেকে৷ শুভেন্দু ছাড়া আর যে ব্যক্তির নাম এদিন সবচেয়ে বেশি শোনা গিয়েছে, তিনি অমিত শাহ৷ কারণ, বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি অমিত শাহও ছিলেন শুভেন্দুর মনোনয়নে৷
হাজরা মোড়ে মঞ্চে উঠে ভাষণও দেন তিনি৷ বলেন, ‘‘বাংলার ভোটের জন্য এবার আমি বাংলায় 15 দিন থাকব৷ এবার সারা বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো হারবেনই৷ ভবানীপুরে হারবেন৷’’ তিনি রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের কাছে ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান৷ অমিত শাহের ভাষণের পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ বাড়তে দেখা যায়৷ যা চরমে পৌঁছায় আদিগঙ্গার ব্রিজের সামনে৷
সেখানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের স্লোগানের ডেসিবেল আরও বেড়ে যায়৷ ওই জায়গায় রাস্তার পাশে কিছু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকও উপস্থিত ছিলেন৷ তাঁরাও পালটা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন বলে অভিযোগ৷ সেই সময় দু’পক্ষের স্লোগান, পালটা স্লোগানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ গোপালনগরে সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন পেশ করেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার আরও কয়েকজন বিজেপি প্রার্থীও মনোনয়ন পেশ করেন৷ সার্ভে বিল্ডিংয়ের বাইরেও বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বচসা হয়৷ সেখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷
যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি৷ কারণ, সভাস্থল ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ) দীপক সরকার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয় সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন৷ সাদা পোশাকের পুলিশও ছিল সক্রিয়। যানজট এড়াতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণও করা হয়৷ অন্য রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়৷
পুলিশি নজরদারি অবশ্য সারা বছরই থাকে কালীঘাটের ওই এলাকায়৷ কারণ, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকেন৷ হাইসিকিউরিটি জোন হিসেবেই পরিচিত এই এলাকা৷ তৃণমূলের কোনও কর্মসূচি বা মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সাংবাদিক বৈঠক থাকলেই তবে ওই এলাকায় একটু ভিড় জমতে দেখা যায়৷ বাকি সময়ে পুলিশি নিয়ন্ত্রণে থাকে৷ এমনকী, সারা বছর সরকার বিরোধী কোনও আন্দোলন-বিক্ষোভ হলে, তা হাজরা মোড় পেরোতেই দেয় না পুলিশ৷
ফলে কালীঘাটে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের সামনে ভিড় করার প্রশ্নই তো নেই, উপরোন্তু এই এলাকা তৃণমূলের গড় হিসেবে পরিচিত৷ এই এলাকা রয়েছে ভবানীপুর বিধানসভার মধ্যে, যা 2011 সাল থেকে তৃণমূলের দখলে৷ এগারোর ভোটে এখান থেকে জিতেছিলেন সুব্রত বক্সী৷ পরে তিনি পদত্যাগ করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় এখান থেকে উপ-নির্বাচনে জয়ী হন৷ 2016-তেও মুখ্যমন্ত্রী এখান থেকে জিতেছেন৷ ভবানীপুরকে তাই মুখ্যমন্ত্রীর আসন নামেই চেনেন সকলে৷ তাছাড়া ভবানীপুর কলকাতা দক্ষিণ লোকসভার অধীনে পড়ছে৷ ওই আসনে টানা কুড়ি বছর (1991-2011) সাংসদ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এলাকার কাউন্সিলররাও সবাই তৃণমূলের৷
সেখানে গেরুয়া শিবিরের এই শক্তি প্রদর্শন রাজ্য় রাজনীতিতে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিল? মমতার পাড়াতেই কি তৃণমূলের অবস্থা টলমল হচ্ছে? এই চিত্র কি বিধানসভা ভোটের জন্য ইঙ্গিতবাহী?
এদিন মিছিলে যোগ দিতে আসা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা আশাবাদী যে এবার ভোটে জিতে বাংলায় সরকার গড়বে৷ তাঁদের মতে, এবারের ভোট বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্য়ে হচ্ছে৷ এবারের লড়াই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের৷ আর সেই লড়াইয়ে জয় নিয়ে এতটাই আত্মবিশ্বাসী বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা যে তাঁরা অকপটেই বলছেন, ‘‘এবার আমরা আসছি৷’’
সত্যিই কি বিজেপি এবার ক্ষমতায় আসবে? এর উত্তর তো পাওয়া যাবে আগামী 4 মে ভোটের ফল প্রকাশের দিন৷ তবে তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে যে বিজেপি এতটা চেষ্টা করেও ভবানীপুরের মনে জায়গা করে নিতে পারবে না৷ এই নিয়ে তৃণমূল নেতা নির্মল ঘোষ বলেন, ‘‘নির্বাচনে প্রচার করার অধিকার সকলের আছে। কারও আসায় তো কোনও বাধা নেই। ভবানীপুরের মানুষের মনে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। কাজেই মোটা ভাই (অমিত শাহ) যতই আসুন, ভবানীপুরের মানুষের মনে জায়গা করতে পারবেন না। মানুষের মনে একমাত্র রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’’
একই বক্তব্য সিপিআইএম ও কংগ্রেসের৷ ভবানীপুরের সিপিআইএম প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাস বলেন, "গুন্ডামি করে ভবানীপুর দখল করা যাবে না। বাইরে থেকে লোক এনে রাস্তা ভরিয়ে বক্স বাজিয়ে কোনও লাভ হবে না। তৃণমূল-বিজেপি দুই দলের গুন্ডামির জবাব দেবে ভবানীপুরের মানুষ।"
ভবানীপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ প্রসাদ বলেন, "গোটা বিধানসভা ঘুরে দেখুন। ভবানীপুরে বিজেপির কোনও লোক নেই। আটটা ওয়ার্ডে বিজেপির কোনও পার্টি অফিস নেই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভবানীপুরে লোক আনা হয়েছে। অমিত শাহকে এনে লোক দেখানোর চেষ্টা। এতে কিছুই লাভ হবে না।"
অন্যদিকে বিজেপির ইন্দ্রনীল খান বলেন, ‘‘কালীঘাটের মা কালীর সামনে গেরুয়া ঝড়ই উঠবে৷ সেখানে আর কিসের ঝড় উঠবে? পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কলকাতার মধ্যে ভবানীপুর হোক, বেহালা পশ্চিম বা পূর্ব হোক, সব জায়গায় গেরুয়া ঝড় হবে৷ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ঝড় তুলেছেন৷ বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা বলছে, নারী সুরক্ষার কথা বলছে৷ এখানে একজন বিচারকও সুরক্ষিত নন৷ মোথাবাড়িতে মহিলা বিচারকের উপর হামলা হচ্ছে৷ হরিগোবিন্দ দাস-চন্দন দাসের মতো সনাতনীদের উপর অত্যাচার চলেছে মুর্শিদাবাদে৷ এই পরিস্থিতিতে গেরুয়া ঝড় তো উঠবেই৷’’
এখন দেখার ভবানীপুরে শেষপর্যন্ত গেরুয়া ঝড় তুলতে পারে কি না বিজেপি! নাকি মমতার গড় হিসেবে থেকে যাবে এই বিধানসভা!