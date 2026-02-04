ETV Bharat / politics

ছাব্বিশে হারবে জেনে ওকালতি প্র্যাকটিস, মমতাকে কটাক্ষ বিজেপির ! 'নাটক' বলছে সিপিএম

কুণাল ঘোষ বলেন, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগে কার্যত মান্যতা দিয়েছে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ৷

মমতাকে কটাক্ষ বিজেপি ও সিপিএমের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 7:26 PM IST

7 Min Read
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে উপস্থিত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নজিরবিহীন ভাবে এসআইআর মামলায় প্রধান বিচারপতির এজলাসে দাঁড়িয়ে সওয়াল করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ তুলে ধরলেন এই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যবাসীর বিভিন্ন সমস্যার কথা ৷ তাঁর দলের মতে, আজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর কথায় কার্যত মান্যতা দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মমতার সুপ্রিম কোর্ট যাত্রাকে তুরুপের তাস করতে চাইলেও, এই ঘটনাকে নাটকের তকমা দিয়েছে সিপিএম ৷ আর বিজেপির কটাক্ষ, ভোটে হারবেন জেনেই এখন থেকে ওকালতির অভ্যেস শুরু করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় অন্যতম বড় ইস্যু এসআইআর ৷ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের এই প্রক্রিয়া নিয়ে শুধু শাসকদল তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, অসন্তোষ রয়েছে জনমানসের একাংশের মধ্যেও ৷ এই আবহেই বেনজির পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ আগেই যে ইঙ্গিত দিয়ে জল্পনা বাড়িয়েছিলেন, তারই অবসান ঘটিয়ে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে হাজির হলেন তিনি । দিল্লির সফরের শুরু থেকে তাঁর একের পর এক পদক্ষেপের মাধ্যমে মমতা এক বিশেষ বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা ৷

সুপ্রিম কোর্টে মমতার সওয়াল নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মমতার দিল্লি স্ট্র্যাটেজি

গত রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দিল্লিতে পা রাখেন এবং তাঁর একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে নজিরবিহীন ছিল তাঁর প্রতিবাদের ধরন । নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয় । এর আগে বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস, আরজেডি বা কেরল থেকে বামেরাও একই ধরনের অভিযোগ নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল অভিযোগপত্র জমা দেননি ।

বাংলার মাটিতে এসআইআর (SIR)-এর কারণে যে সমস্ত পরিবার স্বজন হারিয়েছে বলে অভিযোগ, অথবা খাতায়-কলমে যাঁদের 'মৃত' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ বাস্তবে তাঁরা জীবিত - এমন জনা পঞ্চাশেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোজা নির্বাচন কমিশনের দফতরে হাজির হয়েছিলেন । তিনি আক্ষরিক অর্থেই 'মৃত' ঘোষিত জীবিত মানুষকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মুখোমুখি ।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি ভুক্তভোগী মানুষগুলোকে পাশে থাকার বার্তা দেন ৷ দিল্লি পুলিশের বাড়তি বাহিনী বঙ্গভবনের গেটের বাইরে পৌঁছনোর খবর পাওয়া মাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাসভবন থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং ঘোষণা করেন তিনি তখনই বঙ্গভবন যাচ্ছেন । সেখানে গিয়ে এসআইআর-এ ক্ষতিগ্রস্তদের ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর তার ঠিক পরপরই বাংলা থেকে রাজ্য পুলিশের 22 সদস্যের বিশেষ দল পাঠানো হয় বঙ্গভবনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় ৷

আর এত কিছুর পর বুধবার তাঁর কথা মতোই সুপ্রিম কোর্টে হাজির হলেন মমতা । কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রিন করিডর দিয়ে তাঁর গাড়ি সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশ করেছে, তিনি আদালতের লন এবং করিডর দিয়ে হাঁটলেন, হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং শেষমেশ কোর্ট রুমে গিয়ে বসেন ৷ এরপর এসআইআর নিয়ে প্রধান বিচারপতির এজলাসে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

'ইতিহাস' বলছে তৃণমূল

তাঁর এই পদক্ষেপের পরই একে হাতিয়ার করে আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে আজ ইতিহাস গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি আজ দেখিয়ে দিলেন যে, বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে বাংলার কোনও মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথমবার সওয়াল করছেন । জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বঙ্গবিরোধী চক্রান্ত, মৃত্যুর মিছিল, হয়রানি, বিজেপির রাজনৈতিক নির্দেশ মেনে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার বিরুদ্ধে সওয়াল করলেন মমতা ৷ এখনও মামলা চলছে ৷ পরবর্তী শুনানির দিনও স্থির হয়েছে ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার পর সুপ্রিম কোর্ট এটা অনুভব করেছে যে, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সির নামে অত্যাচার হচ্ছে ৷"

কুণালের দাবি, "নির্বাচন কমিশন আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝড়ের মুখে পড়ে আজ একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতি যেভাবে নির্বাচন কমিশনকে তার পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ দিয়েছেন, তা রাজ্য সরকারের অভিযোগগুলির মান্যতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী যদি সামনে থেকে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন তাহলে প্রতিপক্ষ অর্ধেক হেরে শুরু করে তাদের লড়াই । আজ সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগগুলো তুলে ধরেছেন আইনজীবীরা এবং তার সঙ্গে নতুন পয়েন্টও যোগ করে, একেবারে তার ব্যাখ্যা করে সেগুলি বিচারপতিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।এখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে উত্তর দিতে হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ইতিহাস তৈরি করে নৈতিক জয় ছিনিয়ে নিয়ে এলেন । বাংলার মানুষের অধিকার অটুট রাখার স্বার্থে এবং তা রক্ষা করার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস সবাই মনে রাখবে ।"

'হারবে জেনে ওকালতি প্র্যাকটিস করছে'

অবশ্য বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে 'নাটক' বলেই দেগে দিয়েছেন । বিজেপি নেতা তথা মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ কটাক্ষের সুরে বলেন, "নির্বাচনের পর আর সরকারে থাকার সুযোগ হবে না বুঝেই মমতা এখন ওকালতি প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন ৷" তিনি আরও বলেন, "বাংলায় একটা কথা আছে, শিয়ালের যখন সময় আসে, সে শহরের দিকে ছোটে । ওঁরও সময় এসে গিয়েছে । উনি অনেক কিছুই করেছেন, এখন ক্ষমতা হারানো নিশ্চিত জেনে আইনজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ৷ ভোটের পর উনি আর কল্যাণবাবু ফাইল নিয়ে আদালতে যাবেন ৷"

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনাকে 'নাটকবাজি' বলে অভিহিত করে বলেন, "2021-এ হুইলচেয়ার আর 2026-এর আগে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল - সবই সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা ।" তাঁর কথায়, "এটা মানুষের জমিদারি, মমতার নয় । এসআইআর নিয়ে উনি ডাহা মিথ্যা বলছেন"।

সিপিএম 'নাটক' বললেও ভিন্ন সুর লিবারেশেনের

অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন, নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে যখন তালিকা সংশোধনের কাজ চলছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী কী করছিলেন ? তাঁর মতে, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এক্সিকিউটিভ হেড । এক্সিকিউটিভ হিসেবে উনি ব্যর্থ, এই কারণে আদালতে যেতে হয়েছে । উনি তো বিধানসভা ডেকেও পদক্ষেপ করতে পারতেন । করেননি । যেটা করেছে কেরল, তামিলনাড়ু । কোর্টে গেছেন ভালো কথা । আগে কেন যাননি ? নভেম্বর গেল, ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারি গেল ৷ তিন মাস কী করছিলেন ? 7 তারিখে শুনানি শেষ । 14 তারিখে তালিকা বেরনোর সম্ভাবনা । আর আজ চার তারিখে উনি কোর্টে দৌড়লেন । দেখানোর চেষ্টা করছেন । অথচ যখন করার কথা ছিল, করা উচিত ছিল, তখন কিছু করলেন না । শুধু তাই নয়, উনিই তো ওঁর বাহিনী দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করেছেন । বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে সিপিএমের প্রথম আদালতে গেছে । মুর্শিদাবাদের মুস্তারি বানুর মামলা নিয়ে সব্যসাচী চক্রবর্তী অর্থাৎ সিপিএম নেতাই আদালতে গেছেন ।"

যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপিল পর্ব নিয়ে সিপিআইএমের উলটো সুর শোনা গেল লিবারেশনের গলায় । বুধবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "সে তো অনেকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মার খাওয়াকে নাটক হিসেবে দেখেন । যারা নাটক ভাবেন, তারা হয়তো শুধু নাটকই দেখেন । আমি তো নাটক নিয়ে ভাবি না । এর থেকে নির্মম বাস্তব কী হতে পারে ? মানুষ আক্রান্ত । মানুষের ভোটের অধিকার বিপন্ন । ফলে আমার মনে হয়, এই নাটকের কথা না-বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষের বিপন্নতা, মানুষের আক্রান্ত হওয়ার কথা তুলে ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা উচিত।"

বিরোধীদের কটাক্ষ সত্ত্বেও, সুপ্রিম কোর্টের অলিন্দে মমতার এই উপস্থিতি জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় যোগ করল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই রাজনৈতিক মহলের । তবে প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক প্রধানের এই আইনি লড়াইয়ে নামা কি কেবলই আইনি পদক্ষেপ, নাকি এর পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক বার্তা ? আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সফলতার মাপকাঠি বা তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হলেন কী হলেন না, তা ভোটের ফলাফল বা আদালতের চূড়ান্ত রায় থেকেই বোঝা যাবে ।

