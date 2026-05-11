সিউড়ির সরকারি অফিসে মমতাকে সরিয়ে মোদির ছবি লাগাল বিজেপি

সিউড়ির সরকারি অফিসে মমতাকে সরিয়ে মোদির ছবি লাগাল বিজেপি
বিজেপির বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি । তিনি এখন বিধায়কও নন । সরকারি দফতরে তাঁর ছবি থাকার কোনও কারণ নেই ।
Published : May 11, 2026 at 8:50 PM IST
সিউড়ি, 11 মে: সরকারি দফতরে ঢুকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি খুলে ফেলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি ও ভারতমাতার প্রতিকৃতি টাঙানোকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক ছড়াল বীরভূমে । বিজেপির এই পদক্ষেপকে ঘিরে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিউড়ি পুরসভা ও বীরভূম জেলা পরিষদ চত্বর ।
এদিন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের নেতা-কর্মীরা প্রথমে সিউড়ি পুরসভায় হাজির হন । চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকে প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশে বিজেপি নেতৃত্বের বার্তা, "সরকারের নির্দেশ মতো মানুষের জন্য কাজ করতে হবে ।" এরপরই ঘর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি খুলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারতমাতার ছবি লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
এরপর বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা বীরভূম জেলা পরিষদেও যান । সভাধিপতির ঘরে ঢুকে সেখান থেকেও মমতার ছবি খুলে ফেলা হয় । সেই সময় দফতরে উপস্থিত ছিলেন না জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ । বিজেপি নেতৃত্বের একাংশকে বলতে শোনা যায়, "জেলা পরিষদকে হজ হাউজ বানাতে দেব না ।"
ঘটনার পরই ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বিজেপির আচরণের কড়া সমালোচনা করেন কাজল শেখ । তিনি লেখেন, "ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত বিজেপি ! গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে সরকারি অফিসে গিয়ে এই আচরণ কি শোভা পায় ? এটাই কি গণতন্ত্র ?"
উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূলের উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, যিনি সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানও । বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি । তিনি এখন বিধায়কও নন । সরকারি দফতরে তাঁর ছবি থাকার কোনও কারণ নেই । সরকারি অফিস মানুষের জন্য কাজ করবে, কোনও দলের জন্য নয় । তাই আমরা প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগিয়েছি ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলায় শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর । সরকারি দফতরে রাজনৈতিক প্রতীক ও নেতাদের ছবি টাঙানো নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে বীরভূমে ।
আরও পড়ুন: