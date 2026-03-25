বিজেপির তৃতীয় তালিকা প্রকাশ, পানিহাটিতে প্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মা

বিজেপির তৃতীয় তালিকা প্রকাশ, পানিহাটিতে প্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মা
বুধবার 19 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি৷ এখনও 19টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা বাকি রেখেছে তারা৷
Published : March 25, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: বিধানসভা ভোটের তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ এই তালিকায় 19 জন প্রার্থীর নাম রয়েছে৷ সেই প্রার্থীদের মধ্যে নাম রয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুন হওয়া চিকিৎসক পড়ুয়ার মায়ের৷ তাঁকে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি৷ অন্যদিকে হুগলির উত্তরপাড়া থেকে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তীকে৷
উল্লেখ্য, গত 15 মার্চ এবারের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন৷ তার পরদিনই বিজেপি প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দেয়৷ সেই তালিকায় 144 জন প্রার্থীর নাম ছিল৷ কয়েকদিন পর দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি৷ সেই তালিকায় 111 জন বিজেপি প্রার্থী এবং একজন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীর নাম ছিল৷
প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা মিলিয়ে 256 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় বিজেপির তরফে৷ তার পর থেকেই জল্পনা চলছিল যে বাকি 38টি আসনের প্রার্থীদের নাম কবে প্রকাশিত হবে৷ অবশেষে বিজেপির তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ্যে এল বুধবার সন্ধ্যায়৷ সেই তালিকায় 19 জন প্রার্থীর নাম রয়েছে৷ তার মধ্যে দু’জন মহিলা প্রার্থী৷ একজন মধুমিতা ঘোষ৷ তিনি হুগলির হরিপাল আসন থেকে ভোটে লড়বেন৷ আর দ্বিতীয় জন আরজি করের নির্যাতিতার মা৷ তাঁকে পানিহাটি আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে৷
যদিও তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরে৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি বিজেপির প্রার্থী হতে চান৷ সেই কারণে বিজেপির কাছে আবেদন করেছেন৷ পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান যে আরজি করের নির্যাতিতার মা ও বাবা বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছেন৷ ফলে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল৷ বুধবার সন্ধ্যায় সেই জল্পনার অবসান হল৷
এছাড়া প্রার্থী তালিকায় আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী৷ তিনি সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দেন৷ এবার তাঁকে প্রার্থীও করল বিজেপি৷ এছাড়া মালদার ইংরেজবাজার আসনে এবার প্রার্থী বদল করেছে বিজেপি৷ সেখানে 2021 সালে জয়ী হয়েছিলেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী৷ এবার সেখানে বিজেপি প্রার্থী করল অম্লান ভাদুড়িকে৷ এছাড়া বিজেপির পুরনো মুখ সুবীর নাগকে প্রার্থী করা হয়েছে হুগলির চুঁচুড়া আসন থেকে৷
তিনটি তালিকা মিলিয়ে বিজেপি 275টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল৷ বাকি রইল আরও 19টি আসন৷ তার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আসন রইল৷ এখন দেখার সেই তালিকা কবে প্রকাশিত হয়!