তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির 'চার্জশিট', ভোটারদের বিলি করা হবে ঘরে ঘরে
চন্দ্রকোনায় বিধানসভা ভোটের প্রচারে নামার প্রস্তুতি বিজেপির । তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট ভোটারদের হাতে ধরাবেন বিজেপি নেতা কর্মীরা ।
Published : February 17, 2026 at 3:12 PM IST
চন্দ্রকোনা, 17 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের নির্বাচন দোরগোড়ায় ৷ তার আগে বিজেপির নয়া হাতিয়ার তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' গঠন ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকারের দুর্নীতি, অনুন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা বিধানসভায় 'চার্জশিট' আকারে প্রকাশ করল বিজেপি । তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই 'চার্জশিট' ভোটারদের হাতে ধরাবেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা । যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চার্জশিট - জবাব চায় চন্দ্রকোনা' ।
সোমবার সন্ধ্যায় চন্দ্রকোনার রামজীবনপুর দলীয় কার্যালয়ে এই চার্জশিট প্রকাশ করে বিজেপি । সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি, বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা, চন্দ্রকোনা বিধানসভায় বিজেপির কনভেনার সুদীপ কুশারি-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ।
চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, ভাঙা সেতু, নদীবাঁধ মেরামত না-হওয়া, তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দুর্নীতি, চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকের অভাবে ব্যাহত রোগী পরিষেবা-সহ এমন একগুচ্ছ অভিযোগ চার্জশিট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে । এই চার্জশিটপত্র বিধানসভা জুড়ে বিলি ও প্রচার করা হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা ।
বিজেপির আরামবাগ সাংগাঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, "সরকারে থেকেও চন্দ্রকোনার বিধায়ক সরকারি প্রকল্পই বাস্তবায়ন করতে পারেননি । মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই সমস্ত কাজ ওঁরা করেননি । আমরা সেগুলো খুঁজে বের করে তার তালিকা তৈরি করে চার্জশিট আকারে প্রকাশ করলাম । এই চার্জশিট নিয়ে মানুষের বাড়ি গিয়ে প্রচার করব । আমরা ক্ষমতায় এলে সব সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করব ।"
যদিও এ বিষয়ে কটাক্ষ করেছে শাসকদল তৃণমূল । তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, "এই সব ফাটকাবাজি বিজেপির । ভোট এলে এদের এই সব মিথ্যে গল্প শুরু হয় । ভোট ফুরোলে আর দেখা পাওয়া যায় না । তখন মা মাটি মানুষের সরকার এই গরিব মানুষদের পাশে থাকে । তাই সাধারণ মানুষকে বলব এদের আর বিশ্বাস করবেন না ।"
উল্লেখ্য, ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ ৷ আর তাকে ঘিরে ইতিমধ্যে উত্তাল রাজ্যের রাজনীতি । প্রচারে কেউই খামতি রাখতে চাইছে না । শাসকদল তৃণমূল তো বটেই, সেই সঙ্গে বিরোধী বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সবাই নেমে পড়েছে মাঠে । ইতিমধ্যে কোথাও কোথাও দেওয়াল লিখন করা হয়েছে প্রার্থীর নাম উহ্য রেখে । কোথাও কোথাও জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে শাসক-বিরোধীরা । তারই মধ্যে বিজেপির এই 'চার্জশিট' প্রকাশ ও প্রচারের কৌশল নয়া মাত্রা যোগ করেছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷