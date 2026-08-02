মাত্র 12 দিনেই চরিত্রশুদ্ধি! তোলাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত নেতাকে দলে ফেরাল বিজেপি
দল তাঁর মাথার উপর থেকে শাস্তির নিদান তুলে নেওয়ায় খুশি ওই বিজেপি নেতা । তাঁর কথায়, দল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ৷
Published : August 2, 2026 at 6:17 PM IST
গোবরডাঙা, 2 অগস্ট: মাত্র 12 দিন আগে তোলাবাজির অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছিল । বহিষ্কারের চিঠিতে 'অনির্দিষ্টকালের জন্য' শাস্তির কথা উল্লেখও ছিল । 12 দিনের ব্যবধানে ফের উত্তর 24 পরগনা গোবরডাঙা টাউন মণ্ডলের সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলে ফিরিয়ে নেওয়া হল । বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে চিঠি পাঠিয়ে আশিসকে দলে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আগে তৃণমূল করতেন । গোবরডাঙা শহর তৃণমূলের বিভিন্ন পদেও তিনি ছিলেন । তাঁর স্ত্রী ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের টিকিটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন । ওই সময় বিজেপি কর্মীদের ওপর তাঁর বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি কর্মীরা গোবরডাঙা সিনেমা হলের সামনে একটি পথসভা করছিলেন । অভিযোগ, আশিস তখন তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপির ওই পথসভার মাইক-চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেছিলেন ।
সাংগঠনিক বিন্যাসে গোবরডাঙা শহর বনগাঁ লোকসভার অধীনে রয়েছে । 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর জয়লাভ করেন । তার কিছুদিন পরেই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগামীদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন । 2020 সালে তিনি গোবরডাঙা শহর বিজেপির (গাইঘাটা চার নম্বর মণ্ডল) সভাপতি দায়িত্ব পান । মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরেই দলের অন্দরে তিনি নিজস্ব বলয় তৈরি করেন ।
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও বনগাঁ কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করেছে । গোটা রাজ্যে তৃণমূলের শাসন থাকলেও গোবরডাঙা শহরের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বিজেপির হাতেই চলে গিয়েছিল । তখন থেকেই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজি-সহ নানারকম অভিযোগ উঠতে শুরু করে । অবশেষে গত 18 জুলাই বিজেপির রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে আশিসকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ।
রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা বহিষ্কারের চিঠি জেলা কমিটি-সহ দলের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয় । দল থেকে বহিষ্কারের পর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইটিভি ভারত'কে বলেছিলেন, "আমাদের দলে শাস্তির পুনর্বিবেচনা করা হয় । আশা করছি, আমার ব্যাপারেও তা হবে ।"
আশিসের প্রত্যাশা পূরণ হতে বেশি দেরি হয়নি । শাস্তি চিঠি আসার মাত্র 12 দিনের ব্যবধানে গত 30 জুলাই দলের রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে নতুন চিঠি পাঠানো হল । তাতে ওই কমিটির সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আপনি দলের কাজ করুন । ভবিষ্যতে দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ থেকে বিরত থাকুন ।'
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিষ্কারের খবরে দলের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর কর্মী-সমর্থকরা বেশ উল্লাসিত ছিলেন । রাজ্য কমিটির ফের বহিষ্কৃত নেতাকে দলে ফিরিয়ে নেওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন । তাঁদের প্রশ্ন, তোলাবাজির অভিযোগে যাঁকে বহিষ্কার করা হল, মাত্র 12 দিনের মধ্যে তাঁর চরিত্র শুদ্ধ হয়ে গেল? যদিও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁরা কোনও কথা বলতে চাননি ।
দল তাঁর মাথার উপর থেকে শাস্তির নিদান তুলে নেওয়ায় আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ খুশি । তিনি বলেন, "আমাদের দল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ । গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের দলের সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে । কেউ কেউ হয়তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন । দলীয় নেতৃত্ব সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেছেন । দল আমাকে আবার কাজ করার সুযোগ দিয়েছে । আমি গোবরডাঙা পুর-মণ্ডলের সভাপতি ছিলাম । দল আমাকে সেই পদে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে । আমাকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে ।"
দলের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে সরব থাকলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তা অস্বীকার করেছেন । তিনি বলেছেন, "আমাদের দলে কোনও বিরোধ নেই ।" আশিসের মাথার ওপর থেকে দলের শাস্তির নিদান উঠে যাওয়ায় তাঁর অনুগামীরা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন । তাঁরা আশিসকে নিয়ে গোবরডাঙার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ।