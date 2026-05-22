ETV Bharat / politics

তৃণমূলের জমি কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস! বেআইনি নির্মাণ ভাঙার দাবিতে সরব বিজেপি

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা৷ সরকার বদল হতেই এই নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বিজেপি৷

Harishchandrapur Illegal Structures
বেআইনি নির্মাণ ভাঙার দাবিতে সরব বিজেপি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 6:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হরিশ্চন্দ্রপুর (মালদা), 22 মে: একসময় মালদা জেলার প্রতিটি জায়গায় ছুটে বেড়াত এক্কাগাড়ি৷ অল্প দূরত্বের জন্য জেলাবাসীর একমাত্র যান৷ যদিও সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলে গিয়েছে৷ এখন খুব কম সংখ্যক এক্কাগাড়িই জেলায় রয়েছে৷ কিন্তু সেই এক্কাগাড়ির স্ট্যান্ড নিয়ে তুলকালাম হরিশ্চন্দ্রপুর৷

একসময় সেখানে এক্কাগাড়ির সরকারি স্ট্যান্ড ছিল৷ তৃণমূলের আমলে স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রশাসনের তরফে ওই জমিতে অতিথিশালা, শৌচালয় ও পানীয় জলাধার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ তার জন্য দুই দফায় 56 লাখ টাকা বরাদ্দও করা হয়৷ কিন্তু তৃণমূলেরই চার স্থানীয় নেতা ওই জমি দখল করে নেয় বলে অভিযোগ৷

Harishchandrapur Illegal Structures
বেআইনি নির্মাণ ভাঙার দাবিতে সরব বিজেপি (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, শুধু দখল করাই নয়, ওই জমিতে তৈরি করা হয় একাধিক দোকানঘর৷ এনিয়ে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব একাধিকবার প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েছে৷ কিন্তু কাজ হয়নি৷ এবার রাজ্যে সরকার বদল হতেই ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার দাবিতে সরব হয়েছে পদ্ম নেতৃত্ব৷

সরকারি জমি দখলের ঘটনায় যে চার তৃণমূল নেতার নামে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁরা হলেন আফজল হোসেন, সঞ্জীব গুপ্তা, দুর্জয় দাস ও সাহেব দাস৷ আফজাল সাহেবের স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান, সঞ্জীব তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, সাহেব আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি এবং দুর্জয় এলাকার যুব তৃণমূল নেতা৷

সঞ্জীবের দাবি, “কে বা কারা এমন অভিযোগ করেছে, তা আমার জানা নেই৷ তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন৷ ওখানে দীর্ঘদিন ধরে ঘোড়াগাড়ির স্ট্যান্ড ছিল৷ আমরাও সেটা দেখেছি৷ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বলব, যারা এভাবে সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক৷ প্রতিটি জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হোক৷ এই কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত নই৷ কে বা কারা এই কাজ করেছে, তাও জানি না৷”

এই বেআইনি দখলদারিতে নাম জুড়েছে বাবলু কর্মকার নামে একজনেরও৷ বাবলু আগে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ছিলেন৷ বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে তিনি বিজেপিতে নাম লেখান৷ দলবিরোধী কাজের জন্য সঞ্জীবকেও বহিষ্কার করেছে তৃণমূল৷

Harishchandrapur Illegal Structures
বেআইনি নির্মাণ ভাঙার দাবিতে সরব বিজেপি (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি যুব মোর্চার উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য অর্জুনপ্রসাদ কেশরী বলেন, “এখানে ঘোড়াগাড়ির স্ট্যান্ড ছিল৷ ঘোড়াগাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল৷ তৃণমূলের কিছু জমি মাফিয়া এখানে থাকা জলের ট্যাংক ভেঙে দেয়৷ কিছুদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রথম দফায় 37 লাখ ও দ্বিতীয় দফায় 19 লাখ টাকার টেন্ডার হয়৷ ওই 56 লাখ টাকায় এখানে অতিথিশালা, শৌচালয় ও পানীয় জলাধার নির্মাণ করার কথা ছিল৷’’

তাঁর অভিযোগ, ‘‘কিন্তু তৃণমূলের সেই জমি মাফিয়ারা পঞ্চায়েতের ওই টাকায় এখানে একটি অবৈধ মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করে৷ প্রতিটি দোকানের মাসিক ভাড়া 20 হাজার টাকা৷ আর যারা দোকান কিনেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে 15 লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে৷ এর বিরুদ্ধে এলাকার বিজেপি নেতা চন্দ্রনাথ রায় আন্দোলন করেছিলেন৷ সেই সময় তাঁর চোখে লংকার গুঁড়ো পর্যন্ত ছেটানো হয়েছিল৷ ওই দুষ্কৃতীরা এখন বিজেপির ঝান্ডা ধরার চেষ্টা করছে৷ আমরা সেটা হতে দেব না৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘2024 সালে আদালত এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর করা হয়নি৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি আমাদের বলেছেন, এনিয়ে একটি মাস পিটিশন জমা দিলেই তাঁরা এই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেবেন৷ এই জমিতে অতিথিশালা, পানীয় জলাধার আর শৌচালয় নির্মাণ করা হবে৷ আর বাবলু কর্মকার বিজেপিতে রয়েছেন৷ এখানে তাঁর হাত নেই৷ তিনি মাখনা ব্যবসায়ী৷ হয়তো ব্যবসার জন্য তিনি এখানে একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়েছিলেন৷”

যিনি এই বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদে তিন বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই চন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, “এই ঘোড়াগাড়ি স্ট্যান্ডে তৈরি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে আদালতের যে রায় ছিল, সেটি এতদিন চেপে রাখা হয়েছিল৷ এখন রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে৷ থানায় যিনি আইসি এসেছেন, তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন বলে আশা রাখি৷ এর জন্য একটি মাস পিটিশন জমা দিতে হবে৷ আমরা সেই কাজ করছি৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সেই মাস পিটিশন নিয়ে আমরা এসডিও-র কাছে যাব৷ এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার আবেদন জানাব৷ গত 4 তারিখ থেকেই এই মার্কেট কমপ্লেক্সের সমস্ত দোকান বন্ধ৷ এখানে যে অতিথিশালা, শৌচালয় আর পানীয় জলাধার তৈরির কথা ছিল, সেসব তৈরি হল না কেন৷ তৃণমূলের চারজন এই বেআইনি কাজের জন্য জড়িত৷ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে৷”

আরও পড়ুন -

  1. ডুয়ার্সে থমকে বালিপাথরের সাম্রাজ্য ! কাজ হারিয়ে অনিশ্চয়তায় হাজার হাজার শ্রমিক
  2. সিন্ডিকেট-শোষণের অভিযোগে বেসরকারি কারখানার সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ
  3. হাসপাতালের নিরাপত্তায় পুলিশের নতুন 'ব্লুপ্রিন্ট' ! দালালচক্র রুখতেও বিশেষ জোর

TAGGED:

BJP
TRINAMOOL
বিজেপি
তৃণমূল
HARISHCHANDRAPUR ILLEGAL STRUCTURES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.