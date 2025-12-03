ETV Bharat / politics

বাজেটের 0.0002% বরাদ্দ উত্তরবঙ্গের জন্য, মমতার উন্নয়নের পাঁচালির বঞ্চনার অভিযোগ বিজেপির

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করেছেন৷ বুধবার বিজেপি উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হল৷

Deprivation in North Bengal
শিলিগুড়িতে বিজেপির সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 6:03 PM IST

4 Min Read
শিলিগুড়ি, 3 ডিসেম্বর: টানা 15 বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ তাঁর এই 15 বছরের জমানায় রাজ্যজুড়ে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, মঙ্গলবার সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ্যে আসার 24 ঘণ্টার মধ্যেই সরব হল বিজেপি৷ তারা মমতার বিরুদ্ধে সরব উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে৷

এই নিয়ে এদিন শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত একাধিক বিজেপি বিধায়ক৷ সেখানে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন প্রথমে এই অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থ নিয়ে রাজ্যের সরকারকে একহাত নেন৷ তিনি বলেন , "3.7 লক্ষ কোটি টাকার রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ 861 কোটি টাকা৷ যা 0.0002 শতাংশ। কলকাতায় সামান্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তার সিকিভাগ টাকাও উত্তরবঙ্গের জন্য ব্যয় করা হয় না৷’’

তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের কাজের তুলনামূলক খতিয়ানও তুলে ধরেন৷ বলেন, ‘‘জাতীয় সড়ক বা এশিয়ান হাইওয়ে তৈরিতে জমিজট। কেন্দ্রীয় সরকার চা-বাগানের ক্ষেত্রে 300 কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে৷ কিন্তু রাজ্যের সরকার সেই অর্থ ব্যয় করতে নারাজ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার করতে অনীহা রাজ্যের সরকারের৷ শিলিগুড়িতে রিং রোড তৈরির জন্য কেন্দ্র সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে৷ কিন্তু সেই রিং রোড আদৌও কবে হবে, তা জানা নেই।’’

দীপক বর্মন আরও বলেন, ‘‘হাসিমারায় সাধারণ মানুষের জন্য টার্নিমাল তৈরিতে 37.74 একর জমি রাজ্য সরকার দিচ্ছে না বলেই টার্মিনাল আটকে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মানুষ মনে করেন অথবা করেন না৷ সামান্য নাগরিক অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার উন্নয়নের কাজে বিভিন্ন ধরনের বাধাদান করছে এবং আমাদেরকে যে তিমিরেই ছিলাম, সেই তিমিরেই রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।"

ওই সাংবাদিক বৈঠকে দীপক বর্মন ছাড়াও ছিলেন রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "যে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কথা মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয় না-প্রাথমিক স্কুল? রাজ্যের সাধারণ মানুষ যদি এগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব৷ চিকিৎসা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। মানুষের সঙ্গে ফাজলামো হচ্ছে? বার্ন ইউনিট নেই, ক্যাথ ল্যাব নেই, নিউরো সার্জেন নেই, প্লাস্টিক সার্জেন নেই, কী হচ্ছে এগুলো? আমরা আর কতদিন এভাবে পড়ে পড়ে মার খাব।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘চা-বাগানের নূন্যতম মজুরির কেন কোনও স্থায়ী সমাধান হল না, চা-বাগানের জমিতে বসবাসকারী মানুষের ল্যান্ড রাইটস দিতে হবে৷ পাট্টার নাম করে প্রতারণা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের শিল্পতালুকগুলোতে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। গান করাচ্ছেন উন্নয়নের পাঁচালি! না, মানুষ ওটা বলছে মিথ্যার ফুলঝুরি।"

বিজেপির এই অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও৷ শিলিগুড়ির মেয়র তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম দেব বলেন, "বিপুল পরিমাণ সিট তারা উত্তরবঙ্গ থেকে জিতেছে। এতগুলো বছরে তারা কী করলেন? উত্তরবঙ্গে কী কাজ হয়েছে, তা বলতে গেলে আমাকে লম্বা ইতিহাস বলতে হবে৷ 2011 সালের আগে ক’টা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল? এখন কতগুলো রয়েছে? ছিটমহলের উন্নয়নের অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, তা দিয়ে জয়ী সেতু তৈরি হয়েছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ফরাক্কা সেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন। কেন বিকল্প সেতু সেখানে তৈরি হল না? ফরাক্কা সেতু তো উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছিলাম, সেটা কি হয়েছে? একটা আইআইটি চাই, তার কোনও পরিকল্পনা কি আছে ? পক্ষান্তরে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে 100 কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল করছে৷ এখানে বড় একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম হচ্ছে।’’

গৌতম দেবের দাবি, ‘‘উত্তরবঙ্গে যা উন্নয়ন হয়েছে, 34 বছরে বাম আমলে হয়নি। বিজেপিকে বলতে চাই, উত্তরবঙ্গে জেতার পর কেন্দ্র থেকে কী করেছে, তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। ভোটের সময় এরা আলাদা রাজ্যে দাবি আর জাতপাত, ধর্ম নিয়ে ভোট করতে আসবে৷"

