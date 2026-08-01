রক্তদান শিবিরে রাজনৈতিক ভাষণ কেন ? মীনাক্ষীর বক্তব্য থামিয়ে প্রতিবাদ বিজেপির

রক্তদান শিবিরে রাজনৈতিক ভাষণ কেন ? মীনাক্ষীর বক্তব্য থামিয়ে প্রতিবাদ বিজেপির
বিজেপির সমালোচনা কেন, মীনাক্ষীকে প্রশ্ন বিজেপি নেতার ৷ পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গ্রামে-গ্রামে দল গঠনের বার্তা মীনাক্ষীর ৷
Published : August 1, 2026 at 9:17 PM IST
আসানসোল, 1 অগস্ট: সিপিআইএম-এর রক্তদান শিবির উত্তেজনা ৷ আসানসোলের জামুড়িয়ায় আয়োজিত ওই রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখার সময় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সেখানে গিয়ে মীনাক্ষীর ভাষণ থামিয়ে দেন এবং তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করতে থাকে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ যা নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানা করছিলেন মীনাক্ষী ৷ তারই আপত্তি জানানো হয় বিজেপির তরফে ৷
বিজেপির অভিযোগ, মীনাক্ষীর তাঁর ভাষণে বিজেপির সমালোচনা করছিলেন ৷ তাই কয়েকজন বিজেপি কর্মী সেখানে পৌঁছে যান এবং সরাসরি মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থামিয়ে বিরোধিতা শুরু করেন ৷ মঞ্চে থাকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি কর্মীরা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা ৷ ঘটনায় সিপিআইএম নেতাকর্মীরা বিজেপি কর্মীদের সেখান থেকে বের করে দেয় ৷
জানা গেছে জামুড়িয়ার 10 নম্বর এলাকায় প্রয়াত সিপিআইএম নেতা বিকাশ চৌধুরীর নামে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেই শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ এই রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি বিকাশ চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সভারও আয়োজন করা হয় ৷ সেই সভায় বক্তব্য রাখেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বাম নেতারা ৷
এদিন সভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনা করেন ৷ পাশাপাশি, জাতপাতের বিভেদের রাজনীতির অভিযোগে মীনাক্ষী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বিরোধিতা করেন ৷ তাঁর বক্তব্য চলাকালীনই দুই বিজেপি কর্মী সেখানে উপস্থিত হন ৷
এক বিজেপি নেতা সরাসরি মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা রক্তদান শিবির করতে এসেছেন, না-সভা করতে এসেছেন ?" উত্তরে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় মঞ্চ থেকেই বলেন, "আমরা সভা করছি ৷" পালটা বিজেপি নেতা বলেন, "রক্তদান শিবিরের নামে সভা করা চলবে না ৷" মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় কারণ জিজ্ঞাসা করলে, ওই দুই বিজেপি নেতা বলেন "আমরা এখন সরকারে রয়েছি ৷"
আর এই কথা শুনেই উপস্থিত বাম নেতাকর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ৷ তাঁরা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান ৷ বেগতিক বুঝে ওই দুই বিজেপি নেতা পিছু হটে যান ৷ যদিও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদের সংযত হতে বলেন এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনুরোধ করেন ওই দুই বিজেপি নেতাকে সভাস্থল থেকে বাইরে নিয়ে যেতে ৷
সভাস্থলের বাইরে গিয়ে ওই দুই বিজেপি নেতা বলেন, "এখানে ওরা রক্তদান শিবিরের নামে বিজেপিকে নিয়ে উলটো পালটা কথা বলছে ৷ নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে, শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে ভুলভাল কথা বলা হচ্ছে, সেই কারণেই আমরা গিয়েছিলাম প্রতিবাদ করতে ৷ আমাদেরকে বলা হয়েছে মারা হবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে এরপর মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই সব মানুষদের প্রতিরোধ করতে গ্রামে গ্রামে দল তৈরি করতে হবে ৷ ছাত্রদের দল, যুবদের দল, কৃষকদের দল, শ্রমিকদের দল তবেই এদেরকে প্রতিরোধ করা যাবে ৷" বিজেপির নেতাকর্মীদের কটাক্ষ করে মিনাক্ষী বলেন, "ওঁদেরও খিদে আছে ৷ দুপুরে গিয়ে ওঁরাও ভাত খাবে ৷ কিন্তু, ওঁরা তো খেটে খায় না ৷ যেদিন ওঁরা খেটে খাবে, সেদিন হুঁশ ফিরবে ৷ লুটে খাচ্ছে বলে সাপের পাঁচ-পা দেখছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং বলেন, "আমাদের যে দু’জন গিয়েছিলেন, তাঁরা এমন কিছু বলেনি। ওখানে মোদিজি, শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল ৷ সেই কারণে ওঁরা প্রতিবাদ করেছে ৷ প্রতিবাদ তো করতেই হবে ৷ রক্তদান শিবিরের নামে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে ওঁরা আমাদের সম্পর্কে যা নয় তাই বলবে ৷ আর আমরা চুপচাপ শুনে নেব, এটা হবে না ৷"