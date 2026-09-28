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হার থেকে শিক্ষা নিন, না-হলে জনতা আরও আঘাত দেবে: নবীনের নিশানায় রাহুল

Nitin Nabin Slams Rahul Gandhi: সোমবার উত্তর 24 পরগনায় বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দেন নিতিন নবীন ৷ সেখানে তিনি রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেন ৷

NITIN NABIN SLAMS RAHUL GANDHI
নিতিন নবীনের নিশানায় রাহুল গান্ধি (ইটিভি ভারত ও পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 6:32 PM IST

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ব্যারাকপুর, 28 সেপ্টেম্বর: বিজেপি'র বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি ৷ সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতবিরোধের খবর ‘প্রকাশ্যে’ আসার পর এই অভিযোগ তুলে আবার সরব হয়েছেন তিনি ৷ এই ইস্যুতে এবার রাহুল গান্ধিকে নিশানা করলেন বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন

তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীরা জিতলে কোনও কথা বলে না ৷ হারলেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগে ৷ নিতিন নবীনের মতে, এই হার থেকে যদি রাহুল গান্ধিরা শিক্ষা না নেন, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় শিক্ষা পেতে হবে তাঁদের ৷

দু’দিনের সফরে রবিবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ৷ দু’দিন ধরে তিনি একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ৷ সেই কর্মসূচিগুলির একটি সোমবার অনুষ্ঠিত হয় উত্তর 24 পরগনার পানিহাটিতে ৷ বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্য়োগে আয়োজিত এই সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের প্রশংসা করেন তিনি ৷ পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তোপ দাগেন বিরোধীদের উদ্দেশে ৷

Nitin Nabin
বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন (ইটিভি ভারত)

নিতিন বলেন, ‘‘বিরোধীরা নিজেদের হার ও হতাশার জেরে অধৈর্য হয়ে পড়েছে ৷ কংগ্রেস হোক বা তৃণমূল, তারা নিজেদের হার হজম করতে পারছে না ৷ যখন তারা তামিলনাড়ু ও কেরলে নির্বাচন জেতে, তখন তাদের নির্বাচন কমিশনের কথা মনে পড়ে না ৷ কিন্তু যখন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জয়ী হয়, তখন বিরোধীদের নিজেদের রাগ নির্বাচন কমিশন ও ইভিএমের উপর দেখায় ৷’’

এর পর সরাসরি রাহুল গান্ধির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি ৷ তিনি বলেন, ‘‘রাহুল গান্ধিজি হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রচেষ্টা করুন ৷ হতাশায় আছেন ৷ এইভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রশ্ন তুলে আসলে আপনি নিজের উপরই প্রশ্ন তুলছেন ৷ কারণ, ভারতের জনতা যে ভোট দিয়েছে, সেই ভোটের চোটের জেরে আপনার ব্যথা হচ্ছে ৷ এই ব্যথার উপলব্ধি থেকে নতুন কিছু শিখুন ৷ না হলে আগামিদিনে জনতা আপনাকে এই ধরনের চোট দিতে থাকবে ৷’’

উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন ৷ এছাড়াও রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন ৷ অনুষ্ঠানে নিতিন নবীন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও তাঁদের শিশুদের হাতে পুজোর বেশ কিছু উপহার তুলে দেন ।

এই প্রসঙ্গে মঞ্চ থেকে বিজেপি সভাপতি বলেন, ‘‘এই রাজ্যে আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না ৷ কিন্তু রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর সীমিত ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়েই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য ভালো কাজ করে তাঁদের পরিস্থিতি উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন । মা-বোনেদের গুরুত্ব অনেক বেশি প্রতিটি মানুষের জীবনে ৷ তাই বিজেপি সরকার তাঁদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের মহিলারা অনেক বেশি কাজ করে এগিয়ে যেতে পারছেন ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আগের সরকারগুলি তেমন কোনও কাজ মহিলাদের জন্য করেনি, যেটা দেশের বিজেপি সরকার করে দেখিয়েছে । যার মধ্যে মহিলাদের জন্য দেশের সবক্ষেত্রে রাজনীতিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মহিলা সংরক্ষণ বিল এনেছে । মহিলাদের সুরক্ষার ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তেমনভাবেই দেশের মহিলাদের পড়াশোনা শেখানোর মধ্যে দিয়ে অনেক এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে দেশের মহিলারা তাদের প্রাপ্য সম্মান পান ৷’’

Nitin Nabin
বিজেপির কর্মসূচিতে নিতিন নবীন৷ রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)

এদিন রাজ্যের মহিলা ও সমস্ত মানুষকে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নিতিন নবীন ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারা রাজ্যের যে পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন, আমরা সেই পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করব । আগের সরকারের সময় রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ ছিল ৷ মহিলাদের সুরক্ষা বলে কিছুই ছিল না । পশ্চিমবঙ্গ নিজেই একটা সমৃদ্ধ রাজ্য ৷ কিন্তু আগের সরকার দূরদর্শিতার অভাব থাকায় কিছুই করতে পারেনি ৷ বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন করবে, যাতে দেশে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বর রাজ্যে পরিণত হয় ।’’

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য গত পাঁচ মাসে বিজেপি সরকার কী কী সুবিধা এনেছে, তা তুলে ধরেন । তিনি আইসিডিএস কর্মীদের মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন ৷ আইসিডিএস কেন্দ্রে আসা বাচ্চাদের খাবারের জন্য ভর্তুকি বাড়িয়ে 10 টাকা করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন ৷

তিনি জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে 12 লাখ টাকা দেওয়া হবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য । কারণ, রাজ্যের বেশির ভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অবস্থা ভালো নয় । তাই কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়ন প্রয়োজন । সেই সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুবিধা পান । এদিন শুভেন্দু অধিকারী অঙ্গনওয়াড়ি মহিলাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘আগামী বাজেটে প্রচুর ঘোষণা আসছে এই অঙ্গনওয়াড়ি মহিলাদের জন্য, যাতে তাঁরা আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারেন । শুধু আমাদের ওপর প্রধানমন্ত্রীর ওপর ভরসা রাখবেন ।’’

অন্যদিকে এদিন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিতিন নবীন বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ গড়ার যে উদ্দেশে এগোচ্ছেন, তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই । মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে সমস্ত সরকারি প্রকল্পকে যেভাবে মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে, তা সত্যি প্রশংসনীয় ।’’

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বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন
NITIN NABIN SLAMS RAHUL GANDHI

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