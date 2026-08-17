সেপ্টেম্বরের শুরুতেই 3 দিনের বঙ্গ সফরে বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন
কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় যাবেন নিতিন ৷ সাংগঠনিক বৈঠকেও যোগ দেওয়ার কথা ৷ সভাপতির বঙ্গ সফরের ঠিক আগে জাতীয় স্তরে সংগঠনের একাধিক রদবদল করেছে বিজেপি ।
Published : August 17, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: আগামী মাসে পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসতে পারেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। যদিও এই নিয়ে এখনই কেউ মুখ খুলতে নারাজ ৷ তবে বিজেপির একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বরে নিতিন আসবেন এ রাজ্যে ৷ থাকবেন তিনদিন ৷ এই সফরে তাঁর কলকাতায় একাধিক কর্মসূচি থাকবে ৷ পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জেলাতেও যাবেন ৷ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তিনি সাংগঠনিক বৈঠক করবেন ৷
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলেও স্থানীয় স্তরের নির্বাচনগুলিতে এখনও বঙ্গ-বিজেপির সাফল্য অধরা ৷ উৎসবের মরসুম মিটলেই কলকাতা-সহ একাধিক পুরনিগম ও একাধিক পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্যের রেশ যাতে পুরভোটেও বজায় থাকে, সেই নিতিন নবীনের এই সফর বলে বিজেপির সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, চলতি বছরের গোড়ায় বিজেপি সভাপতির পদে বসেছেন বিহারের নেতা নিতিন নবীন ৷ দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় সাতমাস পর সোমবারই ঘোষণা হয়েছে বিজেপির টিম নিতিনের ৷ বহু পুরনো নেতার নাম যেমন বাদ গিয়েছে । তেমনই যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন নেতার নাম ৷ টিম নিতিনে বাংলা থেকে দু’জন জায়গা পেয়েছেন ৷ তাঁদের একজন ড. মধুচন্দ্রা কর ৷ তাঁকে সহ-সভাপতি করা হয়েছে ৷ আর দ্বিতীয়জন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ৷ তাঁকে জাতীয় সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে ৷
ঘটনাচক্রে এই দু’জন বাংলার দুই প্রান্তের প্রতিনিধি ৷ মধুচন্দ্রা কর দক্ষিণবঙ্গ ও মনোজ টিগ্গা উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি ৷ এই আবহে নিতিন নবীনের বঙ্গে আগমন এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে সাংগঠনিক বৈঠক করার খবর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
বিজেপি সূত্রে খবর, পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেন তিনি । অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় জোনভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠক করার পরিকল্পনা রয়েছে নিতিন নবীনের ।
এছাড়াও এই সফরে প্রতিটি স্তরের কার্যকর্তা ও বুথভিত্তিক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ও পর্যালোচনা করতে পারেন বিজেপি সভাপতি ।
বুথস্তরে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি, ত্রুটি বিচ্যুতি এবং কোথাও কোনও ঘাটতি রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে কর্মীদের থেকে রিপোর্ট নিতে পারেন তিনি । স্বাভাবিকভাবেই এই সফরকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে প্রস্তুতি চলছে । সম্প্রতি দিল্লিতে নিতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।
অন্যদিকে বঙ্গে গেরুয়া শিবিরে গোষ্ঠী সমীকরণ ও দলীয় শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে নেতৃত্বের কাছে । একাধিক কর্মীকে সাসপেন্ড ও শোকজ করা হয়েছে । তাই এসব ঘটনায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন । বিশেষ করে অন্যান্য দল থেকে আসা বিধায়ক ও নেতাকর্মীদের আচরণ এবং তাঁদের ঘিরে দলীয় ভাবমূর্তি রক্ষার চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের একটি অংশ মনে করছে । তাই এবারের সফরে বিভিন্ন জেলায় কর্মীদের শৃঙ্খলার বার্তা দিতে পারেন নিতিন নবীন ।
এছাড়াও তৃণমূলস্তরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই বিষয়েও নির্দেশ দিতে পারেন তিনি । রাজ্য জেলা ও বুথ কমিটির মধ্যে কর্মক্ষমতা ও সমন্বয় জোরদার করার বার্তা দিতে পারেন বিজেপি সভাপতি । এখন দেখার কবে তিনি আসেন এবং এবারের সফরে তিনি কী কী বার্তা দেন !