100 দিনে কতটা কাজ ? ডায়মন্ড হারবারে সরকারের 'সাফল্যের খতিয়ান' বিজেপির

100 দিনে কতটা কাজ ? ডায়মন্ড হারবারে সরকারের 'সাফল্যের খতিয়ান' বিজেপির
বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত সংকল্পপত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, সরকার গঠনের পর থেকেই সেগুলি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে ।
Published : August 18, 2026 at 10:19 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 18 অগস্ট: সরকার গঠনের 100 দিন পূর্ণ । আর সেই 100 দিনে কী কী কাজ হয়েছে, কী কী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে, তারই খতিয়ান তুলে ধরল বিজেপি । ডায়মন্ড হারবার বিজেপি সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে একটি বিলাসবহুল হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও আগামী দিনের কর্মসূচির কথা তুলে ধরা হল । মহিলা কল্যাণ, যুবকদের কর্মসংস্থান, শিল্পে বিনিয়োগ, কৃষক স্বার্থ থেকে সুন্দরবন ও গঙ্গাসাগরের উন্নয়ন- একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে সরকারের 'সাফল্য' তুলে ধরেন বিজেপি নেতৃত্ব ।
সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা । ছিলেন সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা, ডায়মন্ড হারবার বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সোমা ঘোষ-সহ দলের একাধিক নেতা ।
বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত সংকল্পপত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, সরকার গঠনের পর থেকেই সেগুলি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে । মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার বক্তব্য, মহিলা, যুবক, কৃষক, সাধারণ মানুষ এবং শিল্পক্ষেত্র- সব ক'টি ক্ষেত্রকেই সরকারের 100 দিনের কর্মসূচিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
মন্ত্রীর দাবি, সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বহু মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 3 হাজার টাকা করে পৌঁছতে শুরু করেছে । মহিলাদের জন্য সরকারি বাস পরিষেবা বিনামূল্যে করার বিষয়টিও এ দিন তুলে ধরেন মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, যাতায়াতের খরচ কমলে কর্মজীবী মহিলা থেকে পড়ুয়া, সকলেরই সুবিধা হবে । শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে মহিলাদের আরও সহজে যাতায়াতের সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ । মহিলা নিরাপত্তা নিয়েও সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয় । নিরাপদ পরিবেশ তৈরি, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান দীপঙ্কর ।
সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিতে সুন্দরবন এবং দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির প্রসঙ্গও উঠে আসে সাংবাদিক সম্মেলনে । অতিবৃষ্টির জেরে নদী-খাল উপচে বহু এলাকায় জল ঢোকার পাশাপাশি কৃষিজমি, বাড়িঘর এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মন্ত্রী জানান, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত হিসাব করা হচ্ছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে । সুন্দরবনের দুর্গম এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকেও আগামী দিনের কর্মসূচিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি ।
সুন্দরবন উন্নয়নের সঙ্গে পর্যটনকেও জুড়ে দিতে চাইছে সরকার । গঙ্গাসাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী দাবি করেন, আগামী দিনে গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মেলার রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
গঙ্গাসাগর মেলার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি সুন্দরবনের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব । প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ, পর্যটন এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে বলে তাঁদের দাবি ।
বেকারত্বের সমস্যা মোকাবিলায় শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ার কথাও এ দিন স্পষ্ট করেছে বিজেপি । নির্বাচনের আগে সংকল্পপত্রে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানান দীপঙ্কর । তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বেকারত্বের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় । রাজ্যের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে নতুন শিল্প, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে । সেই লক্ষ্যেই শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের রাস্তা খোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি ।